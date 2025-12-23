歡迎回來

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係
養生Tips
望聞問切

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　女命陳女，八字身弱，日主元氣不足。命局核心在於 肝腎虧虛（水木不足）。肝腎為精血之源，乙癸同源，二者虛弱則體質之基不固，屬本虛，所以50歲後這狀況隨月經停止後，愈見嚴重。

 

　　患者素體「肝腎陰虧」屬陰虛內熱體質，外感風熱（標實），形成虛實夾雜局面。此即《內經》所述：“邪之所湊，其氣必虛”。肝腎不足，陰不制陽，感邪易化熱。

 

治療原則  

- 不可純用辛涼解表，恐發散太過傷陰液；  

- 不可一味滋補，恐閉門留寇。  
應以 疏風清熱解表為主，佐以滋陰生津固本，標本兼治。

 

方劑構建原則

1. 君藥：疏風清熱，辛涼解表，輕清宣透，祛表邪。  

2. 臣藥：清熱養陰，生津潤燥，防止邪熱入裡傷陰。  

3. 佐藥：宣肺止咳，化痰利咽，益氣固表，防發散太過。  

4. 使藥：引經調和，導熱下行。

 

 處方詳情  

1.    君藥組（50%）【辛涼透表，疏風清熱】

 

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係

 

- 金銀花：清熱解毒，疏散風熱。  

- 連翹：清熱解毒，疏散風熱。  

- 薄荷：疏散風熱，清利頭目，利咽透疹。  

- 牛蒡子：清熱解毒，疏風散結。

 

2.    臣藥組（30%）【清熱養陰，生津利咽】 

 

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係

 

- 玄參：滋陰降火，涼血解毒。  

- 麥冬：養陰生津，潤肺清心。  

- 知母：清熱瀉火，滋陰潤燥。  

- 板藍根：清熱解毒，涼血利咽。  

 

3.    佐藥組【宣肺化痰，益氣固衛】 

 

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係

 

- 桔梗：開宣肺氣，利咽化痰。  

- 杏仁：降氣止咳，潤腸通便。  

- 甘草：清熱解毒，調和諸藥。

 

4.    使藥組【調和諸藥，導熱下行】

 

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係

 

- 淡竹葉：清心除煩，導熱外排。  

- 柴胡：疏散退熱，疏肝解鬱。 

 

總方義  

 

　　此方類似於經典方劑「銀翹散」以疏風清熱為主，但不同之處在於，此方特別針對「陰虛體質」進行調整。以往多數僅用解表藥，未能兼顧陰虛體質的特殊需求，容易損傷陰液。此次根據患者八字特徵及體質，加強滋陰固本之藥，如「玄參、麥冬、知母」在清熱解表的同時，顧護肝腎精血不足之本，適合此類陰虛內熱體質的患者。

 

被訪者簡介

 

中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係

宋振基中醫師
明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。

Tags:#中醫#陰虛外感#八字#體質#感冒#惡寒發熱#頭痛#鼻涕黏白#鼻塞#元氣不足#中藥#君藥#臣藥#使藥
時行感冒與一般感冒有何不同？中醫推薦3款輔助治療茶療
更多中醫話文章
時行感冒與一般感冒有何不同？中醫推薦3款輔助治療茶療
