歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人健康 │ 60歲雪梨電影節現身暴脹走樣，疑與通波仔手術及長期服藥有關
健康Tips

名人健康 │ 60歲雪梨電影節現身暴脹走樣，疑與通波仔手術及長期服藥有關

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年60歲的雪梨（嚴慧明）曾憑《天龍八部》馬夫人及《尋秦記》雅夫人一角而令觀眾印象深刻，更奠定其「古典美人」地位。不過，她近日於中國金雞百花電影節罕有亮相時，其嚴重走樣及發福的照片，卻令不少網民大感憂心，未知是否與她早前曾做「通波仔」手術有關。

 

　　近年鮮有公開露面的雪梨，日前出席中國金雞百花電影節，並與一眾圈中好友合照，楊玉梅更於社交帳號分享有關照片。不過，相片中，雪梨雖然以全黑西裝打扮，但依然難以遮掩其暴脹的身材其「雙下巴」及老態亦十分明顯，與昔日風情萬種的古裝角色，可謂判若倆人。

 

　　據了解，近年來雪梨的身體狀況似乎亮起紅燈，早前曾向傳媒表示今年4月因心臟劇痛就醫，檢查發現血管阻塞，需要緊急於私家醫院進行「通波仔」手術。術後需長期服用薄血丸、膽固醇藥等藥物，她休養期間，體重亦增加20多磅。

 

名人健康｜80年代古典美人嚴重暴脹　被爆曾做通波仔手術　15歲誤做小三毀星途

雪梨年青照。

 

       根據資料，雪梨於7、80年代便隨胞姐米雪之後，14歲加入娛樂圈發展，憑藉出眾外形，一出道便演出不斷。最轟動的歷史莫過於15歲時與當時有婦之夫徐少強交往，17歲更未婚產子，3年後又為男方誕下一女，惟徐少強由始至終究沒有給予女方名分，一年後雪梨結束這段長達7年的感情，自此星途盡毀。而雪梨的一對子女徐偉棟與徐頴堃長大後亦先後加入娛圈。

 

 

名人健康｜80年代古典美人嚴重暴脹　被爆曾做通波仔手術　15歲誤做小三毀星途

雪梨當年末婚產子，為徐少強育有一子一女，其子女徐偉棟與徐頴堃長大後亦先後加入娛圈。

名人健康｜80年代古典美人嚴重暴脹　被爆曾做通波仔手術　15歲誤做小三毀星途

鮮有公開露面的雪梨，日前出席中囼金雞百花電影節，並與一眾圈中好友合照，楊玉梅更於社交帳號分享有關照片。

 

　　

心肌梗塞徵兆

 

　　上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

 

1. 心絞痛

  • 在日常生活中，如果進行體力勞動或情緒激動時出現異常的心絞痛症狀，這些症狀在休息後通常有所緩解，但這並不意味着危險已經過去，而是需要引起注意。

 

2. 症狀加重和頻繁發作

  • 已經診斷出冠心病或心絞痛的患者，如果短期內發現症狀發作的頻率和強度顯著增加，且難以透過休息或常規藥物緩解，這可能是心梗即將發生的信號。

 

3. 無原因的心慌和胸悶

  • 即使無心血管疾病史的人，如果突然感到胸悶、心慌，或者在沒有明顯活動的情況下呼吸困難，這些症狀可能是心肌缺血的早期跡象。

 

4. 頭暈與疲倦

  • 熬夜或承受壓力之後，若感受異常的疲勞、心慌或頭暈。這些症狀可能是心臟血液供應不足的跡象，表示心臟負擔加重或存在某些功能障礙。

 

5. 暈厥或眼前一黑

  • 心病患者可能因心跳突然減慢或停止，導致腦部血流不足，進而產生暈厥。有可能是心藏突發疾病的前兆，需要就醫。

資料來源：上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌

 

心肌梗塞7大常見徵狀

 

　　本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

 

　　他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

 

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛

資料提供：心臟科專科醫生梁永雄

 

4招預防心肌梗塞

 

　　麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

 

1. 良好生活習慣

  • 生活要有規律，早睡早起
  • 每晚睡足8小時
  • 避免熬夜、精神緊張

 

2. 規律運動

  • 避免久坐，堅持規律運動
  • 要有適度有氧運動
  • 保持正常體重
  • 增強心肺功能

 

3. 清淡飲食

  • 以低鹽低脂飲食為主
  • 定時用餐、飲食有節制

 

4. 戒煙戒酒

  • 吸煙酗酒與冠狀動脈硬化密切相關
  • 大量飲酒亦會使血壓升高，增加心負擔

資料來源：麗水市人民醫院心血管內科主任　梅益斌

 

　　

Tags:#名人健康#雪梨（嚴慧明）#中國金雞百花電影節#心臟健康#通波仔手術#心肌梗塞症狀#心肌梗塞預防#娛樂新聞#香港娛樂
Add a comment ...Add a comment ...
權威期刊公布「最具營養食物排行榜」：冠軍獲滿分！可預防骨質疏鬆及有助腸道蠕動
更多健康解「迷」文章
權威期刊公布「最具營養食物排行榜」：冠軍獲滿分！可預防骨質疏鬆及有助腸道蠕動
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處