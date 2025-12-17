真假陳皮 │ 央視揭奸商工藝陳皮假冒新會老陳皮，成本僅¥70數卻賣千元

新會陳皮遠近馳名，為中國國家地理標誌產品，位列「廣東三寶」之首。 惟近日央視節目《財經調查》揭發，廣西浦北多間陳皮生產商用速成的工藝陳皮冒充真的新會陳皮，成本價只需數十元的製成品賣過千元一斤，當局已介入調查。

20日加工速成「5年老陳皮」

據央視報道，內地不少電商平台都有出售聲稱「新會陳皮」，售價由數十元到過千元不等。不過，亦有人在直播間透露大部分所售賣的陳皮實際上來自廣西，「說句心裏話，廣東廣西皮沒啥區別，區別的話就是價格。」

廣西浦北縣作為茶枝柑重要產區，其陳皮產業年產值已超60億元（人民幣，下同）。然而，有多間陳皮生產商為縮短資金回籠周期，竟對新柑皮進行加速加工，僅20、30日便可使外觀近似自然陳化三年或五年的陳皮。

成本¥70斤 利潤可達千元

廣西浦北金浦龍陳皮科技產業公司負責人稱，製作「工藝皮」售賣已成為市場主流，每月銷量可達到2萬至3萬斤：

就是在短時間把它加速到3年的這一種皮，就叫輕工藝。你看這些皮自然的，跟這些加工的都是很接近的，像這種內囊它都是很鬆的。

另一間公司更有分揀線，按照工藝皮的色差分成不同年份的陳皮，淺色的可分為三年，深色的則可分為五年、十年。廣西浦北柑浦堂健康產業有限公司負責人表示，「放進去的話，它受熱的面跟那個溫度都是不一致的，它就會產生色差。」

負責人透露，這些「工藝皮」的本質完全相同，成本均約每斤70元左右，但標註5年、10年款零售價可高達500元至1000元一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超成本10倍以上。

廣西浦北縣作為茶枝柑重要產區，其陳皮產業年產值已超60億元人民幣。（影片截圖）

廣西陳皮貼標 冒充新會陳皮

調查發現，浦北與新會陳皮原料同為茶枝柑，僅產地不同，新會較高生產成本使當地部分龍頭商家常年從浦北入貨，浦北成為原料重要供應地。廣西浦北柑浦堂健康產業有限公司負責人聲稱：「（新會）前十名賣貨的就有七家在我這裏拿貨了，（新會）生產成本不會低過65元，我這邊的話30多元的生產成本，我們就是它的原料、產地、供應地。」

而在柑浦堂的分揀倉庫中可見，大量產品被裝入標註「新會陳皮」、「新會特產」的紙箱，每日批量發往廣東新會。浦北當地企業已形成「工藝皮」造假供應體系，可根據需求快速調配不同「年份」的陳皮產品。

央視到新會暗訪揭發，芯薈、老粵匠、懂潤、寶福林、古道柑普等多間新會陳皮公司經營浦北「工藝皮」，還因擁有證明商標授權證書，接受委託為外地陳皮貼上「新會陳皮」商標，甚至可直接售賣資質，每年3萬元。

新會區懂潤農業有限公司負責人透露，比起小企業，公司的優勢更加突出，不僅可以獲得「新會陳皮」證明商標授權證書，更能取得地理標誌專用標誌使用資格。

印在箱子上的地理標識可以貼也可以印，但貼的有配額，我大概是一年配額45萬個，那我一年出的禮盒100多萬個就有缺口，那我就乾脆不貼了，就用印，反正效果一樣，因為我們有這個資質就隨便印。

這些「工藝皮」的本質完全相同，成本均約每斤70元左右。（影片截圖）

有行內人士稱，椪柑皮鮮果與新會茶枝柑鮮果價相差可達十倍以上，製成假冒「五年陳皮」後利潤最高可超成本20倍。（影片截圖）

低廉原料假冒「五年陳皮」 利潤可超成本20倍

更有新會商家表示，浦北原料從新會發貨更易獲消費者信任，「工藝皮」通過現代技術仿多年陳化效果難被鑑定出來，即便非真年份也毋需擔心投訴。而在新會當地市場更出現椪柑皮等低價原料被加工冒充新會陳皮，有行內人士稱，椪柑皮鮮果與新會茶枝柑鮮果價相差可達十倍以上，製成假冒「五年陳皮」後利潤最高可超成本20倍。

