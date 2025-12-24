視力退化｜看螢幕1小時，視網膜加速老化32日！低頭族必學5大護眼法

在日常生活中，我們每天都接觸到電子產品散發的藍光，不論是工作上的電腦螢幕，還是我們經常不離手的手機螢幕，都會令我們雙眼受到持續性傷害，加速眼睛提早衰退及老化。有研究顯示，45歲以上成人每日增加1小時螢幕時間，視網膜就會加速老化32日！眼科醫生比喻：「視網膜就像一部相機的底片，一旦因藍光而過度曝光，所造成的傷害是無法復原。」所以，大家不應忽視眼睛健康，宜盡早護眼！

5大護眼方法

1. 健眼操

透過健眼操按摩穴位，促進眼部血液循環，不但能舒緩眼睛痕癢、乾澀及疲勞，更可強化眼部肌肉，訓練眼睛更清晰和快速地對焦。大多數人士在訓練後明顯地改善眼部疲勞及不適感，尤其是對於需大量使用電子產品或長時間用眼的人士，驟，是一個不錯的護眼選擇。

辦公室健眼操五步曲──按摩4大護眼穴位

第一步：擠按睛明穴

睛明穴在鼻樑兩側（距離眼角約0.3厘米），閉合雙眼，用雙手拇指按在睛明穴上。八次一組，每次四組。

第二步：按壓太陽穴和輕刮眼眶

太陽穴在外眼角與眉梢之間向後大約3厘米，用拇指按在太陽穴上，食指輕刮眼框，由下而上。八次一組，每次四組。

第三步：按揉四白穴

四白穴在下眼框骨下面的凹陷處，直對瞳孔。用食指尖按揉四白穴。八次一組，每次四組。

第四步：按揉風池穴

風池穴在頸後枕骨下兩條大筋外側的凹陷處。兩手食指和中拍併攏，放在風池穴上按揉。八次一組，每次四組。

第五步：臉上打圈

兩手四指併攏，沿鼻樑兩側向上推到前額，然後繞兩側太陽穴，再往下拉，向上推，重覆。八次一組，每次四組。

觀看完整教學請按此：

2. 補充5大護眼營養素

● 葉黃素（Lutein）、玉米黃素（Zeaxanthin）

葉黃素及玉米黃素均為類胡蘿蔔素，又稱「護眼拍檔」，可保護視網膜免受氧化的傷害，避免老年黃斑部退化病變，延緩或防止白內障的發生。更能過濾有害的高能藍光波長，充當眼睛中的抗氧化劑，減少自由基對眼睛的損害。

食物補充來源：杞子、菠菜、芥菜、西蘭花、粟米、南瓜、奇異果、葡萄、橙等。

● 花青素（Anthocyanin）

花青素能過濾紫外線及藍光等有害光線，保護晶體、視網膜及黃斑點區；同時，有效平衡淚水分泌，調節肌肉彈性，舒緩眼睛疲勞、乾澀、紅筋、眼花及眼矇等不適。此外，豐富的花青素能強化眼球血管，改善血液循環，增強夜視能力，全面提高眼睛敏銳度，長遠防止視力衰退，減低罹患眼疾風險。

食物補充來源：藍莓、黑莓、車厘子、茄子、紅石榴等。

● 蝦青素（Astaxanthin）

臨床研究發現蝦青素在護眼的作用上與肌肉及血管相關，具增進電子產品對焦調節的能力，同時令眼部脈絡膜的血流增加。對於過度用眼的電子產品一族，蝦青素可說是急救視力聖品。

食物補充來源：海鮮類如蝦、蟹、龍蝦、紅蘿蔔等。

● 維他命A（Vitamin A）

維他命 A是構成視網膜上感光細胞的基本元素，也能幫助眼睛黏膜細胞分泌淚液，因此當缺乏維他命A時，容易造成夜盲症或甚至造成乾眼症的發生。另外，維他命A亦能協助皮膚、眼睛、呼吸道及免疫系統維持正常運作。

食物補充來源：胡蘿蔔、南瓜、冬瓜、番薯、哈密瓜等。

● 奧米加-3（Omega-3）脂肪酸

DHA、EPA均為Omega-3脂肪酸，為細胞膜組成的主要成分，其中DHA佔視網膜成份21%，也只有DHA能通過血管視網膜屏障進入眼球，對於視網膜中的神經細胞修復及生成新細胞這些功能來說，都扮演相當重要的角色。

食物補充來源：深海魚類（鯖魚、秋刀魚、鮭魚）、堅果、藻類等。

3. 20-20-20法則

每使用電子產品20分鐘後，安排眼睛20秒休息，遠望20呎外的景物，以放鬆眼睛；如果無法每20分鐘就休息一次，至少應每30分鐘內休息。

4. 使用睡眠眼罩

戴上睡眠眼罩後，便能徹底阻隔光線，傳遞明確的休息訊號給大腦，幫助釋放褪黑激素，促進深層睡眠，讓大腦滑行進入真正的休息狀態。

5. 定期檢查

要預防眼疾出現，最重要還是定期約見眼科醫生，進行視力檢查，由專業人士建議適合的守護眼睛和保健方法，才可以確保眼睛健康且維持良好視力。

從日常生活開始 良好習慣保護眼睛

每天建立良好的用眼習慣，注意用眼時間，定期放鬆眼睛。使用3C產品時，更要留意室內環境須有充足光線、保持適當的距離。另外，記得定期進行眼科檢查，以及補充足夠營養素，就能好好保護您的靈魂之窗！