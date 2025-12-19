歡迎回來

傷腎食物｜醫生揭5大便利店傷腎食物，恐引發心臟衰竭昏死
健康Tips

傷腎食物｜醫生揭5大便利店傷腎食物，恐引發心臟衰竭昏死

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人生活節奏急促，加上不良飲食習慣，正悄悄損害腎臟健康。有腎臟專科醫生指出，腎病患者在飲食方面務必謹慎。由於腎臟代謝功能受損，體內部分物質難以順利排出，累積過多可能引發各種併發症。他特別提醒需要洗腎的腎友，應避免攝取5類高危食物。

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。

 

腎病患者慎食5類高危食物

 

　　腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：

 

1. 楊桃製品

 

　　包括楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等。洪永祥指出，楊桃製品含有神經毒素，一般需透過腎臟代謝，但腎功能不佳者無法有效代謝，會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。

 

2. 高糖超甜食物

 

　　例如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零食等。這類食物會促進發炎、導致血糖急速上升，同時加劇口渴，使患者喝更多水，可能造成體重暴增及心臟衰竭的風險。

 

3. 高鉀食物

 

　　如香蕉、奇異果、橙汁等。洪永祥指出，血鉀過高可能引起心律不整、心跳停止，強調「這是洗腎室最怕的急症之一」。

 

4. 高磷食物

 

　　便利店中常見的高磷食品包括芝士、加工肉品、可樂等。洪永祥解釋，磷質無法順利排出時，可能導致骨骼脆弱、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。

 

5. 高鈉食物

 

　　例如即食麵、香腸、蜜餞等。高鈉飲食會加劇口渴，促使腎友飲用過多水份，可能引發血壓飆高、肺水腫及心臟衰竭。此外，洗腎脫水可能會更痛苦。

 

10大常見傷腎超加工食品

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

 

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

 

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

 

轉載自晴報

 

Tags:#養生#食用安全#食品#飲品#便利店#高鈉食物#香蕉#奇異果#超加工食品#腎或泌尿科#心臟衰竭
