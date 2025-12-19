潤唇膏迷思｜愈搽愈爆拆？醫生揭正確用法與最佳使用次數

冬天乾燥，嘴唇經常爆裂確實令人非常困擾。即使經常塗潤唇膏仍不見效，問題可能出在塗抹的「方向」上。近日有網紅在Threads分享「搽唇膏冷知識」，有不少網民表示難以相信自己一直以來搽潤唇膏的方法是錯誤的！甚至有日本美容醫生指出，一個幾乎所有人搽完唇膏後的下意識動作，反而會讓嘴唇變得更乾燥。

左右塗抹易拉扯肌膚 順紋塗抹能深入滋潤

該名韓國網紅在社群平台Threads發文指出，他觀察到台灣朋友雖身處潮濕環境，但嘴唇乾裂情況卻比自己嚴重。經留意後發現，關鍵在於塗抹習慣：多數人會像塗口紅般「左右橫向」塗抹護唇膏。他解釋，由於嘴唇的紋路是垂直排列的，左右塗抹容易橫向拉扯脆弱的唇部肌膚，導致受損或乾裂加劇。正確方式應是順著唇紋「由上往下」垂直塗抹，讓保濕成分更能深入紋理，達到有效滋潤。他更建議可稍微張開嘴巴，將上下唇分開塗抹，效果更佳。

網民驚呼：幾十年來都搽錯了！

帖文引起網民留言，驚訝表示自己一直以來用錯方法，「天啊我居然塗錯好幾年」、「難怪我每天認真保養，嘴唇還是很乾」、「左右塗25年，所以最勤勞保養的嘴唇還是乾裂到不行」等。有網民亦表示同意帖主說法，指有皮膚科醫生與專櫃美容師確實曾提醒，應順著唇紋縱向塗抹，以保護唇部結構。

皮膚科醫生解析正確護唇要點

據日本赤坂美容診所所長青山秀和等專業人士過往的建議，表示垂直搽潤唇膏才是正確護唇的方法。青山秀和醫生指出，嘴唇皮膚只有一般皮膚約三分之一的厚度，且缺乏皮脂腺，極為脆弱。如左右來回塗抹或塗抹後習慣性抿嘴，都會產生不必要的摩擦，有可能導致唇部角質受損，甚至引發唇炎。

綜合專業建議，正確的護唇要點如下：

● 塗抹方向：順著垂直唇紋，輕柔地由上往下塗抹。

● 使用頻率：適量即可，一天建議不超過5次，避免過度依賴。

● 把握兩個關鍵時間護唇：「早上刷牙洗臉後」及「晚上洗澡後」，肌膚角質層含水量較高時加強塗抹，鎖住水分。

專家提醒，若嘴唇長期乾裂、脫皮甚至紅腫，應尋求皮膚科醫生診斷，可能並非單純乾燥，而是其他皮膚問題所致。

去除唇部死皮正確方法



步驟1. 用化妝棉沾熱水或熱毛巾敷唇部1-2分鐘

步驟2. 用棉花棒輕輕打圈去除死皮

步驟3. 厚敷潤唇膏10-15分鐘

步驟4. 可用保鮮膜覆蓋加強效果