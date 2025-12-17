名人養生 │ 60歲郭富城40年堅持每日只食1餐，自爆只為1人打破習慣

郭富城／方媛｜60歲天王郭富城近日接受TVB訪談節目《一周星星》專訪，被問到歷年來如何保持身材，他親認自己40年來超自律飲控，但只願為1人破戒，還邊講邊甜笑，難掩幸福之情。

飲控40年如一日 保持62KG

60歲郭富城近日亮相TVB訪談節目《一周星星》，大談保持身材之道。主持王鎮泉向郭富城求證網上流傳多年的說法，指他數十年來體重一直維持在62公斤。郭富城大方承認此傳聞屬實，並透露這份堅持已持續40年。他強調，嚴格的自我紀律是關鍵，以確保保持最fit狀態。

嚴格飲食自律每日僅1.5餐 甘願為家人破例

他表示，長年來每日平均只進食1.5餐，嚴格來說甚至可說是一日1餐，自律背後只為了控制體重及保持體能，可見他對自我要求極高。但婚後，他坦言太太方媛習慣一日三餐的正常飲食模式，為陪伴妻子及女兒們一起晚膳，他決定調整自身習慣，打破多年來的飲食規矩。出名是圈中「愛妻號」的郭富城，在鏡頭前溫柔大爆金句：

作為一個丈夫，又係一個爸爸，係要陪伴老婆仔女去做呢樣嘢嘅！

郭富城甘願為妻女破戒，打破一日一餐的飲控原則。（節目截圖）

三十年如一日 5大非人生活習慣

一到中年，保養身體、注意健康成為人生新課題，看似容易卻非人人做得到。郭富城常被指凍齡，面貌讓人驚歎之餘，其生活習慣更讓人詫異。他曾在不同場合分享自己的生活習慣，當中其作息時間讓人驚訝，以下綜合5大養生法：



1. 早上6點瞓

郭富城在內地綜藝節目《聲生不息》中曾提及自己每日清晨6點才入睡，下午1至2點起床，保持7-8小時睡眠。

2. 每日量體重實施「懲罰性運動」

郭富城對體重控制極度嚴格，每日洗澡前必量體重，堅持維持63公斤。若數字升至63.8公斤以上，便會「懲罰性運動」，將平日30分鐘運動量延長至45分鐘至1小時，緊急燒脂。

3. 每星期運動5日

郭富城每周運動4-5天，從不偷懶，包括跑步、游泳、打乒乓球等。

4. 每日一餐（一餐半）飲食法 早餐必備菠蘿包配咖啡

郭富城曾在過往訪問中提及自己每日一餐正常，或是「一餐半」的飲食策略。他透露平日最愛中午起床後，就會吃一個菠蘿包搭配咖啡，但不算是一餐正餐，而正餐就會留待晚上吃。

5. 晚餐少油、鹽、糖

若有演唱會計劃，會進一步節制飲食並加大運動量，鍛練身體keep住巔峰狀態。

22歲年齡差無阻恩愛 結婚7年將晉升五口之家

郭富城與37歲太太方媛（Moka）於2017年4月結婚，婚後育有7歲大女Chantelle及5歲細女Charlotte。而近日方媛早前誕下第三胎，為家庭再添新成員。郭富城再度升呢為人父，外表依然「三十年如一日」。他甚為愛錫家人，太太方媛進入孕晚期，小腿開始水腫，他為了緩解太太腿部不適，特意買來按摩椅。另外亦格外注意衛生，安置消毒櫃在衣帽間，消毒太太的衣物。