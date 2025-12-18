節日胃病高峰｜營養師提醒5款飲品易誘發胃痛不宜空腹飲用

節日期間，聚餐頻繁、作息混亂，很多人會在長時間未進食的情況下飲用不同飲品。對於患有胃酸倒流或消化系統較敏感的人士，這些飲品在空腹時飲用，特別容易誘發不適。去年在本專欄就分享了4款紓緩胃酸倒流的食物，今年就講解五款容易誘發胃痛的飲品，尤其是空腹飲用。

5款胃病患者不應空腹飲用的飲品

臨床研究指出，導致放鬆括約肌或刺激胃酸分泌的飲品，均有機會加重胃痛或胃酸倒流症狀。

一. 齋啡及高咖啡因飲品

咖啡屬酸性飲品，能刺激胃酸分泌。多項研究及臨床回顧指出，咖啡可增加胃部酸性環境，並可能誘發胃酸倒流。早期研究比較咖啡與茶對胃酸倒流的影響時發現，咖啡會增加倒流次數，而影響並非單純來自咖啡因，亦與咖啡中的其他成分有關。2019年一項大型觀察性研究亦顯示，咖啡、茶及含咖啡因汽水攝取量較高的女性，出現胃酸倒流症狀的風險較高。

二. 汽水及有氣飲品

有氣飲品含二氧化碳，進入胃部後會形成氣體，增加胃內壓力。系統性回顧研究顯示，有氣飲品可短暫降低食道括約肌壓力，與胃酸倒流有關。這並不代表汽水一定會導致胃酸倒流；但對已有胃酸倒流症狀的人士而言，有氣飲品容易引起脹氣及胃酸增加。

三. 柑橘類果汁如橙汁、柚子汁、檸檬水等

柑橘類果汁酸度高，可刺激胃壁，亦可能誘發胃酸倒流症狀，尤其胃部沒有食物時。研究及臨床經驗顯示，酸性果汁在空腹狀態下，較易引起噁心、胃部不適或灼熱感。沒有食物中和酸性，刺激更為明顯。

四. 運動飲品

能量飲品通常含高咖啡因及高糖分，並加入牛磺酸、瓜拿納等刺激性成分。在空腹情況下飲用，成分會快速吸收，增加腸胃及神經系統負擔。雖然直接針對能量飲品與胃酸倒流的臨床研究不多，但其成分與已知胃酸倒流誘因高度一致。

五. 酒精飲品

酒精會刺激胃酸分泌，同時令下食道括約肌放鬆。這會增加胃酸倒流的風險。即使是適量飲酒，對胃酸敏感人士亦可能引發心口灼熱及反酸。再者，酒精亦會影響腸道蠕動，並容易造成脫水，加劇食道刺激。

為何空腹飲用以上飲品導致胃病加劇？

空腹時飲品吸收速度較快。缺乏食物緩衝，胃酸分泌更容易上升。胃部壓力增加，容易誘發胃痛。同時，當胃液分泌過多，亦容易反倒流往食道。

較溫和的替代飲品

如需在空腹時飲用，可考慮以下有助減低胃酸刺激的選擇：

● 清水

● 無咖啡因花茶

● 椰子水

● 加奶的咖啡

● 含蛋白質及纖維的smoothie