名人逝世｜《小丑回魂2》46歲男星自殺身亡遺2幼子，童年遭性侵曾酗酒吸毒

曾演出電影《小丑回魂2》（It Chapter Two）等著名恐怖片美國男演員James Ransone，於12月19日被發現在美國洛杉磯的住家中身亡，終年僅46歲，初步死因為上吊自殺。

噩耗震驚演藝圈 終年46歲

據外媒報道，根據驗屍報告，James Ransone被判定為「明顯自殺」。警方接獲報案後前往其住所，初步調查後並未發現任何可疑之處。在死訊公開後，曾與他合作的知名導演Spike Lee於Instagram發文哀悼，HBO與長期合作的電影製作公司Blumhouse亦公開表達震驚與哀傷。

妻子曾募款呼籲 間接暗示心理健康隱憂

James Ransone與妻子Jamie McPhee育有兩名年幼的兒子，恰巧在James Ransone死前，其妻子曾在個人社群媒體上分享「國家精神疾病聯盟」（NAMI）的募款連結，呼籲公眾關注並支持精神疾病患者，惹來外界揣測James Ransone生前可能長期受心理健康問題所困擾。

童年受性侵 公開指控卻未獲起訴

James Ransone的心理健康問題，與他童年時期受性侵犯有莫大關係。他在2021年勇敢公開自己曾被性虐待，並指控在他12歲就讀馬里蘭州一所中學期間，遭到一名職員長達六個月的多次性侵犯。這段恐怖的經歷讓他陷入「一輩子的恥辱與難堪」，並直接導致他在青少年時期開始依賴酒精與藥物來麻痹痛苦，因而染上成癮問題。直到2006年，James Ransone才成功戒除毒癮與酒癮。在感覺自己準備好後，他於2020年就童年性侵事件正式報案，希望討回公道並避免更多人受害。但當地檢察官因事件過於久遠、難以查證，最終決定不予起訴。自此James Ransone的演藝工作明顯減少，逐漸淡出公眾視線。

從《火線重案組》到恐怖片經典角色

蘭森於千禧年代初期出道，在2003年憑藉HBO經典劇集《火線重案組》第二季中飾演的Ziggy Sobotka一角嶄露頭角，生動的演繹讓觀眾印象深刻。他的演藝生涯橫跨影視，作品超過77部。他其後參演多部賣座恐怖片，成為該類型影迷熟知的面孔，包括在《小丑回魂2》中飾演成年版的Eddie Kaspbrak，以及在《闇黑電話》（The Black Phone）系列中飾演Max Shaw。此外，他也曾與名導演Spike Lee多次合作，參演《原罪犯》（Old Boy）、《案內人》（Inside Man）等電影。

James Ransone曾參演多部恐怖片，此為《小丑回魂2》劇照。（《小丑回魂2》劇照）

9大輕生警號

近年自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

1. 精神萎靡

2. 思想負面，常提及死亡

3. 計劃交代身後事

4. 性情大變或行為反常

5. 封閉自己，拒絕與人聯繫

6. 曾嘗試自殺和自殘

7. 超過兩星期陷入沉鬱狀態

8. 失眠

9. 食慾不振

資料來源：臨床心理學家黃蔚澄博士

與情緒受困者對話5大要點：

1. 放下手機，以示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同

資料來源：臨床心理學家黃蔚澄博士

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

自我測試時，若曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助：

幾乎對所有活動失去興趣

幾乎每天都感到情緒憂鬱

食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

幾乎每天都失眠或嗜睡

行動或說話比平時遲或激動

幾乎每天都感到疲累或失去動力

專注力、思考力或決斷力減退

幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

反覆想到死亡、覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精科專科醫生鄧萬豪

抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部分的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

防止自殺求助熱線：