臨終遺願｜伯伯臨終前想見愛犬，將軍澳醫院跨部門協助完成心願

當生命走近盡頭，人們往往會想起未了的心願。將軍澳醫院一名病情惡化的晚期男長者，在臨終前最大的願望，是想再見家中的愛犬Rio一面。為了讓伯伯不留遺憾，醫院多個部門共同協作，助他們在病房重逢，最終為他圓夢。伯伯在與愛犬重逢後約一個月安詳離世。

伯伯與Rio相伴8年，當初Rio還是一隻小狗時，從遠處看見伯伯便一路跟隨，不願離開。自那天起，伯伯將牠帶回家，彼此相伴，成為親密的家人。直至伯伯病情惡化需長期住院，無奈與愛犬分開。屬晚期病人的伯伯入住將軍澳醫院後，獲轉介至紓緩治療科接受評估。面談期間，他多次向醫護人員及家人表達對Rio的思念，盼望能再見牠一面。

醫院跨部門協作確保探訪安全順利，助伯伯圓夢

院方深知，除了治療病者的身體，照顧病人的情感需求同樣重要。因此，醫院管理層在評估風險與病人需要後，全力支持這次重聚安排，隨即啟動跨部門部署，確保寵物探病的過程安全，且不影響病房運作。這次特別的探訪由多個部門合力籌備，包括病房、感染控制組、護理服務科及行政事務科等。將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑表示：

我們確保Rio已完成接種所需疫苗、植入晶片並徹底清潔；並預先規劃好路線，由停車場直達八樓獨立病室，特別避開探訪高峰時段和人流較多的區域，每個細節都經過細心規劃，務求將對醫院運作的影響減到最低，也順利安排伯伯跟Rio見面。

在醫院的安排下，病人與愛犬久別重聚，擁抱勝過千言萬語。（醫管局圖片）

探訪當日，Rio被安置在以布覆蓋的狗籠中運送至病室，全程安靜乖巧。當籠門打開，Rio一眼認出躺在病床上的主人，立即興奮搖尾，伏在伯伯身旁。伯伯臉上綻放出久違的笑容，不斷伸手輕撫愛犬，場面溫馨又感動。家屬在旁見證這次重聚，這也是伯伯離世前一個月與Rio最後一次相見。

這次破格的安排，深深觸動了在場的每一位。譚卓傑經理表示，病人和家屬的感謝，讓他感受到這次探訪深深加強了醫患間的信任與理解。

希望繼續秉持這份以病人為先的初心，在嚴謹的程序、可行的情況下，盡力協助病人在生命晚期獲得心靈支持，為病人及家屬留下珍貴而無憾的回憶。

Rio在探訪前完成所需疫苗注射並徹底清潔。（醫管局圖片）

性情溫馴的Rio，一見到久違的主人，立刻流露雀躍神情。（醫管局圖片）

臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光曾接受於訪問中表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

1.非常疲累

2.睡眠時間增加

一天可以睡10多小時

3.呼吸節奏緩慢

正常人每分鐘呼氣12至14下：病人則每分鐘呼氣10下或以下

4.手腳較冰冷

5.出現紫斑

尤其是手掌、腳板

6.身體溫度下降

身體循環系統和血氣不佳

7.臉色蒼白

資料來源：紓緩專科醫生林國光

