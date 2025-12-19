遊日注意｜女星住温泉旅館錯用1電器，吸入霉菌致肺炎咳斷肋骨

冬天天氣難免會乾燥，許多人會使用加濕器以維持舒適濕度。日本女演員矢沢心曾經用錯加濕器，導致氣管過敏劇烈咳嗽，最後慘變肺炎，連肋骨都咳斷。有醫生警告，若加濕器清潔不當或使用方式錯誤，器具內霉菌可能會誘發「加濕器肺炎」，其症狀會快速惡化，吃抗生素完全無效。

日本女演員矢沢心曾早前接受當地傳媒《FNN》訪問，透露早前與丈夫旅行並入住溫泉旅館兩晚，當時已發現房間內相當乾燥，室內放有兩部加濕器但就未知有否開啟。至回程時，矢沢心開始出現咳嗽症狀。由於並無發燒，夫妻起初以為只是一般感冒故未有在意，惟自行服藥後咳嗽與有痰情況未見改善，最後只好求醫。

矢沢心起初被診斷為一般感冒，惟病情持續惡化，相隔約1個月後再經X光檢查，醫生始發現其右邊肋骨出現兩度裂縫，左邊肋骨甚至骨折，推斷為強烈咳嗽所導致。經診斷後醫生認為矢沢心患上支氣管肺炎，亦稱過敏性肺炎，其感染成因竟與加濕器有關。

「加濕器肺炎」非傳染病 屬過敏性反應抗生素無效



「加濕器肺炎」在醫學上屬於一種「過敏性肺炎」，主要是因吸入加濕器所滋生並隨水霧噴發的細菌、霉菌（真菌）或化學物質，引發肺部過敏與發炎反應。日本近畿中央呼吸系統中心的呼吸內科醫生倉原優指出，由於這是過敏反應而非細菌感染，即使服用感冒藥或抗生素也無效。通常需要透過胸部電腦斷層掃描才能診斷出來，在一般診所容易被誤診為普通感冒或細菌性肺炎。

無法以感冒藥治療 過敏性肺炎易被誤診

倉原優醫生續指，「加濕器肺炎」成因其實由於加濕器內存在霉菌，隨濕氣散佈後被吸入人體，引起肺部敏感所形成。不同於一般傷風感冒，過敏性肺炎不屬傳染病，亦無法透過感冒藥或抗生素紓緩病情。

報道指出，加濕器肺炎一般是由藏有霉菌的加濕器引起；將清水注入加濕器內4至5日就可能會有霉菌滋生，建議用家盡可能每日換水，並每星期徹底清潔1次。另外相比於礦泉水，報道指自來水一般經過氯化處理，微生物較難滋生，故此較建議用自水為加濕器加水。

3大致病元兇

據《央視網》和《美奧診所》網站，綜合專家分析，導致加濕器肺炎的主要原因有以下幾點：

清潔不當，滋生病菌：加濕器的水箱若未定期清洗，溫暖潮濕的環境容易滋生細菌、黴菌，如念珠菌和病毒。這些微生物隨水霧被人體吸入，即可能引發感染或過敏。

濕度設定過高：將室內濕度長期維持在過高水平，如超過60%，會促使環境中的黴菌、塵蟎等過敏原大量繁殖。日本專家建議，最適宜的濕度應控制在50%至60% 之間。

使用自來水或添加不當物質：自來水中的礦物質，如鈣、鎂，可能在加濕器內形成白色粉塵並噴入空氣，被人體吸入。更危險的是，許多民眾習慣在水中添加精油、醋、殺菌劑等，這些物質經霧化後形成微小顆粒，會直接刺激或損傷呼吸道黏膜，甚至造成化學性肺損傷。

初期症狀似感冒 3大高風險族群需留意

加濕器肺炎的症狀初期與感冒相似，包括咳嗽、發燒、胸悶、呼吸困難、全身疲勞等。其危險性在於症狀通常不會立即出現，而是經過長時間接觸後慢慢發展，令人難以察覺。一旦出現症狀，病情可能在短時間內急劇惡化，甚至導致肺部永久性纖維化。

以下人士風險更高，包括：

免疫力較弱人士：如老年人、嬰幼兒、慢性病患者

有過敏體質人士：如哮喘、過敏性鼻炎患者，其免疫系統更易對吸入的過敏原產生激烈反應

有吸煙史或呼吸道問題人士

正確使用4大要點

要安全使用加濕器，避免健康風險，專家提出以下建議：

每日換水、定期徹底清潔：應每天更換容器的水，避免使用隔夜水。並至少每周一次使用稀釋白醋或過氧化氫溶液（雙氧水）徹底刷洗容器，防止微生物膜形成。

使用純淨水或蒸餾水：建議使用純淨水、蒸餾水或煮沸冷卻後的白開水，以減少礦物質粉塵和水中微生物。

嚴禁添加任何物質：切勿在加濕器中添加殺菌劑、精油、醋或任何化學品。

控制濕度與使用時間：配合濕度計使用，將室內濕度維持在40%-60% 的理想範圍。避免24小時連續運轉，適時開窗通風。

罪魁禍首或為「水」

北京大學第三醫院呼吸與危重症醫學科主任孫永昌曾指出，患上加濕器肺炎的罪魁禍首非加濕氣本身，而是與加濕器中的水是否清潔有關。他提醒加濕器水槽必須保持清潔，建議每3至5天就要清洗一次，同時絕不應該將精油、檸檬汁甚至消毒劑等清潔劑倒入加濕器水槽，歸納其安全守則重點大致有以下5項：

1.保持內部清潔

每3至5天就要清潔水槽、管道及噴嘴一次，最長亦不應超過1星期。

如加濕器長期未用，應倒掉水槽積水。

2.保持空氣流通

使用加濕器時應開窗，以保持室內空氣流通清新。

3.勿於水中添加雜質

只應加入清水，不要倒入精油甚至消毒殺菌劑。相關雜質進入人體刻引致肺炎，嚴重可引致肺部纖維化致命。

4.不應依賴自動殺菌功能

不少加濕器均聲稱具殺菌功能，惟多數僅在水槽中安裝紫外光燈，殺菌能力有限，不能取代手動清潔。

5.選擇合適擺放位置

將加濕器放在暖爐或暖氣旁邊，暖空氣可將氣霧托起並可速水蒸氣化，有助氣霧均勻傳播至房間角落。

資料來源：北京大學第三醫院呼吸與危重症醫學科主任孫永昌