事件曝光後引起關注，江門市新會區市場監督管理局15日表示，江門市委、市政府高度重視，第一時間成立以市政府牽頭，市監局、市公安局、市農業農村局等部門以及新會區政府參與的聯合執法工作組，兵分六路，連夜奔赴涉案的6家生產經營主體開展專項查處行動。

真陳皮 VS 假陳皮

前新會陳皮行業協會理事、陳皮之堡有限公司創辦人黃亞保（保哥）曾在訪問時表示，新會出產的紅皮，品質有保證。真陳皮是用新會柑製成，假陳皮則來自其他產地，或是用了其他柑，如蜜柑。

1. 真陳皮

新會柑紋理清晰，果椗下面的橘絡（果皮內層白色的筋絡），很平均，很幼細。曬乾後有以下特點：

油室分佈平均，好像蜂巢。（油室：陳皮表面有凹入的油點）

果皮較薄

存放50年或以上，白瓤會漸漸脫落。（白瓤：果皮內層，呈絲絨狀）

不同年份陳皮，會散發不同氣味。

製作方法：剝下成熟新會柑果皮，開兩瓣或三瓣，放在陽光下曬2至3小時。

2. 假陳皮

不是用新會柑的果皮

果皮很厚

油室不明顯，而且很凌亂

白瓤很厚，一塊疊一塊

散發九製陳皮的氣味

製作方法：

把新鮮的果皮疊起，拿去蒸，蒸完之後曬乾。

若想果皮顏色較深，會放在水裏，沾濕後，放在蒸櫃或鍋內蒸半小時，每年重複這步驟三次。不過，蒸的過程會令果皮營養消失。

保哥表示，陳皮有很多揮發油，若放在80°C水溫下蒸，也會令營養和香味消散。

不同年份陳皮的特點

1. 氣味

保哥指出，新會大紅柑果皮經過曬製後，存放超過3年的才可以稱為「陳皮」。而不同年份的陳皮會散發不同氣味，主要可劃分為5個階段：

3至8年的陳皮

帶有少許果香味或是新鮮橙味、檸檬味

9至15年的陳皮

帶有淡淡中藥香味

不會很刺鼻，不像6至7年的陳皮般帶有較濃的橙味

16至25年的陳皮

開始有藥香味

把中藥放在櫃桶裏，年日漸久會產生陳舊的中藥味，陳皮也一樣。

30至50年的陳皮

氣味醇化，令人感覺很舒服

超過50年的陳皮

香味、氣味大減

因為經過多年的陳化、陳皮的揮發油開始消失，但藥用價值十分高。

資料來源：黃亞保（前新會陳皮行業協會理事）

2. 外表及質感

陳皮開兩瓣或三瓣。陳皮表面有凹入的油點，稱為「油室」。油室呈點狀，分佈平均，好像蜂巢。至於陳皮內層，則有呈絲絨狀的白瓤。

5年：

質感柔軟。曬完後，彈一彈它，感覺清脆俐落，較易爆裂。放涼後，放進鐵罐，很快又回軟。

水分、糖分的比例也較重。

刮一刮外皮，會看到油分很高。就算不刮，剝開後，油性很快爆出來。

20年：白瓤顏色相對淺

30至40年：白瓤顏色較深

35年：白瓤開始脫落

50年：很難見到白瓤。因為經過多年陳化，白瓤漸漸脫落，但外皮則沒有腐蝕。

60年：

外皮很薄很脆，很易折斷。

油室位置已看不到白瓤。

較難找到一塊完整的陳皮，大部分折斷或缺了一角。

保存陳皮方法

1. 放在鐵罐：超過10年的陳皮，最好放在鐵罐保存。例如：蛋卷罐，要撬開蓋子那類鐵罐；或「馬口罐」。保哥解釋，蛋卷放在鐵罐裏半年也不回潮，可見密封效果好。即使鐵罐外面生鏽、劃花了，內裏仍很光滑、亮麗。

2. 避免沾到水分或手汗：陳皮每分每秒也會釋放揮發油，有「拋光」效果。除非滲入水分，或碰到帶鹹味的物質，否則可存放很久。若令鐵罐內部生鏽，鐵鏽味則會影響陳皮的味道。

3. 勿放在廚房：因為在廚房洗碗、煲湯時，多餘的水分四處走，可能令陳皮濕潮。

4. 放在陰涼位置：最好離地1米或以上，或放在近天花的地方、閣樓。

5. 避免陽光照射：陳皮有多種揮發油，若長期被高溫照射，存放若干年後，味道會消散得很快。

曬陳皮注意事項

保哥表示，除非所住的地方很潮濕，要定期拿出來曬一曬，否則超過10年以上的陳皮，不需再特別處理。