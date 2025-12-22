猝死危機 │ 30歲健美冠軍染流感仍高強度訓練，10年苦行僧式生活曝光

年僅30歲的內地健美冠軍王昆，曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠，惟近日卻驚傳猝逝。王昆在合肥開設的健身房發布聲明，指出其因心臟猝死搶救無效過世，消息一出震撼內地健美圈。

健美冠軍猝逝終年30歲

綜合內地媒體報道，12月17日安徽省健美運動協會發布訃告，指健美運動員王昆於12月14日因心源性猝死搶救無效離世，終年30歲。而王昆生前經營的健身房正常營業，他的朋友稱，「後續會發布追悼會相關信息」。

該名好友表示，去世前數日王昆剛體檢完，更計劃開新的健身房，「聊到新健身房的器械配置時，他眼裏滿是勁兒」。不過，他亦透露，王昆在出事前感染了流感，生病期間還是會做比較高強度的訓練。

王昆曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠。（抖音截圖）

10年如苦行僧 感染流感期間仍做高強度訓練



據了解，王昆是安徽合肥人，2015年，當時還在安徽省體育職業技術學院體育系讀大二的王昆，為在畢業求職中脫穎而出，第一次走進健身房。其後王昆以一名普通大學生的身份進入健美國家隊A隊，並擔任主力，更曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠；在2022年泰國職業卡資格賽上，以亞洲人少有的古典健美形體得到IFBB PRO職業卡。

王昆在10年間一直極限訓練，以極清淡飲食習慣，包括火鍋吃清湯鍋涮肉蘸生抽，過年也只吃水煮雞胸。其訓練強度逼近極限，就算在新年時候，健身房迴響着他的喘息聲和鐵片撞擊聲，職業賽的肌肉維度與肌肉質量要求近乎苛刻，但他都堅持了下來，從不停止練習。

在安徽，拿過職業冠軍的健美選手大多選擇到北上廣等一線城市擔任健美教練，而王昆卻選擇了在合肥開館帶領新的徒弟。他表示，自己是從合肥走向賽場的選手，希望把自己的經驗傳遞給合肥的學員，讓更多的人喜愛健身、健美，走上全國和國際賽場，展示安徽人的風采，「如果有一天，合肥能因健美被記住，那就是我的榮耀。」

去世前數日王昆剛體檢完，更計劃開新的健身房。（抖音截圖）

7大年輕人猝死誘因

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

1. 熬夜

長期睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

2. 過度健身

超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

3. 常飲用能量飲料

能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可誘發嚴重心律不整。

4. 久坐不動

久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出王現，這些都是心臟猝死的風險因素。

5. 壓力過大

長期高壓狀態會促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、血壓飆高、血管收縮。長期可導致心冗病變，甚至引發致命性心律不整。

6. 忽視心臟警訊

潛在的心隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。

7. 珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

資料來源：重症專科醫生黃軒

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間愈長，死亡率會愈高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈及昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急專科醫生魏智偉

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄受訪時曾表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能供氧到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛

資料來源：心臟科專科生梁永雄