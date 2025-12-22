富豪回春｜48歲富豪抗衰老最新容貌曝光，宣告2039年前讓人類永生

以極端抗衰老實驗聞名的美國「換血」富豪Bryan Johnson，近日公布一項更驚人的目標：要在2039年前實現人類永生。為了回春，他每天都會吃61顆藥，加上2磅以上的蔬菜，甚至多種令人意想不到的養生方法。

「藍圖計劃」惹爭議 目標2039年讓人類得永生

48歲美國「換血」富豪Bryan Johnson早年以極端方法抗衰老，由2021年至今宣稱他的生理年齡已停止增長，其心血管健康、生育力和肌力相當於頂尖的18歲運動員，並擁有28歲的皮膚狀態。他在社交平台上分享了2018年至2025年的容貌對比照片，強調所有變化均來自營養、運動及非手術性皮膚治療，否認進行整形手術。

他每日清晨4時半起床，每日服用61顆補充劑藥丸，攝取超過2.3磅（約1公斤）的蔬菜，並在上午11時完最後一餐，以確保在晚上8時半就寢前完全消化。逆齡計劃背後有多達30人的專家團隊，每日為他進行體脂掃描、核磁共振以及血液與糞便檢測，以追蹤其全身器官的生理年齡。

實現長生不老需結合AI



Bryan Johnson承認，他並不滿足於減緩衰老。於12月16日Bryan Johnson在社交平台上發文，宣告其終極目標是在2039年前實現人類永生。他形容這是「地球生命史上首次，一個有意識的生命體能真正追求此目標的「瘋狂時刻」。

他指出自己的團隊「目前尚不清楚」如何具體實現「2039年永生計劃」。但他認為，這並非如超光速旅行般的物理學難題，而是生物工程問題，而自然界的某些生物早已為人類提供了「軟體範本」。

他舉例指出，淡水水螅能不斷再生細胞、不會衰老；「不死水母」可以將細胞恢復到年輕狀態，無限重啟生命周期；龍蝦則能生產一種特別活躍的端粒酶，保護其DNA在老化過程中不受損。Bryan Johnson的終極目標是「將這套軟體移植到人類身上」。他相信，結合以AI驅動的創新速度，以及將自身作為「試驗對象」的極端研究法，14年的目標是「合理的」。

極端養生為求長生不老 每年花200萬美元

Bryan Johnson年輕時打造的線上支付平台Braintree被收購後狂賺8億美元，自此身家豐厚，在2021年宣布展開「返老還童計劃」，每年花費近200萬美元（約港幣1,600萬元）進行各種瘋狂療法，期望讓身體回到18歲狀態。

實行「陰莖衝擊療法」：感覺年輕15歲

Bryan Johnson透露，他曾嘗試過兩個月的「陰莖衝擊療法」（Shockwave Thrapy）：「透過衝擊波刺激陰莖，使組織自我重建，使器官比先前更「強大」。他回應療法效果表示，感覺陰莖像是「年輕了15歲」；但器官在遭受衝擊時，會非常疼痛。他亦養成睡覺時習慣用機器檢查陰莖勃起次數，預防勃起功能障礙。

曾嘗試兩個月的「陰莖衝擊療法」（Shockwave Thrapy）。（圖源：IG）

日服54粒藥 1原因反致加速衰老



Bryan Johnson還表示，自己每天會服用54粒藥。但最近他發現所服用的免疫抑制藥物雷帕黴素（Rapamycin），會令他加速衰老。據悉，Bryan Johnson在5年前服用該藥物，就不時出現異常身體反應，包括皮膚與軟組織會無故發炎、血脂異常、血糖過高，靜止心率較高等問題。

每年花費近200萬美元（約港幣1600萬元）進行回春療法。（圖源：IG）

曾與17歲兒子換血



2023年，Bryan Johnson開展了「三代換血」療法，將其17歲兒子的1公升血液注入體內，希望可以從中獲得抗衰老效果；同時也把自己的1公升血液捐給70歲父親。而換血的過程並非單純由A體內抽血直接注入B體內，而是先使用儀器把捐血者的一公升血液，先分離成血漿、紅血球、白血球和血小板，步驟非常繁瑣。

面對輿論爭議，Bryan強調，兒子是自願參與計劃。不過他之後在社交平台正式宣布，有關計劃以失敗告終，坦言經過一輪生物數據分析，未見到換血療法於其身上有任何成效。事實上，聯邦食品和藥物管理局（FDA） 曾在2019年發聲明，亦提醒大眾換血療法尚未通過嚴格測試，並強調使用血液治療有風險。

檢測皮膚狀態。（圖源：IG）

換血後沒見成效，計劃以失敗告終。（圖源：IG）

嚴格控制作息飲食 被Netflix拍成紀錄片



除了換血計劃，Bryan Johnson也長期嚴格限制生活作息和飲食，生活極度規律。他公開表示，自己會每天早上5點起床，遵守素食飲食計畫，每日服用富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，限制每日攝取1,977卡路里以內的熱量；甚至每天早上11點就必須吃「晚飯」，他坦言這是最困難的，因之後的一整天都要捱餓。

另外，Bryan Johnson更習慣用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、每天早上會健身鍛練1小時，每周進行3次高強度鍛練。他還公開了睡前習慣，因常監測自己的生命徵象（vital signs），所以在睡前會將自己連接到一部機器，在半夜睡着時，機器會計算他在期間的陰莖勃起次數，以時刻觀測自己能維持得和青少年一樣。另外在入睡時，他會戴上抗阻藍光的專用眼鏡兩小時，以維持睡眠品質。

Bryan Johnson求回春的瘋狂舉動，也被Netflix拍成紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》（Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever），已於2025年1月1日正式上架。

被Netfllix拍成紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》。

