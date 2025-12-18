藥物安全 │ 女子服明目速攻藍莓致經血異常，藥劑師揭潛在風險

近年，有不少補健品強調能給眼睛適用的營養，當中「速攻藍莓」以快速吸收、清晰視力等特點在市場上爆紅，成為不少人熱捧的保健品。但近期有不少女性用家服用後指出，服用「速攻藍莓」後出現月經異常症狀，出血量暴增的情況。藥劑師指出，這並非都市傳說，該產品配方設計確實有潛在風險！

台灣藥劑師「理財藥師Roger」在Instagram專頁發文，指出有不少個案在服用保健品「速攻藍莓」後「生理期血流成河」，原因實則是有3大成分所致。

關鍵3大成分分析

Roger解釋，「速攻藍莓」的設計本來就是「快速拉高濃度」，但當成份疊在一起、又被加速吸收時，對某些族群來說，風險就會被放大。例如月經提早來臨、經期時間拉長、出血量明顯增多。而導致問題關鍵有三個成分是潛在原因：

重點不是單一成分，而是「快＋疊加」！

DHC「速攻藍莓」以快速吸收、清晰視力等特點在市場上爆紅，成為追星族熱捧的保健聖品。

1. 藍莓花青素

藍莓萃取導致血管放鬆擴張，導致血流量大幅增加

血管效應：生成NO→血管擴張，以及抑制血小板凝集。

2. 藏紅花酸／植物多酚類

梔子萃取物的藏紅花素具抗凝血的效果，也有刺激子宮收縮的機制。

與花青素形成上游+後段的互補抑制血小板凝集

3. MCT 油（快速吸收載體）

讓上述兩個成分「同時」在血中達最高濃度，加速危害。

5大高危族群要小心

藥師提醒，以下族群服用速攻藍莓產品時，出現月經異常的風險會明顯增加：

【危險程度：極高】正在服用抗凝血藥物者

【危險程度：極高】本身月經量偏多者

【危險程度：高】同時服用消炎止痛藥（NSAIDs）者

【危險程度：高】正在服用高劑量魚油（>3g/天）者

【危險程度：中等】月經雖規律但體質偏敏感者

Roger建議，如果屬於上述高危族群，或服用後出現月經異常症狀，則應立即停止服用並觀察症狀變化，諮詢專業醫師或藥師意見。且避免同時服用多種具抗凝血作用的保健品；在選擇保健品前，應詳細了解成分與自身健康狀況是否適合。

速攻藍莓致「血崩」真實案例分享 建議最安全食用時間

服用速攻藍莓會導致月經異常，並不是罕見情況。Roger分享真實案例：第一位月經周期規則的年輕女性，服用速攻藍莓後月經提前到來，且經期原本由5天延長到18天；出血量更從正常，增加到「每小時浸透一片衛生巾」。該女子至停用速攻藍莓後，月經恢復正常。

另一女子則是在經期快結束時（第4-5天），服用單粒速攻藍莓，隔天出現「爆量」出血，原本應該逐漸減少的經血反而激增。

但倘若女士們一定要服用，Roger建議最安全食用時間：

月經結束後第 2-3 周，下次月經前 1 周。