家事百科｜7類家電拔插頭反變嘥電，專家教3招正確省電

許多家庭為了節省電費，習慣在不使用家電時拔掉插頭。然而，並非所有家電都適用這個做法。有專家警告，7類家電不宜頻繁拔插頭，長期下來反而增加耗電量，同時加速機件老化。

根據台灣能源署與工研院的數據顯示，全台家庭約有7.4%的電力消耗來自待機狀態，例如電視的待機指示燈、微波爐的時鐘顯示，以及可用遙控器操控的音響或智慧家電等設備，一年下來可能浪費上千元電費！

對此，不少人深信「用完電器拔插頭」就是慳電王道。但其實「聰明慳電」不是全部拔掉，而是要懂得分辨。對於低功率待機設備，長時間外出或不使用時，拔掉插頭確實能達到省電效果；但有7類家電是絕對不宜頻繁拔插頭。

7種電器千萬別拔插頭

美國知名電氣工程師提姆（Tim Hodnicki）指出，以下7類家電不適合頻繁拔插頭：

1. 雪櫃

2. 洗衣機

3. 乾衣機

4. 洗碗機

5. 微波爐、內置式焗爐、電磁爐

6. Wi-Fi 路由器（router）

7. 熱水爐（儲水式/即熱式）

大型家電頻繁斷電增釀災風險

其中，雪櫃、洗衣機等大型家電若頻繁斷電，更恐怕增加釀災風險。專家解釋，雪櫃斷電後溫度會迅速上升，不但容易導致食物變質，重新通電時，壓縮機為了恢復低溫，需要消耗更多電力；長期下來反而增加耗電量，同時加速機件老化。而洗衣機、乾衣機等，斷電後會失去內建設定。頻繁拔插頭，會使插座鬆動，增加損壞風險並縮短設備壽命。

至於微波爐，在待機狀態下的耗電量極低，頻繁斷電只會不斷重設時鐘，實際節能效果微乎其微。想省電又不傷家電，專家建議正確做法：

1. 小家電改用「具開關延長線」、善用獨立開關

● 一鍵即可切斷多個設備電源，比直接拔插頭更安全便捷。

● 若插座配有獨立開關，優先使用開關控制電源。例如電視、音響、充電器等，接在有獨立開關的延長線或定時插座，輕鬆斷電又不傷插頭。

* 注意：冰箱、冷氣等大電器，千萬別接延長線！

2. 正確拔插頭姿勢

● 直接拉扯電線，容易造成內部銅線斷裂，埋下觸電、短路隱患。

● 正確姿勢應是：握住插頭本體拔出。

3. 冷氣、除濕機封口防塵

● 冬天長期不開冷氣時，務必拔插頭，並用專用防塵蓋包住，避免灰塵累積導致通電時短路。