致癌習慣 │ 26歲女子睡前玩手機驚患甲狀腺癌，醫生揭致命警告

打工仔每日最期待放工後的個人休息時間，總覺得夜晚的時間才是自己的。內地一名26歲女士一放工就「報復式」享受工餘時間，每晚用手機以致遲遲都不肯睡，最終確診甲狀腺癌，發現時已經轉移至淋巴。有醫生指出，睡眠時間長短與患癌風險息息相關。

據內媒《中華網》報道，一名26歲打工仔每天傍晚6點下班，因有「拖延症」的壞習慣，總在凌晨才洗澡，並持續刷手機至深夜2點方能入睡。長期維持此作息後，不幸確診甲狀腺癌，且就醫時已出現頸部淋巴結轉移。北京中日友好醫院外科的魯瑤醫生分析指出，長期捱夜導致的內分泌紊亂，是導致癌變的「加速器」。

甲狀腺癌早期毫無症狀

他指出，長期睡眠不足與作息紊亂，會對內分泌系統構成持續壓力，最終演變成癌症。甲狀腺癌，常被俗稱為「懶癌」，因其進展緩慢、治癒率高，數據指出5年生存率超過98%，但同時亦是佔比最高的乳頭狀癌。魯瑤醫生強調，甲狀腺癌的淋巴結轉移在早期往往毫無症狀，極易被患者忽略。

甲狀腺癌治癒率雖然高，但並非所有甲狀腺癌亞型都如此溫和。例如，未分化癌的惡性程度極高，患者生存期可能僅有數月。即使在乳頭狀癌中，也存在如高細胞型等侵襲性較高的亞型，其復發與轉移風險顯著高於普通類型。

故此，早期篩查和定期體檢很重要，而非等待症狀出現才做檢查或求醫。曾有27歲男患者在完全沒有自覺不適的情況下，透過體檢才發現癌症已經轉移淋巴。

捱夜致癌很常見 年輕人難免疫

魯瑤醫生指出，年輕人常誤將捱夜後「不適」歸咎於「捱夜後遺症」。他提醒，若身體無故出現以下症狀應提高警覺：

頸部出現無痛性腫塊，質地偏硬、活動度差。

出現不明原因的聲音嘶啞、吞嚥困難或呼吸不暢，可能是腫塊壓迫所致。

伴隨甲狀腺功能異常表現，如心慌、手抖（甲亢）或乏力、怕冷（甲減）。

釐清3大錯誤健康觀念

而甲狀腺癌有年輕化趨勢與3大錯誤觀念有關，尤其是年輕人恃著自己年輕就能夠對癌症免疫。到身體出現症狀後，卻後悔莫及：

「年輕就是本錢，小病無妨」：甲狀腺癌發病年齡已趨年輕化，捱夜、壓力、碘攝取異常均是誘因。

「甲狀腺結節都是良性的」：臨床上約5%-10%的結節有惡變可能，尤其對直徑超過1厘米、形態不規則者需定期追蹤。

「淋巴轉移等於絕症」：對於乳頭狀癌，即使發生淋巴轉移，透過規範手術及術後碘131治療，仍有5年生存率，關鍵在於早發現、早干預。

年輕人常捱夜致癌並非單一事件，醫生提到另一名28歲的網課教師，也因常年捱夜至凌晨，最終確診甲狀腺癌。這些案例清晰地提示，甲狀腺癌的風險在年輕群體中正持續攀升，打破「年輕即免疫」的錯誤觀念。

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

甲狀腺癌5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1.撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2.聲音持續沙啞

3.頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4.吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5.持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

1.曾接觸大量輻射

例如幼年時曾接受過頭、頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀線癌的比率也特別高

2.家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀線腫瘤、家族性甲狀線髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀線癌

3.個人病歷

本身曾患過甲狀線腫瘤或甲狀線良性結節等疾病，患上因狀線癌的機會也較高

4. 性別

女性患甲狀線癌的機會較男性大

5.飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀線癌的機會

6.年齡

很多甲狀線痙的患者都是40歲以上的人士

資料來源：醫院管理局