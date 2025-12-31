女星整容 │ 23歲女團前成員自爆花30萬，公開整容前照片震驚網民

日本女團STU48前成員榊美優近年退團後，進軍美妝界做KOL，日前自爆花約600萬日圓（約30萬港元）整容，更大方po出前後對比圖，讓網民大驚猶如「換了另一個人」！而榊美優坦承，整容後為她帶來前所未有的自信。

對比照衝擊視覺

現年23歲的榊美優，身高152厘米，體重38公斤。她近日在社群平台X上公開了18歲與23歲的對比照，以「為了變得時尚有型所做的事」為題發文。從照片可見，18歲時的她臉型較為圓潤，鼻樑與鼻頭也較有肉感，整體散發樸素稚嫩的氣息。對比現在，其面貌已轉變為擁有清晰雙眼皮、高挺鼻樑與纖細下巴的精致樣貌，變化程度令眾多網民震驚。

整容前：

整容後：

偶像時期深陷外貌焦慮 整形為尋自信



榊美優毫不避諱地談及過往因外貌產生的巨大壓力。她透露，在STU48活動時期，曾與其他成員比較而感到自卑，甚至「每次照鏡都會哭」。她最初整形動機是「想要變可愛，以便在偶像團體中更受歡迎」，但如今她有了新的體悟，認為改變外貌不應是為了迎合他人，關鍵在於自己是否真心渴望改變。

她將整形與減重視為一場艱辛的「努力」，並詳細列出過程，包括擺脫暴食與斷食循環、進行飲食控制等，成功減重超過10公斤。對於現在的她而言，這些改變帶來了巨大回報。她表示：

與5年前相比，我現在擁有壓倒性的自信。外表改變，人生也會180度轉變。

手術項目與金額曝光 網路評價兩極



榊美優公開的整形總花費高達600萬日圓（約30萬港元），當中包括雙眼皮手術、開眼頭、隆鼻、鼻尖塑形、下巴注射等，以塑造出更立體的五官與輪廓。

網民對於她公開承認整容一事議論紛紛，意見兩極。有網民稱讚：「可愛過頭了」、「根本是大成功」、「從努力中累積自信，太棒了！」也有人認為她的勇氣可嘉，其經驗無論對男女都具有參考價值。然而，亦有部分聲音對此抱持不同看法。有人則認為榊美優「原本的樣子比較可愛」，或質疑「變成現在流行的模辦臉是否可惜」。

轉型美妝網紅 以自身經驗影響大眾

自偶像團體畢業後，榊美優已成功轉型為分享整形心得與美妝技巧的網路紅人。她在回應粉絲時展現了成熟觀點，當被問及「整形是否等同於變時髦」時，她回答：「我雖然整了形，但即使不整形，也能變得時尚有型。」強調外在改變有各種途徑。