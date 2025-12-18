家事百科 │ 研究揭百潔布含菌量如糞便，超過馬桶20萬倍！3M專家教正確用法

細菌百潔布由一邊海綿及一邊絲瓜質狀粗纖維組成，是不少家庭清洗碗碟的必備之物。大部分人都習慣使用海綿那一面來洗碗，不過有3M日本分公司職員就在節目上分享百潔布海綿的正確用法，指出原來其設計原意並非如此。

百潔布正確使用方法

百潔布由美國公司3M發明並申請專利，旗下日本分公司「スリーエム ジャパン株式会社」曾在節目《月曜から夜ふかし》上解釋百潔布的正確用法。

日本3M職員指出其實際用途為幫助洗潔精起泡。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

3M職員表示，黃色海綿是由聚氨脂（PU）製成，布滿細孔，雖然也可以用作洗碗，但清潔力會較弱，難以清除污垢；其真正作用為幫助洗潔精起泡，因為洗潔精和水滲入細孔後，可透過按壓摩擦產生大量泡沫，繼而增加洗潔精分量和提升清潔力。

至於平時刷洗碗碟則建議使用絲瓜質狀的粗纖維。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

百潔布正確使用方法

1. 先將整塊百潔布用水弄濕

2. 加入洗潔精，用手輕輕搓揉數下至起泡

3. 洗碗時再轉用綠色百潔布洗刷

資料來源：3M旗下日本分公司スリーエムジャパン株式会

職員續指，當初設計百潔布海綿時，其實絲瓜質狀的百潔布才是具有清潔功能的工具。正確使用方法為先將整塊百潔布用水弄濕，然後加一點洗潔精，用手輕輕搓揉數下便能起泡，洗碗時再轉用清潔及去污能力較強的綠色百潔布洗刷。

不過部分餐具如易潔鑊、啞光面餐具或杯子等，其質地較為細緻及容易刮花，職員就指可以使用海綿部分來清洗，或購買專門洗細緻餐具的百潔布，至於一般餐具則仍是建議照樣用百潔布來清洗最有效率。

含菌量如糞便超馬桶20萬倍

美國國家衛生基本會（NSF International）曾發表研究報告，分析22個自願者家庭中30種日常物品的含菌量，結果顯示最多細菌的5個位置中，有3個位於廚房，細菌數量甚至超過廁所，當中超過75%家庭的洗碗海綿或抹布均驗出大腸桿菌。

研究由德國富特旺根大學（Furtwangen University）的研究團隊過去於《科學報告》（Scientific Reports）發表。研究人員從一般家庭搜集了14塊家用百潔布進行分析檢驗，發現當中竟含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。

此外，研究亦發現百潔布的每平方厘米都含有450億個細菌，數量驚人，含菌量與人體糞便相約，百潔布中的細菌量更是全球人口的7至8倍。研究人員指，潮濕溫熱的環境是細菌的溫床，而百潔布吸收了碗碟的污垢及殘渣後，為細菌提供充足的養分生長，讓百潔布成為「家中最大的細菌集中營」。

英國《每日郵報》亦曾報道，英國倫敦大學一份研究發現，一般家庭用的海綿百潔布殘留不少細菌，當中驗出的細菌量比家用馬桶多達20萬倍。而百潔布亦滿足細菌滋生的條件，包括食物殘渣、廚房室溫、水分，均為沙門氏菌和大腸桿菌等細菌提供理想的活化環境。

專家建議用洗碗刷代替

挪威一項發表在《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）的研究比較了洗碗海綿和洗碗刷中的細菌水平和多樣性，以及沙門氏菌的存活率，結果發現沙門氏菌等細菌更容易在海綿中滋生。

挪威食品研究所的科學家Trond Møretrø解釋，原因在於海綿長期處於潮濕的狀態，會積聚食物殘渣，而這些食物殘渣也是細菌的食物，導致細菌快速生長。他續指，雖然很多細菌是無害的，但一些細菌如沙門氏菌可經海綿傳播到手、廚房環境和設備，有機會令接觸者生病。

研究人員亦發現，人們清潔海綿的方式或頻率，與細菌的生長無關，「如果不每天更換海綿，就很難避免細菌在海綿中滋生」。

另外，研究團隊去年也發表過一項實驗室研究，他們從挪威和葡萄牙的家庭收集洗碗海綿和洗碗刷，結果發現，雖然在海綿和刷子中未發現致病細菌，但海綿中的整體細菌水平高於洗碗刷。

研究人員又將沙門氏菌添加到洗碗刷和海綿當中，他們發現洗碗刷經過一晚晾乾後，沙門氏菌的數量顯著減少。研究人員指出，洗碗刷乾得快，有害細菌會死亡，另外與海綿相比，大多數洗碗刷都有手柄，可以防止使用者的手直接接觸潛在的有害細菌，因此建議人們以洗碗刷來代替海綿。

4招消毒洗碗海綿

一般的肥皂、洗潔精未必能夠有效徹底清潔洗碗綿 ，綜合專家意見推薦以下4種方法為洗碗綿消毒：

1.微波爐消毒

美國緬因大學（University of Maine）食物安全專家Jason Bolton指出，高溫可以有助殺死洗碗綿中的細菌，最簡單是透過微波爐加熱，不過先要確保洗碗綿內沒有含有任何金屬物料，方可使用此方法。美國農業部研究指，此消毒方法有效殺死洗碗綿上99.99999%細菌，也可殺死酵母菌和霉菌，但切記只適用於沒有金屬物料的洗碗綿。

2.漂白水消毒

Jason Bolton也建議，可將海綿浸泡在漂白水中作消毒，但事前要先檢查漂白水的標籤說明及成分，以衡量使用分量，例如使用含有8.25%次氯酸鈉漂的漂白水時，每約1公升清水需要混合1/4至1/2茶匙的漂白水，將洗碗綿浸泡1分鐘，再過水風乾。

此外，美國清潔協會（The American Cleaning Institute）建議，可以將洗碗綿浸泡在約1公升清水和3湯匙的漂白水中5分鐘，然後過水風乾。

3.洗碗碟機消毒

美國農業部研究指出，洗碗綿可以連同碗碟一起放進洗碗碟機清洗，可殺死海綿上99.9998%的細菌，酵母菌和霉菌也能同時消除，消毒效果與微波爐相若。

4.白醋消毒

有外國家居生活平台推介，可以將洗碗綿浸在白醋中5至10分鐘，然後過水。

美國農業部曾表示，以上的消毒方法雖然可減少細菌數量，但單靠這些措施並不足以避免海綿交叉污染，因此建議經常購買新海綿替換。

清洗碗筷5大建議

用餐後盡快清洗碗筷

● 需要浸泡碗碟以軟化頑固污跡，亦切勿超過20分鐘

合理水量充分沖洗

● 尤其是有凹槽或細小縫隙的器具

● 省水：可使用節水噴嘴

● 先將碗筷上的大部分污漬刮掉再進行清洗

完全晾乾後收納

● 使用碗架或晾乾網來加速乾燥過程

直立式放置

● 直立式放置在碗架或晾乾架上

● 將碗筷分開放置

● 有助於空氣流通，避免濕氣積聚

● 使用專門的烘碗機

定期更換洗碗布

● 每周更換一次

● 平日將洗碗布徹底清洗乾淨，再進行消毒處理

● 洗碗布要保持乾爽

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒

資料來源：美國緬因大學（University of Maine）食物安全專家Jason Bolton、美國清潔協會、美國農業部