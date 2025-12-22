歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
抗老關鍵丨研究揭每日3件事，身體年齡逆轉兼降6成癌症風險
健康Tips

抗老關鍵丨研究揭每日3件事，身體年齡逆轉兼降6成癌症風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　如何可抗老兼長壽？外國有研究專門以70歲長者為調查對象，發現長者們只要每天做3件事，3年後身體年齡不但可年輕3個月，更令患癌機會大減六成。

 

　　台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，並引用一項2025年發表在《Nature Aging》期刊的瑞士研究指出，70歲以上參與研究的長者們，只要每天吃魚油、維他命D，加上一點運動，3年下來，真的可以讓人「慢老」。

 

　　張家銘表示，科學家從血液裏一種叫DNA甲基化時鐘的東西，測出「身體年齡」，而這個年齡，會跟我們老年時會不會得癌症、心臟病、失智症這些病有關。有關研究進行了3年時間，有777位瑞士長者參與研究。調查人員將他們的血液抽出化驗，結果發現有進食魚油的長者，生物時鐘跑慢了，3年大概年輕3個月。研究人員認為，若這個速度保持下去，這個「慢老」的效果會慢慢累積，最後影響到我們的健康，甚至壽命。

 

　　張家銘指出，研究發現單吃魚油效果最好，每天1克魚油膠囊，當中含有330毫克EPA、660毫克DHA，這種劑量，便夠了；如果再加上每天吃2000單位維他命D；1周3次、每次30分鐘的運動，生物時鐘變慢得會更明顯。除此之外，他又指做畢上述3件事，除了「慢老」，研究亦發現了其他益處：

 

　　除了「慢老」，吃魚油感染少了13%，跌倒少10%；魚油+維他命D+運動一起來，3年下來，前衰弱症（快走走不動、容易摔跤的狀態）少了39%，癌症少了61%。

 

　　張家銘表示，雖然研究人員明確指出即使做畢以上3年事，絕不可能一下子便「年輕10歲」，但卻肯定會有助提升年長生活質素。因此，他呼籲人們從明天早上開始，吞1顆魚油膠囊與維他命D，接著到附近公園走一走，或在家活動30分鐘：

 

　　這些事情看起來沒甚麼，但3年後，甚至10年後，你會發現身體會記得你今天做的這些事，那時候，比別人更「慢老」的你，會感謝現在願意開始的自己。

 

7招幫助女性永久減肥和抗老

 

　　針對上述女性身體和內在荷爾蒙變化，Dr. Sara Gottfried綜合過往學術研究和出版書籍，得出以下7招幫助女性永久減肥和抗老，當中不外乎飲食配合運動，身心靈健康和平衡為原則：

 

1. 飲食

增加纖維攝取

  • 每天纖維攝入約30-40克
  • 減少精緻碳水化合物
  • 每星期吃25種不同類型的蔬菜
    ☑如茄子、南瓜、翠玉瓜、青椒等
    ☑深綠色蔬菜類、如椰菜、球芽甘藍、洋蔥和牛油果等

選擇優質蛋白質

☑多吃雞肉、三文魚、蝦、扇貝等低脂蛋白質

  • 能夠平衡代謝激素，幫助身體燃燒脂肪

避免進食高糖份／加工碳水化合物

✖ 意粉、粟米、薯仔和酒精

✖ 高糖水果：如芒果、菠蘿等

☑莓果

☑少吃外賣

 

2. 運動—力量訓練+有氧訓練

☑維持肉質量，提高代謝率
 ⚠ 勿過分依賴有氧運動減肥

  • 尤其是高強度的有氧運動會增加皮質醇水平

 

3. 壓力管理—冥想+瑜伽

☑每日30分鐘

  • 讓身體歇息降低皮質醇水平，緩解一天下來的壓力

 

4. 激素平衡—孕激素/雌激素

  • 情緒容易波動或與體內荷爾蒙有關

☑在醫生建議下適當使用孕激素或雌激素

 

5. 睡眠質素──改善睡眠環境

  • 中年女士容易有失眠問題、夜間出汗等生理不適
  • 營造舒適睡眠環境助眠

 

6. 健康管理──定期做身體檢查

  • 檢測激素水平、血糖、甲狀腺功能等
  • 根據身體所需調整營養補充

 

7. 心靈健康──釋放壓力

  • 心理壓力過大會導致皮質醇上升
  • 找出壓力的源頭+釋放壓力
  • 可尋求專業協助

資料來源：哈佛大學醫學博士Dr. Sara Gottfried

 

10大抗衰老食物

 

　　日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。當中列出10類有助抗衰老的食物如下：


1. 肉類

2. 魚類

3. 蛋類

4. 大豆及大豆製品

5. 牛奶

6. 黃綠色蔬菜

7. 海藻類

8. 薯類

9. 水果

10.油脂類

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心

 

 

Tags:#長壽#抗衰老#癌症風險#魚油#維他命D#運動#老化時鐘#DNA甲基化#前衰弱症#飲食#女性健康#減肥#健康老化#日本#日本東京都健康長壽醫療中心#食物攝取多樣性評分#抗衰老食物
Add a comment ...Add a comment ...
肝癌食療｜醫科教授電療化療逾40次，每日飲蔬果汁12年無復發
更多健康解「迷」文章
肝癌食療｜醫科教授電療化療逾40次，每日飲蔬果汁12年無復發
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處