中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病
健康Tips

中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　耳朵出現細微變化，也可能反映出健康問題。有醫生指出，耳朵表面若出現1種特徵，可能代表心血管功能異常；而且具此特徵者中，有超過7成以上被診斷出患有心血管疾病，需特別注意。

 

　　台灣中醫師吳明珠在健康節目《醫點不誇張》中指出，從臉部觀察有時能發現身體健康狀況。印堂在正常時應平滑無皺，若未皺眉卻無故出現明顯皺紋，或與心臟功能有關。另外，在兩眼之間、鼻樑上方的「山根」位置，如果出現一條橫紋，並呈現紫色，亦可能是心臟收縮功能減弱、血液循環不良的徵兆。吳明珠提醒，這些紋路並非長者才有，部分年輕人亦可能出現，需要特別注意。

 

　　此外，中醫也會藉由耳朵判別健康狀況。吳明珠表示，耳朵內側、貼近臉頰處若出現一條清晰橫線，又稱為「冠心溝」，同樣是末梢循環不良的表現，與心臟功能有關。

 

　　除了中醫有此見解外，西醫也有類似發現。心臟血管內科醫生林謂文也在節目中提到，根據《新英格蘭醫學雜誌》研究，西醫稱耳垂上的皺紋為「法蘭克象徵（Frank’s sign）」。具此特徵者中，超過7成被診斷出患心血管疾病。他補充，臨床觀察亦顯示，額頭及印堂的皺紋與心血管健康關係密切。西方研究指出，抬頭紋明顯者患心血管疾病風險相對較高，因血液循環不良會促使皮膚提早老化，形成明顯紋路。

 

4種變化自測健康風險

 

　　台灣重症科醫生黃軒曾在其個人Facebook專頁發文，拆解耳朵變化可能反映的健康問題。他引述多篇研究，列出以下4種特徵，提醒市民多加留意，亦可以透過這些變化自測健康風險。

 

1. 耳垂皺褶（Earlobe crease, ELC）

耳垂皺褶是一種皮膚上的摺線，位於耳朵周圍大約三分之一的長度處，從耳垂前端延伸到耳垂後下緣。黃軒表示，出現耳垂皺褶的人士可能會有冠狀動脈心臟病和周邊血管疾病的風險；有研究發現，60.5%的腦中風患者在中風前，耳朵都有異常的耳垂皺褶。

這種情況在缺血性中風患者身上尤其明顯，多達87.1%耳朵上都會有明顯的皺褶，而出血性腦中風患者則只有12.9%。

 

2. 法蘭克徵象（Frank's sign）

「法蘭克徵象」又稱耳垂對角線褶皺（Diagonal earlobe crease, DELC），雖然曾有文獻提到隨著年齡增長，其出現率會增加，但目前已有多項研究證實法蘭克徵象與心血管疾病及周邊血管疾病之間存在獨立的關聯。

有研究發現，出現法蘭克徵象的人士大部分為58歲以上的中年人，尤其糖尿病患者（55%會出現）、高血脂患者（53%會出現）以及經常吸煙的「煙鏟」（68%會出現）。

 

3. 耳朵發紅

黃軒表示，外耳發紅的成因有可能是過敏反應或感染，亦有可能是紅耳症候群（Red Ear Syndrome, RES），後者具體表現為耳朵外部的單側或雙側突發性燒灼感和紅潤。紅耳症候群可以是自發的，也可能由觸摸耳朵、溫度變化、咀嚼、梳頭、頸部運動或體力活動等行為引發。

有研究發現，多達80%的未成年紅耳症候群患者都曾出現偏頭痛問題，而成人患者知所以會患上紅耳症候群，則有可能是由叢集性頭痛、上背部的脊椎問題，以及一種牙關緊咬關節導致下巴疼痛的疾病所引起。

 

4. 耳朵蒼白

中耳積水可能會導致鼓膜膨脹，但不會出現紅潤、疼痛、水腫等急性感染的跡象。由於耳內血液循環不佳，缺少血流供應，所以外耳顏色可能會呈現蒼白；這種循環有可能會增加傳導性聽力損失的風險。

 

6大心臟衰竭警號

 

　　台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

 

1.睡覺容易氣喘

2.日間呼吸不順暢

3.體力衰退

4.下肢水腫

5.尿液改變

6.體重堵加

資料來源：國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東　今健康

 

心臟病有面相睇

 

　　除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

 

心臟病面相9大變化

面部水腫

皮膚變色

眼瞼有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋（抬頭紋）

鼻樑橫紋（山根橫紋）

耳垂皺褶（冠心溝）

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師　陳冠任

 

資料來源：《醫點不誇張

Tags:#心臟健康#中風#心臟病#心血管疾病#血液循環#耳朵症狀#中醫#西醫#健康節目#醫學研究
