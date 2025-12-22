致命火鍋｜26歲OL打邊爐後喉嚨痛，求診僅10分鐘猝死，醫生拆解致命關鍵

不少人喜歡在寒冬打邊爐，但打邊爐要小心！內地曾有一名26歲OL，收工後與友人打邊爐慶祝生日，其後出現喉嚨痛徵狀，她翌日前往求醫，但僅10分鐘內就心跳驟停不治，醫生其後揭致命關鍵原因。

綜合內地傳媒報道，一名26歲女子在加班後去火鍋店，為好友慶生打邊爐，她回家後突感到喉嚨痛，原以為只是食得太辣所致故不以為然。豈料翌日早上症狀明顯惡化，甚至出現呼吸困難，女子選擇服用止痛消炎藥，就出門上班。當回到公司後，病情更為嚴重，出現憋氣、畏寒，故請病假到醫院求診，但已站立不穩，需由護士攙扶，更出現呼吸困難，其後心跳驟停倒地不起，由求診到搶救不治僅10分鐘。

醫生診斷指出，綜合女子生前出現的病徵，加上檢查其「會厭」位置發現有明顯腫脹的情形，推斷她的死因是患上急性會厭炎，或是因受到打邊爐的辛辣所刺激，令會厭發炎兼水腫，再飲用凍飲後導致病情進一步惡化。

醫生指出，嚴重水腫是急性會厭炎最為明顯症狀，若未有及時醫治，短時間內足以人窒息致命。而杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科主任醫生周國文副亦指出，過去在杭州也曾有一名21歲青年因急性會厭炎發作，要進行氣管切開手術，才挽回一命。

打邊爐兩大飲食陷阱 心臟衰竭死亡率達50%

此外，有心臟科醫生便提醒，打邊爐有兩大飲食陷阱，令心臟衰竭死亡率達50%，並分享心臟衰竭症狀，原來從「9大面相變化」即可看出端倪。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，曾在《健康晚點名》節目分享了打邊爐肇禍的案例。他指曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有兩個常見習慣：

陳冠任表示，打邊爐的高鈉湯底及醬汁其實正正中了兩大飲食陷阱，亦加重了心臟負擔，對本身有心臟病的病患尤其危險。他解釋指一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，亦會使心臟負荷過大，因此民眾打邊爐時要注意鈉的攝取。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

1. 喘

靜態時易喘氣、呼吸困難。簡單比較即例如以往能爬2、3層樓梯，現在爬1層就要休息，有明顯變喘的差異

2. 腫

下肢水腫、肺水腫、尿量減少，最明顯的是雙腳嚴重水腫

3. 累

易疲累，活動力降低

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

1. 面部水腫

2. 皮膚變色

3. 眼臉有黃斑瘤

4. 眼睛出現「老年環」

5. 前額皺紋（抬頭紋）

6. 鼻樑橫紋（山根橫紋）

7. 耳垂皺褶（冠心溝）

8. 舌苔發黃

9. 嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

除此之外，台灣腎臟科醫生洪永祥亦曾在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

1. 麻辣湯底

高鈉、高飽和油脂與高熱量湯底

熱量高達800大卡=3碗白飯

2. 濃醇火鍋醬料

✖ 沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙律醬、醬油膏

☑ 豉油、烏醋、白醋、葱花、蒜末、香菜、蘿蔔泥、碎洋葱

3. 吃到全飽

一餐=攝取3900卡路里

4. 用餐時間過長

超過分鐘亞硝酸鹽的濃度會暴增近10倍

⚠ 致癌！

5. 不分生熟食餐具

吃到未完全熟的食物

生熟食的筷子或湯匙共用

沒有使用公筷直接伸進鍋裏來食物

6. 用餐最後食即食雪糕作結

增加卡路里吸收

鈉質攝取暴增

7. 打包湯底回家煮宵夜

過食食物容易滋生細菌

火鍋湯底煮得愈久愈不能喝

資料來源：腎科醫生洪永祥