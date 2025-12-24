名人保養｜70歲姚煒罕有露面，凍齡美貌勝46歲女兒趙式芝

昔日的影壇女神、被譽為「最有女人味的女人」的姚煒，近年鮮少露面。近日，她與愛女趙式芝首度在小紅書母女檔現身，凍齡容貌竟然超越46歲女兒，實在令人羨慕！她們重修舊好後，不忌諱公開大談往事，母女關係一波三折終互相得到諒解。

46歲趙式芝近日進駐小紅書，經常上載影片記錄生活，最新一條影片邀請了媽媽姚煒，兩人一同坐在鏡頭前大談往事。姚煒與趙世曾當年相戀，未婚誕下女兒趙式芝。但這段關係在女兒滿月後即告終，姚煒不願被誤解為貪錢，最終只抱著女兒離開。趙式芝自幼在父親的奢華環境與母親的嚴格管教中「兩邊走」。13歲被送往英國留學，期間堅持靠自己打工，甚至曾赴非洲做義工，鍛鍊出極其獨立的個性。

母女同框現身，姚煒狀態極佳完勝女兒！（小紅書截圖）

母女因「出櫃」決裂 父親出10億招親



2012年，趙式芝與相戀7年的波爾錶太子女楊如芯在法國秘婚，成為香港首對公開同性婚姻的名人。但這段同性婚姻當時遭父親趙世曾強烈反對，他更曾兩度宣佈懸賞鉅額——從5億港元加碼至10億港元——公開為女「招女婿」，事件躍登國際新聞版面。而作為母親的姚煒同樣無法接受，她曾公開表示不承認這段婚姻，母女關係陷入僵局，斷絕來往長達兩年。姚煒回憶當時極度痛苦：

每一個父母都希望自己子女有幸福生活，初時我聽到，真的很傷心，撞頭埋牆，想死。

母女同框現身，姚煒狀態極佳完勝女兒！（小紅書截圖）



信仰與自省 終學會欣賞女兒

母女關係冰封，姚煒開始自我反省。身為基督徒的她，在一次與女兒的激烈衝突後，終於醒悟。她開始意識到，過去的極端情緒更多是源於自己的「面子」，而非真正為了女兒的幸福。她勇敢地向女兒道歉，並決心改變自己。

現在的我，終於學會欣賞她的「不像我」。

姚煒在影片中溫柔地說。她回憶起女兒小時候不願穿裙子見鄧麗君、13歲赴英時偷偷將母親塞的錢放回枕頭下等往事，如今理解了這並非叛逆，而是女兒獨立與堅韌的個性展現。她驕傲地表示，女兒「堅強獨立地活成了自己的版本」，而非活在「公主」的標籤下。姚煒坦言，為了能多見女兒，她甚至特意搬到離女兒更近的地方居住。

母女關係破冰 同框現身狀態極佳



如今母女關係已重修舊好，不僅時常共進晚餐，更一同參與教會活動。一頭金色俐落短髮的姚煒皮膚白皙緊緻，狀態驚人，與女兒對比之下，網民無不驚歎「媽媽仲後生過個女」、「以為是差一兩歲的親姐妹」。影片中，趙式芝與媽媽溫馨擁抱，更用上海話讚美母親「很漂亮」，場面溫馨。

趙式芝與父母小時候的合照。（小紅書截圖）

昔日影壇風暴與情感坎坷

姚煒的名字與一段轟動全城的戀情緊密相連。1977年，她與「船王」之子、富豪趙世曾相戀，並在1979年未婚誕下女兒趙式芝。但這段關係在女兒滿月後即告終。後來，她在1984年憑藉電影《金大班的最後一夜》迎來事業巔峰，卻因疑遭遇獎項不公而心灰意冷，逐漸淡出娛樂圈。此後，她經歷過第二段婚姻與離婚，甚至被診斷罹患癌症。在人生低谷，姚煒曾深陷情緒困境，坦言有過吞食大量安眠藥及自殘的輕生念頭。