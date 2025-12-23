聖誕素食食譜：蘑菇脆餅 帶來奇幻魔法與平安祝福！

這麼多年的聖誕節，大家都在哪裏度過？跟誰一起度過？都怎樣度過的呢？多年過去，聖誕節，依然有着一種夢幻的感覺，能不知不覺的把人與人之間的距離拉近。平日不太見面的朋友，會趁這個節日聚在一起，交換禮物也好，大吃大喝也好，但求能開開心心的，跟好友們過着這個歡欣的節日。

在大部分人期待着聖誕節的時候，你是那個早已經出國旅遊，找尋白色聖誕的？還是留守城裏，為了各大小派對外送美味的食物，為維持社會的正常運作，而默默地在後台工作着？還是，可能身邊的至愛好友不在身旁，未能完全投入氣氛當中，心有所思未能好好的度過呢？

世界上，有人歡喜，有人愁。不只是聖誕節，每一天，每一星期，每一個月……喜怒哀樂交錯底下，成就了我們的人生。不管你現在身在何方，跟家人或朋友在一起，還是一個人安安靜靜的，但願籍着聖誕的奇幻魔法，祝福大家都能平平安安的度過，滿心安穩的過去每一天，畢竟平安是福喔。

聖誕快樂喔！

蘑菇脆餅（2人份）

預備時間：50分鐘

煮食時間： 30分鐘

材料：

蘑菇 12粒（顆） /全麥麵粉 5茶杯

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1茶匙/ 番茄醬 1湯匙/ 芥末醬 1湯匙/ 迷迭香碎 半茶匙/ 羅勒葉碎 1湯匙/ 肉桂粉 半茶匙/橄欖油 5湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 大沙律（拉）碗/ 矽膠拌匙/ 桿麵棍/ 牛油紙（烘焙紙）/ 保鮮紙（保鮮膜）/ 焗（烤）架/ 28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋

步驟：

1. 將一半的全麥麵粉倒入大沙律（拉）碗中，逐少倒入橄欖油，攪拌（如圖）。

2. 揉搓成麵糰（如圖），用保鮮紙（保鮮膜）包好（如圖），放入冷凍庫中（放冰塊的雪櫃 / 冰箱位置），冷凍30分鐘。

3. 將另一半的全麥麵粉倒入大沙律（拉）碗中，逐少倒入清水，和半茶匙的鹽巴，攪拌成麵糰（如圖）。

4. 將蘑菇切片（如圖），放入大沙律碗中，加入調味料（鹽為半茶匙），醃10分鐘。

5. 25分鐘後，用桿麵棍將步驟3壓成塊，從雪櫃取出步驟2並置上（如圖）。

6. 包好兩份麵糰，再用桿麵棍將之壓成塊（如圖）。

7. 切成三份（如圖）。

8. 摺三摺，再用桿麵棍將之壓成塊（如圖）。

9. 在餅皮上，鋪滿步驟4，邊沿位置弄出扭紋（如圖）。

10. 以中火預熱 28吋易潔深鍋連鑊（蓋好鑊蓋）10分鐘，鋪上牛油紙（烘焙紙），放入步驟9，續以中火，烤焗30分鐘。

11. 完成後，在上撒點黑胡椒粉、迷迭香，和紅色燈籠椒（甜椒）碎。

筆記：

1. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

2. 蔬果全部要徹底洗淨。

3. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。