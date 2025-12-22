歡迎回來

中醫去皺｜針灸搭配日常3招養顏美肌，撫平歲月痕跡
養生Tips
望聞問切
針灸穴位

中醫去皺｜針灸搭配日常3招養顏美肌，撫平歲月痕跡

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　午後斜陽漫入診室，Ona 凝視著我，眸中漾著溫柔的困惑。

 

　　Ona說：「譚博士，每回見你，總覺你眉目間有種潤澤的光彩，似玉經細養，紋路不侵。反觀我，鏡中倦影，眉間川字、眼尾秋霜，盡是歲月斑駁的痕跡。將逢佳節雅集，心下不免忐忑。」她輕聲細語，如風拂過繡紗。

 

　　我為她斟上一盞浸著玫瑰與陳皮的養肌茶，莞爾道：「Ona，你看那江南庭園裏的太湖石，何以歷經風雨，卻溫潤如玉？因有活水環繞滋養。我們的肌理亦如是。你面上的紋路，並非歲月刀斧，實則是氣血溪流途經生命地貌時，悄然改道的淺痕。」

 

　　她眼波微動，我繼續以指輕點其額：「眉間細川，非關年歲，實乃思慮之河懸流不歇，心火燻灼，令神庭之地略顯焦旱。」指尖滑至眼尾：「此處雲霞，是肝血巡行至邊陲時，潺湲之力稍減，未能濡潤最細微的疆域。」最後落於唇側輪廓：「而這道大地溫柔的褶痕，則是脾土運化之氣，承托之功略有怠弛，使豐腴之地漸有沉墜之勢。」

 

　　Ona：「怎樣可解決面上皺褶？」

 

　　我答：「銀針為導，引氣歸源。」

 

　　Ona：「怎麼辦？」

 

　　我答：「我之用針，」我取出一枚針灸針，「非為填補，實為導引。宛若疏浚園中清渠，引活水重灌枯涬。

 

　　於你眉間『印堂』輕施一針，此為匯聚諸陽之會，可散額間鬱結之雲，令清朗之氣再度充盈，舒展那『思想的皺褶』。在眼周『瞳子髎』、『攢竹』二穴行淺刺細導，此為足少陽與足太陽經之窗牖，能引肝血之精微，如春露夜降，悄然潤澤『風景的邊際』。至於頰側『顴髎』、『地倉』，輔以遠端『足三里』一針，乃是調動中土脾胃之氣，上循顏面，猶如為鬆軟的園土埋下無形的絲線，輕輕提拉，重現大地豐盈的輪廓。」

 

　　每一次進針，皆是與身內山河的一次低語商議，請氣血與脏腑重新眷顧那些被遺忘的角落。」

 

　　Ona：「就只需針灸便擁有不老傳說？」

 

　　我答：「針法固妙，然日常呵護方是長久之道。Ona既問，我便分享幾則毋須藥石、只借自然之力的風雅之法：

 

一、晨起「熨目觀雲」法

 

　　每朝醒來，勿急起身。將雙掌對搓至極熱，如捧暖玉，輕輕覆蓋閉合的眼簬。待溫熱漸透，想像掌心有溫煦白光，滌淨眼周疲憊的濁氣。隨後，望向窗外流雲或室內清雅畫作，目光隨之悠然游移，不作聚焦。此法以溫養肝血，鬆弛眼輪，勝於諸多膏沐。

 

二、黃昏「揉蘭呵雪」息

 

　　日暮時分，潔面後以指腹蘸取少許脂旦白，仿若輕執蘭筆。沿鼻翼旁「迎香穴」緩緩打圈揉按，上行至眼下的「承泣穴」，伴隨悠長深緩的呼吸。吸氣時默念「蘭」，吐氣時輕聲「呵——」，如呵氣融雪。此式疏通面部氣機，兼以呼吸安撫心神，令緊張的肌理歸於柔順。

 

三、夜間「錦緞松絡」儀

 

　　寢前，覓一段光滑真絲緞料，或僅用溫熱掌心。自額頭中央始，如鋪展錦緞般向兩側太陽穴輕撫三十六次；再從鼻翼旁，沿法令紋向耳前輕撫三十六次。動作需較白日護膚更輕柔十倍，意在「鬆絡」而非「按摩」。此舉是順應夜間衛氣歸於內的節律，助面部經絡安然休憩，如卸下一日無形的妝容與表情。

 

　　最緊要者，我執起Ona的手，是常存『觀雲之心』。每逢攬鏡，見紋路微生，勿生厭棄之念。可視其為生命地圖上的一條幽徑，或一片秋葉的脈絡。心緒平和，眉心自寬；眸光溫潤，眼尾便柔。真正的容光，源於對自身生命痕跡的一份從容與愛重。」

 

　　Ona聞言，唇邊淺笑如漣漪漾開，那笑意本身，已是最好的舒展與滋養。佳節相見，最美的妝飾，莫過於良好的臟腑與氣血功能和這份由內透出的寧靜與自洽，那是無法替代生命本身的優雅。

 

Tags:#中醫#去皺#針灸#皺紋#美顏#穴位#印堂#養肌茶#玫瑰#陳皮#美肌#養顏
