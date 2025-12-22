歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
飲食陷阱 │ 血糖急升急跌恐致脂肪肝，醫生揭3大地雷食物
健康Tips
食得有營

飲食陷阱 │ 血糖急升急跌恐致脂肪肝，醫生揭3大地雷食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人都試過飯後昏昏欲睡，下午精神欠佳。有醫生指出，這是由於「血糖震盪」所導致。長期下來，恐演變成胰島素阻抗、脂肪肝及代謝症候群，影響健康。他分享3類最常見的高升糖食物，容易讓血糖快速上升又下降，造成血糖震盪。

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁發文分享，指很多人吃完甜食或澱粉多的食物後，會出現頭暈、疲累、想睡的狀況，隨後又忍不住暴食或攝取更多甜點，到了下午精神不振，這正是典型的「血糖震盪」（blood sugar spike and crash）現象。

 

3大血糖地雷食物

 

　　劉博仁指出，血糖震盪是指血糖快速上升，促使胰島素大量分泌，隨後血糖又快速下降，身體因需要糖分而產生飢餓感。長期下去便會形成胰島素阻抗、脂肪肝及代謝症候群。

 

　　劉博仁同時列出3類最常見的「血糖地雷食物」：

 

1. 手搖飲品

珍珠奶茶、黑糖鮮奶、冬瓜茶、含糖飲料（包括果汁飲料），這類食物會使血糖急速上升。

 

2. 甜點與麵包

菠蘿麵包、奶酥厚多士、牛角包、蛋糕卷、刨冰加煉乳，此類精緻澱粉配糖和油脂的組合，可說是完美的「血糖震盪公式」。

 

3. 澱粉過量的正餐

一大碗白飯搭配炸物、滷肉飯、乾麵、米粉、夜市小食加飲料，這類飲食容易使血糖在短時間內升高，隨後迅速下滑。

 

4大「血糖地雷」食物

 

　　台灣內分泌暨新陳代謝科醫生周建安曾在初日診所Facebook專頁，分享4大高升糖指數（GI）食物，建議避免過量攝取：

 

1. 白方包

  • 精緻澱粉易快速吸收
  • 讓血糖急速飆升

 

2. 可樂與含糖飲料

  • 一罐360毫升的原味可樂含糖量10茶匙
  • 遠超過每日建議攝取量

 

3. 鹽酥雞等油炸食品

  • 高熱量、高油脂影響血糖控制
  • 增加胰島素阻抗和患糖尿病風險

 

4. 芒果乾或葡萄乾

  • 看似健康零食
  • 其實是「濃縮糖分炸彈」
  • 體積小卻熱量驁人
  • 容易不知不覺攝取過量

資料來源：內分泌暨新陳代謝科醫生周建安

 

5種「偽健康食物」

 

　　台灣營養師蔡宜方曾在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但含糖量高，升糖速度快，多吃可能傷身：

 

1. 早餐穀物脆片

  • 加入香料、朱古力顆粒來配搭不同口味
    注意：含糖量超標

2. 能量棒

  • 當中含有不少醣類
  • 進食後能夠令血糖快速升高
  • 較適合健身前、中、後期間補充能量

 

3. 燕麥奶

  • 非奶類，是精製碳水類
  • 主成分是醣類而非蛋白質
  • 喝多容易顥響血糖、變胖
  • 不能取代牛奶

 

4. 梳打餅乾

  • 鈉含量高、醣分和熱量也不低
  • 精製粉君入鹽、油、糖等製成

 

5. 全麥麵包

  • 麥麵包同樣是由精製粉混合牛油製成
  • 不比白麵包健康

資料來源：台灣營養師蔡宜方

 

嚴格控糖10大原則

 

　　現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二在52歲時確診患糖尿病，就算做運動減肥亦難以減走大肚腩。他最後靠穩定血糖10大原則，成功不吃藥控制血糖之餘，更意外地幫助他抗衰老：

 

1. 每餐攝取碳水化合物嚴格控制在20g或以下

2. 以蛋白質（佔32%）和健康脂肪(佔56%) 主要營養來源

3. 如果必須吃主食，請只吃少量

4. 飲品只選擇水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，避免飲果汁和汽水

5. 選擇低碳蔬菜，海藻和菇類，避免吃或少吃水果

6. 烹飪使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）

7. 可適量食用無糖蛋黃醬、牛油

8. 酒類僅限蒸餾酒（如燒酒、威士忌），避免飲用啤酒、清酒等釀造酒

9. 零食以芝士和堅果為主，避免甜食和果乾

10.優先選擇無人工添加劑的食物

 

Tags:#血糖#健康#飲食#營養#食物#糖尿病#肝臟健康#疲勞#代謝症候群#胰島素阻抗#脂肪肝#血糖震盪#高升糖指數食物#甜飲#麵包和甜點#澱粉含量高的正餐#白麵包#汽水#油炸食品#乾果#早餐穀物#能量棒#燕麥奶#梳打餅乾#全麥麵包#無糖飲食#抗衰老
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子
更多健康解「迷」文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處