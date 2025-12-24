名人健康｜75歲黎彼得憔悴交代失蹤之謎，說話口窒無中氣

歡迎回來

　　75歲黎彼得除了是資深填詞人、幕前藝人，近年更轉戰YouTube，主持網上節目《玖噏秘笈》，而且受到不少粉絲追捧。不過，該節目於兩個月前卻突然停止更新，連帶黎彼得亦一同「失蹤」，正當外界滿腦疑問之時，黎彼得近日終再度現身節目，並4字交代「失蹤」原因。

 

　　久未露面的黎彼得近日終再出現《玖噏秘笈》，於最新的節目片中，可見黎彼得說話時，比過去似乎弱了不少，欠缺中氣，而且口窒窒。因此，他亦有親自交代「失蹤」2個月之謎，指全因為需要「失蹤」。

 

　　

名人健康｜75歲黎彼得憔悴現身　4字交代「失蹤」兩個月原因變口窒中氣不再

 

       黎彼得表示由於自己狀態較以前差了不少，因此節目已找來其老友鍾志光作「外援」:

 

　　我好榮幸請到我嘅老友，呢個真係老友，鍾志光，點解突然間兩個呢？本來一個，原因就係因為，我狀態比較差咗少少，同以前唔同喇，以前隨時揼地就可以乩童，而家曳咗少少，要靠鍾Sir，我叫佢做鍾sir啦好無？

 

　　鍾志光即謙稱叫他「鍾仔」便可，黎彼得不忘笠高帽：「老友就叫鍾仔啫，普羅大眾就叫鍾sir吖嘛！」

 

　　事實上，黎彼得身體已非首次出事，2005年拍《佛山贊師父》時，突然昏迷，送院後證實感冒菌入肺；2022年2月，他又因心絞痛而需入院進行通波仔手術；今年3月，他就因為中流感，加上呼吸困難，一度需留醫在深切治療部（ICU），更要插尿喉、輸了兩包血等，他出院後亦瘦了十幾磅。

 

名人健康｜75歲黎彼得憔悴現身　4字交代「失蹤」兩個月原因變口窒中氣不再

 

       黎彼得曾接受訪問時表示，當中一次生病時，他仿似經歷了靈魂出竅：

 

　　我還記得， 我的靈魂一直在天花板，沿著天花板向上飄，出去走廊，去到差不多天台時， 一陣光，很光的，就醒了，很真實，我覺得不是做夢， 應該說是死過翻生，可能是因為內心有牽掛，我覺得還有個兒子，怕他沒人理會。

 

名人健康｜75歲黎彼得憔悴現身　4字交代「失蹤」兩個月原因變口窒中氣不再

 

流感7大嚴重併發症

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文提醒公眾，指流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，除了影響呼吸系統，嚴重時更可引發7大嚴重併發症：

 

肺炎

急性呼吸窘迫症侯群

心肌炎

心包膜炎

腦炎

吉巴氏症侯群

橫紋肌溶解症

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

 

 

Tags:#名人健康#黎彼得#網上節目#玖噏秘笈#鍾志光#入院#手術#深切治療部#流感#瀕死經驗#靈魂出竅#台灣#營養#醫學#專家#劉博仁#併發症#預防#補充劑
