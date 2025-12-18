聖誕聚餐不怕胖｜中醫針灸助重塑身形，緩解焦慮

午後的診室，艾煙在光柱中緩緩盤旋。Tiby整理著衣衫，目光越過那縷細煙，落在對座從容書寫我的身影上。

Tiby：「這些年，你是如何保持的？光陰像水，總在人身留下痕跡，卻彷彿獨獨繞過了你。聖誕又近了，看著滿街閃爍的燈飾，想著那些要穿的、要赴的，心裏頭就慌。都說針能雕琢身形，是真的麼？」

我擱下筆，筆桿與檀木案几相觸，發出極輕的（嗒）的一聲。眼裏有笑，那笑是多年靜觀人與歲月得來的澄明，說道：「你聽過流水不腐嗎？身形之困，往往非關贅肉，而在於氣血的（淤）。針刺下去，尋的是那些溪流轉彎時悄然沉積的淺灘。在腹上尋：天樞、大橫等穴，是疏導中焦，讓運化之氣重新流轉；在腰側觸：帶脈，如同為一條鬆弛的玉帶輕輕繫回它的分寸。腿上的：足三里、豐隆，是引山間清泉，滌蕩體內的鬱濕與滯重。針尖很細，落下時像初雨滲入乾涸的田，要的並非劇變，是那一點一點喚醒的、自身本就該有的流動。」

Tiby說：「 流動……說來輕巧。可節日當前，宴席如流水，甜膩的、香酥的，都是誘惑。針的功夫，抵得過宴上一碟酥餅、一杯醇酒麼？」

我答：「 針是調弦，生活才是每日撫琴的手。我且問你，你可知何時飲水，最不添負擔？」

Tiby答：「不是說餐前飲水，能佔個位置，少吃些麼？」

我說： 「那便如洪水漫過待播的秧田。脾胃之氣，貴在溫煦升發。一杯冷水驟然壓下，火苗微弱了，食物進來，反而成了堆積的濕柴。真正會喝水的人，在兩餐之間的寂靜裏，用小口，啜溫水，如涓滴潤澤深根。宴席當前，不妨先飲半碗溫熱的湯，它像一層暖墊，護著你的胃，也讓心神稍安，不會急急地去攫取。」

Tiby扁著嘴：「 那若是夜宴歸來，腹中滿脹，又如何是好？總不能負疚地餓自己幾日。」

我輕輕搖頭：「切勿如此。身體是最誠實的夥伴，你苛待它，它便以頑固回報你。宴飲是歡愉，接納這份歡愉。歸來若覺飽滿，不必立即癱臥。可點亮盞燈，於室內從容踱步百回，或靜立窗前，觀望夜色，任氣機自行調達。翌日飲食，清淡些，如：白粥小菜，便是最溫柔的安撫。須知，心裏那份（吃錯了）的焦慮，往往比食物本身更傷人。」



Tiby：「還有這等事？我只覺煩惱燒心，從未想過情緒也作重量。」

我說：「 如何不作重量？肝氣鬱結，木失條達，便是影響那負責運化的土。你看那總是愁眉緊鎖、惶惶不安的人，身形多有兩種極端：或是枯瘦如柴，谷土不培；或是虛浮臃腫，濕濁內停。聖誕之夜，與其焦慮腰身，不如為自己選一襲能容你自在呼吸、舒坦微笑的衣裳。真正的光彩，是從那樣的舒展裏透出來的。」

Tiby低頭，撫了撫自己的衣角，若有所思。

我語氣越發溫和說：「還有一件小事，女子最易疏忽。派對上華衣美服，腰腹腳踝，常是受寒的門戶。尤其腳踝上三寸，那（三陰交）所在，是三條屬陰的經脈交會之地，像一處溫暖的溪谷。寒氣由此侵入，身體為了自保，會本能地多存脂膏以築牆。所以，莫貪一時風姿，披一件軟裘，或穿一雙裹住腳踝的靴，便是對自己最體貼的呵護。」

Tiby：「聽你說來，倒不像在談減重，更像在談……如何與自己相處。」

我目光投向窗外漸濃的暮色：「本就是如此。針灸、時辰、飲食、衣著、心緒……無非是讓我們學會與這副與生俱來的形骸，溫柔對話。它不是需要征服的敵人，而是承載我們度過歲月長河的舟。順應它的性，覺察它的需要，導引它的能，它自會回報以恰當的輕盈與穩重。這份輕盈，不在磅秤的數字，而在你舉步赴宴時，那衣袖間流動的風，與眉眼間無掛礙的從容。」

診室內艾香裊裊，彷彿將這番對話也薰染得寧靜而深長。Tiby不再言語，只是覺得，心裏那份關於節日的慌張，不知何時，已像杯中的熱氣，悄悄散去了大半。