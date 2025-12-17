冬季最佳補品｜海參被譽為海中人參，助改善睡眠增強免疫防癌

香港是全球重要的海參集散地，每年處理大量來自不同地區的高品質海參，許多海外產區的貨源均先匯集至本港，再運送到本地不同地區分發銷售。其中，上環區的德輔道西、文咸西街及永樂街一帶，更是歷史悠久的參茸海味批發集中地，吸引不少顧客專程前往選購，當中備受歡迎的珍貴補品之一，就是海參。

海參又稱「海中人參」？屬冬季最佳補品？

海參是一種棘皮類動物，多在水溫較低的海底生存。中醫食療書籍《五雜俎》提及海參：「其性溫補，足敵人參，故曰海參。」，即其滋補功效媲美人參，因而又被稱為「海中人參」。在中醫理論中，冬季是進補養腎的最佳時機。海參屬陰陽雙補的食品，能補腎陽、滋腎陰、養血及益精，故適宜於冬季作補品。加上海參補而不燥，滋而不膩，適合各種體質。

揭海參6大功效

1. 改善睡眠質素、抗疲勞

海參蘊含的色胺酸和甘胺酸，可刺激褪黑激素分泌，無負擔地自然入睡，改善失眠、淺眠、易醒。此外，海參亦富含鈣、鎂等礦物質，這些礦物質有助改善神經系統的運作和使肌肉得以放鬆及具有抗疲勞之效。

2. 增強免疫力

海參含有的皂苷、黏多醣及微量元素有助提升免疫力，維持身體機能。同時，海參被譽為「胺基酸大富翁」，富含18種胺基酸，包括人體無法生成的必須胺基酸，有助維持良好免疫系統，能夠抵禦病菌入侵，增強自身免疫力，預防傷風感冒症狀及各種身體不適。

3. 抗癌防癌

根據美國研究，海參中的「海參皂苷」能阻斷血管內皮生長因子受體的生成，從而阻礙癌細胞的生長和擴散。此外，海參可激活磷酸酯酶和張力蛋白同源物（PTEN），以調節細胞周期，防止正常細胞癌變，增強化療及靶向藥物的療效，提高患者存活率及加快恢復元氣。

4. 養顏美肌、抗衰老

海參蘊含豐富的膠原蛋白、海參肽，能促進細胞再生修復，有助對抗衰老，讓肌膚保持年輕緊緻、有彈性，達至滋陰養顏、延年益壽，絕對是女性滋陰養顏的恩物。

5. 滋陰養血

中醫指，長期缺乏休息、睡眠不足、嗜好辛辣和油炸食物，加上情緒緊張、或病後欠缺調理，都會使體內各臟腑組織內的津液逐漸耗損，導致潮熱出汗、頭暈眼花、焦慮失眠，形成陰虛體質。從中醫角度分析，海參性溫味甘鹹，主治精血虧損、虛勞。

6. 補腎益精

中醫角度而言，腎藏精、精生髓、髓生骨，骨髓是生血造血之源，造血功能好，免疫力亦會有所提升。《本草綱目拾遺》中亦有記載：「海參，味甘鹹，補腎，益精髓，攝小便，壯陽療痿」，海參能補髓生血，有恢復元氣，久服補腎之效。

4大人群應多食用海參

海參性味甘、鹹，不僅接近零膽固醇、低脂肪、低熱量，對健康極有裨益。在中醫理論中被視為平性偏溫的食物，適合多數體質的人滋補養生，以下人群族特別適合多食用海參。

1. 體質虛弱者

海參富含多款人體必需的營養素，有助於強身健體，增強免疫力。對於手術後身體相對虛弱的人，海參有助於補充蛋白質，促進術後康復。

2. 失眠人士

肝腎陰虛會導致無法制約心火，心神不安、難以入眠。海參通過滋補腎陰，有助改善失眠情況。

3. 慢性病患者

海參中的多糖有助於抗凝血、抗血栓形成及降血脂，適合高血壓、高血脂、糖尿病及冠心病等患者服用。

4. 膚質較差者

海參中的蛋白質、氨基酸和膠原蛋白成分對皮膚健康有重要作用，適合皮膚粗糙、暗淡的人群食用。

如何挑選和烹調海參才是最好的選舉？

揀選海參時，外觀完整、沒有裂痕，並且身形飽滿、堅硬、色澤明亮的為佳。而氣味上，應聞起來有天然的海味，而非異味。不過，海參容易吸油，如果跟高脂、高鈉的肉類一起烹調，容易攝取過量脂肪，所以海參適宜配搭低脂高纖食材及避免高油煎炸烹調。

儘管海參本身營養豐富，但處理及浸泡過程較費時及困難，因而市面上有經香港權威大學科研的優質海參保健品，方便日常服用，消費者記得選購100%全天然海參成分，純正精華無添加的產品，方能發揮全面調理體質，提升健康活力之功效。