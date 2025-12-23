名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議

有「90年代性感女神」之稱的55歲鍾麗緹，近日於海南三亞出席公開活動，她以一襲鑲滿水晶的緊身吊帶長裙亮相，自信大方地展露身材。然而其身材引起網民熱議，甚至有酸民指「委屈了老公」。但自信滿滿的鍾麗緹一律懶理，依舊性感。

造型成焦點 目測體重達200磅

從近日網上流傳影片可見，55歲鍾麗緹身穿銀灰色漸變的低胸吊帶長裙現身三亞活動，裙身綴滿閃爍水晶，胸前採透視設計，展現她一貫的性感風格。她全程笑容滿面，隨音樂擺動身體，顯得相當投入與自信。

然而，這件極為貼身的「戰衣」也讓她的身材線條一覽無遺。不少網友指她虎背熊腰，肩膀顯得寬厚，腰身不如以往纖細，手臂肌肉結實，更有目測指其體重可能接近約200磅。近鏡頭下，歲月留下的痕跡如頸紋等也更為清晰。

身形暴脹惹熱議



當年的性感女神驚人大跌Watt，引起不少網民熱議。有網民狠批她身材走樣，不適合再作如此大膽的穿著；有些網民甚至形容她身形「壯的像頭牛」、「一把年紀了不是愈性感愈好看」等，甚至有人指「挺好的，只是委屈了張倫碩。」

不過，當中亦有網民力撐鍾麗緹，認為她展現了成熟女性未經修飾的自然美與自信風采，「55歲這樣已經很好了」、「自然就是美」、「壯實實的挺好」，並讚揚她沒有依賴過度醫美來維持狀態，勇於呈現真實自我，相當不簡單。

鍾麗緹身形暴漲現身三亞。（網上截圖）

純天然凍齡不靠醫美 分享健康生活哲學

面對外界批評其身材，鍾麗緹過往曾公開分享自己的健康理念。她表示健身的目標並非追求體重數字上的「瘦」，而是注重「機能優化」，包括提升肌肉量、心肺功能與精神狀態。她主張身體應展現「力量感」而非虛弱感，並坦承新陳代謝隨年齡增長而變慢是正常生理現象。

在飲食方面，她實行無糖飲食多年，主食以蔬菜、白肉及複合碳水化合物為主。她也自稱心態年輕，認為維持正面情緒對健康至關重要，並曾笑言自己的身材是「被老公和孩子餵出來的愛心肉」。

傳鍾麗緹遭老公張倫碩嫌棄

早前鍾麗緹和張倫碩一同現身機場的片段，鍾麗緹身穿羊毛大衣，搭配高腰寬鬆豹紋褲，全身顯得豐滿圓潤，臉部線條亦較以往飽滿，四肢亦相當有肉感。片中她坐著電動行李箱滑行，舉止神情如同小女孩，但有網民直言，鍾麗緹的身材豐腴，看起來體重可達180磅。

相反，走在身旁的張倫碩則表情木然、全程緊皺眉頭，將帽壓得極低，與太太鍾麗緹的表情明顯有對比。片中，即使鍾麗緹與他交談，他也似愛理不理，兩人互動全無甜蜜。因此不少網民直指「張倫碩嫌棄妻子」、「男的這舉止神態完全沒有愛了」。

鍾麗緹和張倫碩一同現身機場的畫面，張倫碩被指嫌棄太太。（小紅書）

鍾麗緹被傳有意再度懷孕



據內媒透露，張倫碩黑面並非嫌棄妻子，反而是擔心太太健康所致。有內媒指，兩人近期因「試管嬰兒」問題發生爭執。鍾麗緹已超過最佳生育年齡，試管嬰兒成功率極低，且流產風險與妊娠併發症機率較高。但鍾麗緹仍堅持希望為家庭再添新成員，執意進行試管嬰兒。據悉張倫碩不願讓太太冒險，因而與對方爭吵，並流露出不悅神情。有指鍾麗緹因已進入備孕狀態，體重才明顯上升。

鍾麗緹於2015年與小12歲男星張倫碩戀愛，並於2016年結婚。

鍾麗緹曾歷經三段婚姻

鍾麗緹於2015年與小12歲男星張倫碩戀愛，並於2016年結婚，並將3名女兒改隨後父姓張。如今女兒們繼承母親的美貌與自信，被外界視為「最強星二代組合」，粉絲很期待全家進軍時裝界。

鍾麗緹歷經3段婚姻並育有3位女兒，分別是27歲大女張敏鈞（Yasmine）、17歲二女張思捷（Jaden）和15歲的幼女張凱琳（Cayla），鍾麗緹與3名女兒感情深厚，女兒均遺傳媽媽優良基因，3名女兒和媽媽猶如4姐妹。

27歲長女Yasmine張敏鈞是鍾麗緹與首任比利時老公Glen Ross所生，臉蛋及五官特別似混血兒。Yasmine張敏鈞畢業於加拿大西門菲莎大學，主修天然綜合醫學課程與電影課程，也是名高學歷學霸。2021年，她參加溫哥華華裔小姐競選獲得亞軍。美貌與魔鬼身材，時常在社交媒體分享性感美照。

鮮少公開露面的二女Jaden是鍾麗緹與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚女兒，於2008年出生，個性較低調，熱愛運動，被網民稱為是3位千金中顏值最高，其學業與才藝都十分厲害，現在北京讀國際高中成績優異。細女Cayla外貌驚艷，同樣繼承媽媽混血五官與修長比例，網民稱小女兒笑起來根本是「少女版Christy」。