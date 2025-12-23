歡迎回來

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
聖誕素食食譜：蘑菇脆餅 帶來奇幻魔法與平安祝福！
素食
食得有營
健康好煮意

聖誕素食食譜：蘑菇脆餅 帶來奇幻魔法與平安祝福！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　這麼多年的聖誕節，大家都在哪裏度過？跟誰一起度過？都怎樣度過的呢？多年過去，聖誕節，依然有着一種夢幻的感覺，能不知不覺的把人與人之間的距離拉近。平日不太見面的朋友，會趁這個節日聚在一起，交換禮物也好，大吃大喝也好，但求能開開心心的，跟好友們過着這個歡欣的節日。

 

　　在大部分人期待着聖誕節的時候，你是那個早已經出國旅遊，找尋白色聖誕的？還是留守城裏，為了各大小派對外送美味的食物，為維持社會的正常運作，而默默地在後台工作着？還是，可能身邊的至愛好友不在身旁，未能完全投入氣氛當中，心有所思未能好好的度過呢？

 

　　世界上，有人歡喜，有人愁。不只是聖誕節，每一天，每一星期，每一個月……喜怒哀樂交錯底下，成就了我們的人生。不管你現在身在何方，跟家人或朋友在一起，還是一個人安安靜靜的，但願籍着聖誕的奇幻魔法，祝福大家都能平平安安的度過，滿心安穩的過去每一天，畢竟平安是福喔。

 

　　聖誕快樂喔！

 

蘑菇脆餅（2人份）

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

預備時間：50分鐘

 

煮食時間： 30分鐘

 

材料：

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

蘑菇 12粒（顆）  /全麥麵粉 5茶杯

 

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1茶匙/ 番茄醬 1湯匙/ 芥末醬 1湯匙/ 迷迭香碎 半茶匙/ 羅勒葉碎 1湯匙/ 肉桂粉 半茶匙/橄欖油 5湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 大沙律（拉）碗/ 矽膠拌匙/ 桿麵棍/ 牛油紙（烘焙紙）/ 保鮮紙（保鮮膜）/ 焗（烤）架/ 28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋

 

步驟：

1.    將一半的全麥麵粉倒入大沙律（拉）碗中，逐少倒入橄欖油，攪拌（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

2.    揉搓成麵糰（如圖），用保鮮紙（保鮮膜）包好（如圖），放入冷凍庫中（放冰塊的雪櫃 / 冰箱位置），冷凍30分鐘。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

3.    將另一半的全麥麵粉倒入大沙律（拉）碗中，逐少倒入清水，和半茶匙的鹽巴，攪拌成麵糰（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

4.    將蘑菇切片（如圖），放入大沙律碗中，加入調味料（鹽為半茶匙），醃10分鐘。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

5.    25分鐘後，用桿麵棍將步驟3壓成塊，從雪櫃取出步驟2並置上（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

6.    包好兩份麵糰，再用桿麵棍將之壓成塊（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

7.    切成三份（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

8.    摺三摺，再用桿麵棍將之壓成塊（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

9.    在餅皮上，鋪滿步驟4，邊沿位置弄出扭紋（如圖）。

 

讓聖誕的奇幻魔法帶來平安祝福！佳節素食譜：蘑菇脆餅

 

10.    以中火預熱 28吋易潔深鍋連鑊（蓋好鑊蓋）10分鐘，鋪上牛油紙（烘焙紙），放入步驟9，續以中火，烤焗30分鐘。

11.    完成後，在上撒點黑胡椒粉、迷迭香，和紅色燈籠椒（甜椒）碎。

 

筆記：

1.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

2.    蔬果全部要徹底洗淨。

3.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#聖誕節#聖誕#素食譜#食譜#營養#蘑菇脆餅#平安#祝福#蘑菇
