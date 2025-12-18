名人健康 │ 60歲雪梨電影節現身暴脹走樣，疑與通波仔手術及長期服藥有關

現年60歲的雪梨（嚴慧明）曾憑《天龍八部》馬夫人及《尋秦記》雅夫人一角而令觀眾印象深刻，更奠定其「古典美人」地位。不過，她近日於中國金雞百花電影節罕有亮相時，其嚴重走樣及發福的照片，卻令不少網民大感憂心，未知是否與她早前曾做「通波仔」手術有關。

近年鮮有公開露面的雪梨，日前出席中國金雞百花電影節，並與一眾圈中好友合照，楊玉梅更於社交帳號分享有關照片。不過，相片中，雪梨雖然以全黑西裝打扮，但依然難以遮掩其暴脹的身材其「雙下巴」及老態亦十分明顯，與昔日風情萬種的古裝角色，可謂判若倆人。

據了解，近年來雪梨的身體狀況似乎亮起紅燈，早前曾向傳媒表示今年4月因心臟劇痛就醫，檢查發現血管阻塞，需要緊急於私家醫院進行「通波仔」手術。術後需長期服用薄血丸、膽固醇藥等藥物，她休養期間，體重亦增加20多磅。

雪梨年青照。

根據資料，雪梨於7、80年代便隨胞姐米雪之後，14歲加入娛樂圈發展，憑藉出眾外形，一出道便演出不斷。最轟動的歷史莫過於15歲時與當時有婦之夫徐少強交往，17歲更未婚產子，3年後又為男方誕下一女，惟徐少強由始至終究沒有給予女方名分，一年後雪梨結束這段長達7年的感情，自此星途盡毀。而雪梨的一對子女徐偉棟與徐頴堃長大後亦先後加入娛圈。

雪梨當年末婚產子，為徐少強育有一子一女，其子女徐偉棟與徐頴堃長大後亦先後加入娛圈。

心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

1. 心絞痛

在日常生活中，如果進行體力勞動或情緒激動時出現異常的心絞痛症狀，這些症狀在休息後通常有所緩解，但這並不意味着危險已經過去，而是需要引起注意。

2. 症狀加重和頻繁發作

已經診斷出冠心病或心絞痛的患者，如果短期內發現症狀發作的頻率和強度顯著增加，且難以透過休息或常規藥物緩解，這可能是心梗即將發生的信號。

3. 無原因的心慌和胸悶

即使無心血管疾病史的人，如果突然感到胸悶、心慌，或者在沒有明顯活動的情況下呼吸困難，這些症狀可能是心肌缺血的早期跡象。

4. 頭暈與疲倦

熬夜或承受壓力之後，若感受異常的疲勞、心慌或頭暈。這些症狀可能是心臟血液供應不足的跡象，表示心臟負擔加重或存在某些功能障礙。

5. 暈厥或眼前一黑

心病患者可能因心跳突然減慢或停止，導致腦部血流不足，進而產生暈厥。有可能是心藏突發疾病的前兆，需要就醫。

資料來源：上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛

資料提供：心臟科專科醫生梁永雄

4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

1. 良好生活習慣

生活要有規律，早睡早起

每晚睡足8小時

避免熬夜、精神緊張

2. 規律運動

避免久坐，堅持規律運動

要有適度有氧運動

保持正常體重

增強心肺功能

3. 清淡飲食

以低鹽低脂飲食為主

定時用餐、飲食有節制

4. 戒煙戒酒

吸煙酗酒與冠狀動脈硬化密切相關

大量飲酒亦會使血壓升高，增加心負擔

資料來源：麗水市人民醫院心血管內科主任 梅益斌