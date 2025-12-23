名人健康 │ 46歲周勵淇感冒惡化成肺炎，老公醫院守候日日陪睡梳化

現年46歲的周勵淇（前名周麗淇，Niki）於2018年突然宣布與內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）結婚，更一度因此傳出是破壞男方首段婚姻的第三者。不過，倆口感情並沒有受影響，女方更於2020年誕下囝囝Morris，而且婚後明顯減產，專注家庭生活。不過，近日，周勵淇健康卻似乎亮起了紅燈，更在IG上載了一張「插喉照」，令人憂心。

周勵淇早前突於IG限時動態上載了一張病照，相中雖然未有見到她的樣子，只見到她正躺臥於病床上，唯一露出的瘦削右手手背更插着靜脈輸液喉管。她在帖文中亦有主動交代病情，指本來只是普通感冒，卻未有好好處理，最終演變成肺炎。而留院這幾天，更令她感覺到健康的可貴，並寄語大家保重身體。除此之外，她又罕有提及自己的另一半，指十分感謝對方的細心照顧：

這幾天真的很感激我老公每天都喺醫院陪我，見到你每天都睡梳化真的心痛。

最後，她亦不忘多謝醫護人員及親友：

還有這裏的醫護人員非常貼心照顧，多謝你們每一位對我無微不至的照顧和很多朋友慰問，因為健康問題，所以取消了很多的活動和工作。不好意思。希望好快康復，繼續精神生活，正常工作，迎接2026年。

曾為TVB女神

周勵淇2001年出道後，曾拍過下不作品，如當年憑《秀才遇著兵》的「拾義妹」一角，奪得當年TVB「飛躍進步女藝員」獎。另外，過去她曾與鄭嘉穎合拍《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》，二人更因此曾傳出緋聞多年。不過，周勵淇離開TVB後，近年事業重心已轉往內地，2018年更與內地演員傅浤鳴組織家庭，當人母之後減工作量，專注照顧家人。

流感7大嚴重併發症

台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文提醒公眾，指流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，除了影響呼吸系統，嚴重時更可引發7大嚴重併發症:

肺炎

急性呼叫吸窘迫症侯群

心肌炎

心包膜炎

腦炎

吉巴氏症侯群

橫紋肌溶解症

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

注意5類營養素補充

劉博仁表示一旦染上流感，其實可多補充以下5類營養素，以助長康復及預防病情惡化：

維他命C

功能：提升免疫力、抗氧化、減少感冒期間的症狀嚴重度。

食物來源：柑橘類水果（柳橙、葡萄柚）、奇異果、紅椒、綠葉蔬菜。

補充劑量：

一般保健：1000 mg/天

感冒時：可增至2000 mg/天(分次服用)

維他命D3

功能：調節免疫系統，減少病毒感染的風險。

食物來源：曬太陽（每天15-30分鐘）、深海魚、蛋黃、維生素D3補充劑。

補充劑量：

一般保健：1000-2000 IU/天

感冒時：可短期增至5000 IU/天，加速免疫反應

鋅

功能：抑制病毒複製、減少感冒持續時間。

食物來源：南瓜子、紅肉、堅果、海鮮（生蠔含量最高）。

補充劑量：

感冒時：10-15 mg/天，最多不超過40 mg/天。

益生菌

功能：支持腸道免疫，減少病毒感染後的腸胃不適。

食物來源：乳酪、泡菜、味噌、益生菌補充劑。

Omega-3 脂肪酸

功能：減少發炎，提升免疫反應。

食物來源：魚油、亞麻籽、奇亞籽

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