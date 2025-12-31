名人保養｜51歲郭羨妮性感近照，凍齡美貎回歸，打破顏值崩壞傳言

現年51歲的郭羨妮（Sonija），於1999年參加香港小姐勇奪冠軍，被譽為「最美港姐」之一。擁有精緻五官的她，一度成為TVB力捧花旦，不過她於2011年跟內地動作導演朱少杰結婚後，移居內地並少在香港亮相。早前她支持好友潘紹聰的舞台劇時拍下合照，被網民指其臉型略顯怪異，更被戲稱為「正方形臉」，一度惹來外界對其女神形象的質疑。郭羨妮近日於社交平台罕有上載兩張性感美照，以行動作出完美反擊，鵝蛋臉重現力證靚樣回歸！

曾被指臉型起角顏值崩壞

郭羡妮早前相約小儀、梁嘉琪等人欣賞舞台劇《請勿打擾》，支持好友潘紹聰，事後潘紹聰上載兩人合照，見到郭羡妮素顏上陣，沒有美肌之下被不少網民指臉形變得古怪。有網民留言表示，郭羡妮的腮骨與下巴幾乎連成一直線，猶如「正方形臉」，顯得奇特不自然，不過亦有網民認為是拍攝角度問題。而郭羡妮的法令紋亦非常深，面頰位置有點腫脹，令人慨嘆歲月不留人，感覺比同齡的女星老得快，一度惹來外界對其女神形象的質疑。

曬性感美照力證靚樣回歸

郭羨妮近日於社交平台罕有上載兩張性感美照。照片中的她狀態大勇，與先前判若兩人，以行動作出完美反擊，展現出高貴與性感並存的氣質。從最新照片可見，郭羨妮化上精緻無瑕的妝容，配以一頭飄逸波浪長髮，女人味十足。她對著鏡頭淺淺微笑，一雙明眸靈氣逼人。最令人驚艷的是，其皮膚緊緻飽滿，歲月彷彿未曾在她的容顏上留下痕跡。

早前被指「正方形臉」已全然消失，取而代之的是輪廓柔和的完美鵝蛋臉，五官立體分明，顏值重現巔峰，力證其靚樣回歸。除了美貌令人讚歎，郭羨妮的身材亦引起網民熱議。她身穿銀色閃爍晚裝長裙，正面更是中門大開，大方展現其傲人身材。貼身剪裁將她的S形曲線完美勾勒，絲毫看不出已是人母。散發出成熟女性的自信與魅力，性感之餘不失高貴，引來不少網民留言大讚「美若天仙」、「風采依然」。

1999年度香港小姐冠軍郭羡妮（Sonija）。（電視截圖）



憑《尋秦記》再亮相



此外，電影版《尋秦記》即將上映，久未拍劇的「琴清」郭羨妮亦有份主演，令劇迷倍感期待。《尋秦記》幾位主角，包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名等，透過AI技術將當年劇照與今次電影版造型合成於同一畫面，實現與25年前的自己「跨越四分一世紀」的時空對比。合照曝光後，有網民對郭羨妮的凍齡狀態讚嘆不已，驚訝歲月不敗美人，「樣子跟廿年前一樣，仍然好靚！琴清姑娘！」、「仲好後生，個樣無變過」。

早前郭羡妮支持好友潘紹聰的舞台劇時拍下合照，被網民指其臉型略顯怪異，更被戲稱為「正方形臉」。（取自IG）

郭羡妮與朱少杰婚後育有一女。（IG@sonijakk）

四料港姐冠軍

郭羨妮為1999年港姐冠軍，當年更同時奪得「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」，又獲得2000年國際中華小姐競選冠軍，之後更拍攝不少TVB劇集獲公司力捧，成為人氣花旦之一。另外，郭羨妮為中英混血兒，擁有標緻深邃的混血五官。

《尋秦記》幾位主角，滕麗名、郭羡妮、宣萱。（《尋秦記》劇照）