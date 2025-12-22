抗老關鍵丨研究揭每日3件事，身體年齡逆轉兼降6成癌症風險

如何可抗老兼長壽？外國有研究專門以70歲長者為調查對象，發現長者們只要每天做3件事，3年後身體年齡不但可年輕3個月，更令患癌機會大減六成。

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，並引用一項2025年發表在《Nature Aging》期刊的瑞士研究指出，70歲以上參與研究的長者們，只要每天吃魚油、維他命D，加上一點運動，3年下來，真的可以讓人「慢老」。

張家銘表示，科學家從血液裏一種叫DNA甲基化時鐘的東西，測出「身體年齡」，而這個年齡，會跟我們老年時會不會得癌症、心臟病、失智症這些病有關。有關研究進行了3年時間，有777位瑞士長者參與研究。調查人員將他們的血液抽出化驗，結果發現有進食魚油的長者，生物時鐘跑慢了，3年大概年輕3個月。研究人員認為，若這個速度保持下去，這個「慢老」的效果會慢慢累積，最後影響到我們的健康，甚至壽命。

張家銘指出，研究發現單吃魚油效果最好，每天1克魚油膠囊，當中含有330毫克EPA、660毫克DHA，這種劑量，便夠了；如果再加上每天吃2000單位維他命D；1周3次、每次30分鐘的運動，生物時鐘變慢得會更明顯。除此之外，他又指做畢上述3件事，除了「慢老」，研究亦發現了其他益處：

除了「慢老」，吃魚油感染少了13%，跌倒少10%；魚油+維他命D+運動一起來，3年下來，前衰弱症（快走走不動、容易摔跤的狀態）少了39%，癌症少了61%。

張家銘表示，雖然研究人員明確指出即使做畢以上3年事，絕不可能一下子便「年輕10歲」，但卻肯定會有助提升年長生活質素。因此，他呼籲人們從明天早上開始，吞1顆魚油膠囊與維他命D，接著到附近公園走一走，或在家活動30分鐘：

這些事情看起來沒甚麼，但3年後，甚至10年後，你會發現身體會記得你今天做的這些事，那時候，比別人更「慢老」的你，會感謝現在願意開始的自己。

7招幫助女性永久減肥和抗老

針對上述女性身體和內在荷爾蒙變化，Dr. Sara Gottfried綜合過往學術研究和出版書籍，得出以下7招幫助女性永久減肥和抗老，當中不外乎飲食配合運動，身心靈健康和平衡為原則：

1. 飲食

增加纖維攝取

每天纖維攝入約30-40克

減少精緻碳水化合物

每星期吃25種不同類型的蔬菜

☑如茄子、南瓜、翠玉瓜、青椒等

☑深綠色蔬菜類、如椰菜、球芽甘藍、洋蔥和牛油果等

選擇優質蛋白質

☑多吃雞肉、三文魚、蝦、扇貝等低脂蛋白質

能夠平衡代謝激素，幫助身體燃燒脂肪

避免進食高糖份／加工碳水化合物

✖ 意粉、粟米、薯仔和酒精

✖ 高糖水果：如芒果、菠蘿等

☑莓果

☑少吃外賣

2. 運動—力量訓練+有氧訓練

☑維持肉質量，提高代謝率

⚠ 勿過分依賴有氧運動減肥

尤其是高強度的有氧運動會增加皮質醇水平

3. 壓力管理—冥想+瑜伽

☑每日30分鐘

讓身體歇息降低皮質醇水平，緩解一天下來的壓力

4. 激素平衡—孕激素/雌激素

情緒容易波動或與體內荷爾蒙有關

☑在醫生建議下適當使用孕激素或雌激素

5. 睡眠質素──改善睡眠環境

中年女士容易有失眠問題、夜間出汗等生理不適

營造舒適睡眠環境助眠

6. 健康管理──定期做身體檢查

檢測激素水平、血糖、甲狀腺功能等

根據身體所需調整營養補充

7. 心靈健康──釋放壓力

心理壓力過大會導致皮質醇上升

找出壓力的源頭+釋放壓力

可尋求專業協助

資料來源：哈佛大學醫學博士Dr. Sara Gottfried

10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。當中列出10類有助抗衰老的食物如下：



1. 肉類

2. 魚類

3. 蛋類

4. 大豆及大豆製品

5. 牛奶

6. 黃綠色蔬菜

7. 海藻類

8. 薯類

9. 水果

10.油脂類

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心



