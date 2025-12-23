歡迎回來

health
聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈
照顧者

聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　聖誕新年將至，街上洋溢節日氣氛，然而對許多照顧者而言，往往是最辛勞的日子。當外傭或保健員放假，自己要獨力照顧失能病患，深怕稍有差池。親情與責任在內心互相拉扯。

 

　　筆者曾經走過這條路，深知那份掙扎與疲憊，那時多麼盼望有人送暖。如果你身邊有照顧者朋友，這個聖誕與新年，最好的祝福就是實際行動，替他分擔照顧工作，甚至陪長輩飲茶散步、打幾圈麻雀，讓他有機會放下肩頭的重擔。哪怕只是半天，也足以讓他重新呼吸。

 

　　不妨帶上一些貼心禮物，讓照顧者與長輩，也感受到被理解與關懷。以下介紹兩本能夠帶來力量的書，以及兩樣溫暖小物。

 

聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈

 聖誕禮物帶來溫暖與力量。(圖：monicore@Pexels）

 

1.《家鎖》：從血淚中重拾勇氣

 

　　《家鎖：華人家庭這個巨獸》由記者兼大學講師譚蕙芸 Vivian 撰寫，榮獲 「2025 Openbook 好書獎  年度生活書獎」。書中記錄她在疫情期間，從加拿大帶著父母與思覺失調的哥哥回港，一力扛起三人照顧責任的故事。

 

　　Vivian的家人早年移民加拿大。家人對精神病感到羞恥，而將哥哥隱藏，家庭互動變得扭曲。透過此書，她揭開家庭秘密，以真誠而冷靜的筆觸，去探討華人家庭結構以及面對精神病的態度，父權與束縛等議題。

 

　　同時，她以女兒這身份，寫下照顧路上的掙扎與救贖。這些掙扎並不陌生，我們是否要「要無條件原諒和孝順父母」？「我在家庭裏受了傷好痛」，「不順父母意就是自私和不孝」？跟着她「以一對三」的經歷與反思，你會找到答案。

 

　　她在三年內扭轉困局，安頓好中風父親、失智母親和患病哥哥，也學會設下界線、建立支援網，不再過度犧牲。雖然事務性的煩惱仍然瑣碎，她的情緒內耗已大減，能夠繼續活出照顧角色以外的自我。那份剛柔並濟的成長，教人動容。

 

　　故事的結尾散發一道亮光，哥哥的藝術作品入選 2025 年巴塞爾藝術展香港展會，折射出療癒與希望。

 

聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈

《家鎖：華人家庭這個巨獸》

 

2.《怕老》：事前準備以戰勝恐懼

 

　　照顧長輩的過程裏，我們難免會想：「有一天我也會變老」，「人在病床錢在銀行怎麼辦？」這種關於老後的法律與財務保障的焦慮，與當下的照顧勞累同樣磨人。

 

　　 《怕老——香港長者法律保障》由陳曉蕾編寫，是一本兼具實用與溫度的工具書，全書以清晰案例與專業講說，探討長者法律、財務與醫療三大範疇，從持久授權書到預設醫療指示，知識與實務兼備，讓人在衰老路上仍能保有尊嚴與主動權。

 

　　這本書對照顧者有雙重意義，它既幫助我們理解照顧對象的需求，也提醒自己為未來早作準備。

 

　　「怕老」其實是「怕失控」。當你懂得安排，恐懼就會減半。用知識裝備自己，在新一年未雨綢繆，心裏自然多一份安穩。

 

聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈

《怕老——香港長者法律保障》（圖：大銀網站)

 

3. 保暖肚圍：冬夜最柔軟的擁抱

 

　　常說女生要暖肚，其實長者與長期病患一樣需要。冬天時，他們常覺腹部發涼，即使穿厚衣，蓋暖被，仍然難以入眠。

 

　　這時，一條肚圍（Waist Warmer） 就成了最實用又窩心的禮物。蠶絲，山羊絨或純棉材質都能防風鎖溫，避免腹部受寒。
先夫生前喜用肚圍，那股暖流也許比我的懷抱更持久。想深一層，每個人都值得被溫暖擁抱。挑選時注意厚薄與材質，太厚會出汗，太薄保暖不足。網購容易入手，價格從數十至數百元不等，視乎材料與產地而定。

 

聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈

 保暖的肚圍，避免讓腹部受寒。(圖：互聯網)

 

4.蓋腳毛氈：輪椅出行的細膩關懷

 

　　記得第一次使用輪椅，推著家人出街。那天冷風刺骨。即使穿上厚衣、戴帽與手套，家人仍冷得瑟縮。

 

　　護理員見狀，輕輕拿起自己的圍巾，蓋在他的大腿和膝上，那一刻他笑了。我才明白，照顧輪椅人士的雙腿溫度，也是一種細心與體貼。

 

　　後來每逢在秋冬兩季輪椅出行，就會攜帶毛氈，以作蓋腳之用。它不必太厚重，舒適和輕盈最重要。自備兩條替換，更方便清洗。

 

　　簡單的一張毛氈，已能為輪椅使用者帶來難以言喻的安全感。

 

　　照顧者不求掌聲，只希望別被忽略。佳節當前，你的支援與禮物，能夠為照顧者身心帶來關懷與暖意。

 

聖誕新年，給照顧者的暖心禮物清單，由專屬書單到肚圍毛氈

為輪椅使用者的大腿舖上毛氈，帶來溫暖與安全感。(圖：Amazon.com

 

Tags:#照顧者#節日禮物#長者照顧#精神健康#身心健康#實用禮物#冬季保暖#輪椅使用者
走進「照顧者中心」，讓照顧不再孤單，哪類照顧者壓力最大？
