節日健康負擔 │ 20個肝膽警號易被忽略，右側肩頸痠痛要留神

聖誕、元旦連串狂歡，美食佳餚、酒精加熬夜，在這個密集式的既開心又勞累之節日期間，我們的肝臟或許正默默承受著各式各樣的節日負擔。肝臟作為人體最沉默的器官，非常有情有義，任勞任怨，它總是在我們不經意間承受傷害。許多人在節日期間放縱飲食，卻不知道肝臟正在發出微弱的求救信號。這些訊號往往被我們歸咎於「節日疲勞」，實則是肝膽系統不堪重負的表現。

肝膽去到不勝負荷，其實不是一朝一夕的事，必然是長年累月長期被忽略和操勞所引致的。我們的五臟六腑去到失調之前，一定是有跡可尋的，肝膽也是。其實，身體有二十個易被忽略的肝膽警號，今個星期先列十個：

1. 晨起口苦：清晨醒來時口中發苦，這是肝膽濕熱的初期表徵。

2. 眉宇間區域（印堂）出暗瘡或發青：中醫認為眉宇間對應肝區，此處常出暗瘡，反映肝火太旺盛。若此處呈現淡淡的青色，是肝鬱，反映患者經常心情鬱悶或生悶氣，若再有兩邊脇肋脹痛，那就肝氣不舒、氣滯血瘀的警號。



3. 右側肩頸莫名痠痛：肝臟不適常會放射至右側肩頸，這種痛不同於肌肉痠痛，是比較深層又長期的鈍痛。



4. 飯後右側肋下感到或脹或痛：這可能是肝臟體積增大的早期症狀。



5. 對油膩食物產生厭惡：對油炸食品產生不適的感覺，這可能是肝膽在發出已經overloaded「工作量超標」的訊號。



6. 視力模糊、眼睛乾澀或夜盲：肝開竅於目，眼睛的問題或反映肝藏血的功能减弱。



7. 指甲乾燥、易斷裂、出現直紋：健康的指甲應光滑平整，若出現明顯直紋，是肝血不足或肝功能異常。



8. 手部青筋凸起、手足經常乾燥脱皮、或手足經常麻木/泛白：肝主筋，若手足出現以上其中一種情況，反映肝臟毒素較多，肝血少。



9. 頭髮異常油膩或脫落：頭皮過度出油，一日不洗頭已好像「油笠笠」的樣子，又或髮質突然變差、容易脫落，那是肝膽濕熱上蒸所致。



10. 經常性脹氣與放屁：肝臟分泌膽汁不足會導致消化功能減弱，因為膽汁是用來幫手分解食物的。消化功能變弱，很多食物分解不完整，就會產生大量氣體。尤其是餐後經常脹氣或放屁，這可能是肝膽發出的求助信號。（下期再續）