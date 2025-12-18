患癌先兆 │ 醫生揭10大早期症狀，忽視恐錯過治癌黃金期

患癌有跡可尋，身體有任何不適都不應該習以為常。台灣有醫生分享病例，兩名病人同樣是因為輕忽身體異常的症狀，而錯過治療早期癌症的黃金時間。他列出10大癌症先兆，呼籲大眾如身體有任何不尋常，都應立刻做檢查查明原因，切勿拖延。

以為老毛病錯過最佳治療時間

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生近日在其Facebook專頁發文分享兩個病例，同樣因為忽視早期身體不適而確診晚期癌症。

案例一：胃脹服藥無效 竟是膽管癌作祟

一名男子因持續消化不良、胃脹及胃悶痛求醫近兩個月，一度被診斷為胃酸倒流。即使男子做完胃鏡檢查與服藥，症狀仍未得以緩解。再過兩個月，該男子出現皮膚與眼白變黃的「黃疸」症狀，經腹部超聲波檢查驚覺已罹患膽管癌。

劉醫師分析，許多消化道癌症的初期症狀與常見胃病極為相似，如食慾不振、上腹脹痛等，容易被忽略。他提醒，若症狀持續甚至惡化，必須深入檢查。

案例二：便血以為痔瘡 拖延至大腸癌合併貧血

另一位病人本身長過痔瘡，長期將偶發血便視為老毛病。直到血便頻率增加，加上同事提醒其「臉色蒼白」，自身也常感到頭暈無力，才決定求醫。後來經檢查後發現，這並非單純痔瘡出血，而是大腸癌所致，當時病人已經因慢性失血而導致嚴重貧血。

劉博仁醫生解釋，排便習慣改變、糞便形狀變細或帶血，都是大腸癌的重要警號。他提醒，通常罹癌病人有1個共通點，就是將異常出血歸咎於舊疾，是延誤求醫的常見原因。

10大常見癌症警號 身體異狀勿輕忽

綜合臨床經驗，劉博仁醫生列出台灣10大癌症的常見早期徵兆，當中同樣能應用於本港常見癌症，供大家參考。他提醒大眾，若出現以下症狀且持續未改善，應盡快求醫做檢查查明病因：



肺癌：持續咳嗽、胸悶。

大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦。

乳癌：乳房或腋下出現硬塊、乳房形狀改變。

肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸。

前列腺癌：排尿困難、夜尿次數增多。

口腔癌：口腔潰瘍久不癒合（超過兩周）、口內出現不明腫塊。

甲狀腺癌：頸部出現無痛性腫塊、聲音沙啞。

胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重莫名下降。

皮膚癌：身上的痣快速變大、形狀變得不規則。

胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦。

劉博仁醫生指出，癌症初期身體確實會發出訊號，但這些訊號可能細微或被誤解。他強調，並非每個症狀都代表癌症，但「出現改變就值得檢查」。

手腳5大異常恐是患癌先兆

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁表示，有些癌症會在手腳上出現異常，如果能愈早發現愈好，一旦出現血栓或骨折，其併發症不僅會增加死亡率，也可能延誤化療及標靶時程。以下手腳5大異常狀況，可能就是癌症警訊。

1. 手腳莫名出現堅硬、固定的腫塊

骨骼是多種癌症的「熱門轉移站」，乳癌、前列腺癌、肺癌、腎癌都常先在四肢骨頭落腳。這些惡性腫塊通常質地像石頭、邊界難分、表面凹凸且不易推動。若腫塊突然出現或短期內快速變大，應立即就醫。乳癌患者發生骨轉移的比例高達65–75%。

2. 手指、腳趾出現杵狀指／杵狀趾

黃軒指出，指尖變圓鼓、指甲像拱橋，這種情況稱為杵狀指或杵狀趾，是因末梢長期缺氧，而致的軟組織增生，最常見於肺部疾病與肺癌。

3. 手腳持續或夜間加劇疼痛

當癌細胞侵入骨皮質、擠壓骨髓或鄰近神經，可帶來深層、定位不清、休息也難緩解的痛，這種疼痛在夜間會更明顯。例如肺尖腫瘤壓迫臂叢神經時，就會引發上肢劇痛。若疼痛伴隨夜間盜汗、體重下降，就要更需提高警覺。

4. 原因不明的肢體血栓

靜脈血栓栓塞（VTE）在腫瘤病人中發生率高、死亡率也更高。這是因為腫瘤會導致血液進入「高凝」模式。大型多中心研究顯示，癌症合併靜脈血栓栓塞時，死亡風險會增加2.8至14.7倍。

5. 手腳活動出現障礙或易骨折

四肢突然無法舉起、行走幾步就極度疼痛的情況，是因為骨質被腫瘤侵蝕，只要輕微外力就可能造成病理性骨折。這類骨折復位困難、癒合緩慢，也常是患者首次確診為晚期癌症的關鍵。

症狀持續兩周應立即就醫

黃軒提醒，若上述問題持續超過兩周，甚至日益嚴重，就應立即就醫。此外，在身體檢查時，建議主動告知醫生家族癌症史與近期不適症狀。他也提醒民眾勿輕視身體「單邊」變化，如單側腫脹、單手麻痹疼痛等，對醫生診斷往往特別有幫助。