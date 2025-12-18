名人保養 │ 61歲尹天照身形發福滲大叔味，網民感慨歲月催人老

早年憑亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》中飾演況天佑一角紅極一時的尹天照，已有多年主力在內地發展，較少於香港幕前露面。日前尹天照再度現身小紅書，與網紅一起探店，惟其身形及外貌被指明顯發福，不少網民感慨留言：「歲月催人老」。

尹天照身形外貌被指崩壞

近日有內地網紅在小紅書發布影片，記錄與尹天照到內地一間食肆探店的過程，並寫道：「有些經典是無法超越的。」從影片中可見，尹天照的身形與當年飾演況天佑時的狀態已經判若兩人，臉頰「暴賬」、下巴相當鬆弛，肚腩亦明顯突出，滲出濃濃的「大叔味」。然而，他全程毫不拘謹，盡顯率真本色，不僅吃得津津有味，更全然投入享受美食，神情自在滿足。

影片發出後引起大量網民熱議，亦勾起不少網民對劇集《我和殭屍有個約會》的集體回憶，「冷飯炒完還是香，況天佑、馬小玲早已無法取代啦」、「大佬佑變得不多，求原班人馬再演一次」、「不如你們搞個我和殭屍有個飯局吧」。

不過，亦有不少網民慨嘆歲月不留人，「算啦，都老了，冷飯不要整天炒」、「回不到從前了。我們的回憶裡是記憶的况天佑。不是現在的天照哥。現在去拍也太勉強了。這樣飲飲食食幾好」、「天佑兄肥了面脹了」。另有網民稱，「61歲保養算不錯」。

新版被批「我和殭屍有個誤會」



亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》近日再度成為網上熱話。劇集原創作人、同時亦是萬綺雯丈夫的陳十三，於2022年親自操刀翻拍新版，身兼監製、編劇及導演三職。新版劇集起用吳千語飾演經典角色「馬小玲」，「況天佑」則由黃宗澤出演。

然而，吳千語的表現備受爭議，觀眾除批評其外形不及當年擁有修長美腿的萬綺雯吸睛外，其演技亦遭到多方抨擊。不少網民直言對新版劇集大感失望，形容「伏味濃」，更將劇名改為「我和殭屍有個誤會」。

今次兩代「馬小玲」雖同劇登場，卻未有碰頭機會，因為萬綺雯飾演的「馬丹娜」全劇僅現身不足20秒，更只得眼部大特寫畫面，網上湧現大量批評：「還我萬綺雯42吋長腿！」、「馬小玲都唔用萬綺雯已經死得」、「摧毀經典」、「未睇既就唔好浪費時間」。

至於黃宗澤的演出雖未成熱話，但難免被觀眾與尹天照舊版比較。相比之下，網民普遍認為其造型雖具現代感，但滄桑味道不及當年版本，未能完全承載經典角色之厚重感，「黃宗澤更適合演花花公子或者那種痞痞的角色，是真不適合演這種正道發邪的角色」、「還不如原班人馬演，尹天照、萬綺雯，演技顏值現在還是能擔當演出的」。

性格反叛誤傷黑幫同學 遇劫帶傷面試TVB落選



尹天照曾在有線電視節目《是敢的》自揭人生的高低起跌。他自言性格百厭，小學常丟粉刷，剛好擲中黑社會背景的同學，遭毆打反抗時險將對方推落五樓。中學畢業後，尹天照曾做侍應、買賣樓宇等工作，本來得到姐夫的堂弟介紹到TVB考藝員訓練班，不過在面試前數日遭30名黑社會圍毆搶劫，雙眼重傷如「皮蛋」，最終帶傷應試落選。

後來尹天照被同學鼓勵投考亞洲電視藝訓班，雖然考到入去，但他反叛性格未改，與駱達華、吳廷燁結成「搗蛋三人組」。三人曾追打玩鬧至廁所爆粗拍門，未料其中一格竟為校長所用。校長要他收拾東西離開，尹天照就話每個人都會犯錯，校長叫他在幾個月內變好才能留低。尹天照承諾悔改，每日主動為同學抹枱排凳，終獲校長當眾稱讚。

新版被批《我和殭屍有個誤會》。（微博圖片）



成為視帝仍遭不公

未畢業即擔正男主角的尹天照，曾因一個鏡頭重拍四十次遭導演怒斥：「知唔知菲林幾貴？」自此立志演好每個角色。1999年他憑《我和殭屍有個約會》聲名大噪，成為亞洲電視首席當家小生， 然而他透露當年亦曾受到過不公平對待：

一有TVB人入嚟，我哋即刻變配角，我好嬲，覺得好唔公平。你哋呢啲大哥大姐入嚟，我睇你有乜能力演得好過我，睇你點樣打贏我。因為我有呢個憤怒，令自己演得更好。

因老婆患癌淡出幕前

2010年，尹天照老婆不幸患上血癌，他亦因為太擔心出現類風濕痛症，沒辦法工作，收入幾乎「歸零」。那時候他幾乎崩潰，幸靠朋友認識基督教，情緒才穩定下來。為了照顧老婆，尹天照離開亞視，他說：「人生無嘢係巴閉，最重要係家人。我唔想去咗拍戲，如果期間太太身體有咩狀況，人哋未必畀我走，（寧願）放棄晒所有嘢。」

所幸尹太經歷過骨髓移植後，癌細胞終於消失，而尹天照亦回歸幕前，現時他長駐內地發展，更成為了天師專業戶，在多齣劇集及電影擔正。