健康飲食｜研究揭每天吃1種零食，3個月逆轉高血脂降心血管病風險
健康Tips

健康飲食｜研究揭每天吃1種零食，3個月逆轉高血脂降心血管病風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　高血脂是心血管疾病的隱形殺手，一項美國賓州州立大學的最新臨床研究發現，有代謝疾病風險的成年人，每天只要攝取一定分量的核桃，3個月就能夠降低血脂。

 

　　今年美國賓州州立大學發表在權威期刊《美國臨床營養學期刊》的研究發現，有代謝疾病風險的成年人每日攝取約57克（一小把）的核桃取代平日的零食，堅持12周後，就能顯著降低總膽固醇與「壞膽固醇」，並改善整體飲食品質。

 

以堅果取代不健康零食降血脂

 

　　研究團隊招募了138名平均年齡46歲、BMI平均約29.8（屬肥胖範圍）的成年人。所有參與者都至少符合一項代謝症候群標準，如腰圍超標、血壓或血脂偏高，但尚未患有心血管疾病或第二型糖尿病。

 

　　參與者被隨機分為兩組：

 

  • 實驗組每天食用57克預先分裝的原味核桃，並以此取代他們平時習慣吃的零食
  • 對照組則維持原有的飲食習慣

 

　　研究為期12周，團隊在試驗前後詳細測量了參與者的血管功能、血壓、脈波傳導速度、血脂及血糖等多項指標。

 

血脂顯著改善 飲食品質同步提升

 

　　12周後，結果顯示，雖然兩組在血管功能與血壓上沒有明顯差異，但他們的血脂數據指出，吃核桃組表現出顯著的正面變化：

 

  • 總膽固醇下降8.1 mg/dL（約3.6%）
  • 低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱「壞膽固醇」）下降7.2 mg/dL（約6.0%）
  • 非高密度脂蛋白膽固醇下降9.5 mg/dL（約5.8%）
  • 三酸甘油酯下降16.4 mg/dL（約4.2%）

 

專家推薦代謝高風險族群食用

 

　　研究指出，核桃降低血管的壞膽固醇，持續吃3個月足以減少患上心血管疾病風險約4.3%。此外，他們的整體「飲食品質指數」較對照組大幅提高了9.4分。這主要是因為在飲食中加入核桃後，參與者自然減少了飽和脂肪、添加糖和碳水化合物的攝取，同時增加了植物蛋白、不飽和脂肪酸和膳食纖維的攝入。研究人員強調，飲食品質指數提升5至6分即被認為具有意義，9.4分的進步相當顯著。

 

代謝症候群5項指標包括：

 

腰圍過粗

好膽固醇不足

高血脂

高血糖

高血壓

資料來源：台灣減重專科醫生許菲瑜

 

哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

 

　　哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物：

 

燕麥

全穀類

豆類

茄子和秋葵

堅果

植物油

水果

大豆

高脂肪魚類

富含甾醇和甾烷醇的食物

纖維補充劑

資料來源：哈佛醫學院

 

降膽固醇10大飲食攻略


減少飽和脂肪攝取

  • 如：肥肉、奶油、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油 

建議：

☑選擇低脂或脫脂乳製品、瘦肉（雞胸肉、去皮魚肉）
☑避免油炸食物

 

避免反式脂肪

  • 如：人造奶油、酥皮糕點、加工餅乾、速食

建議：

☑選擇天然油脂（如橄欖油、亞麻籽油）
☑閱讀食品標籤，避免標註有「氫化油」的產品

 

增加不飽和脂肪攝取

  • 如：深海魚（如鮭魚、鯖魚）、堅果（如核桃、杏仁）、植物油脂如橄欖油、亞麻籽油）

☑ 不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL ),提升好膽固醇（HDL）

 

增加膳食纖維攝取

  • 可溶性纖維：燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果

☑ 降低壞膽固醇

  • 不溶性纖維：糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜

☑ 腸道健康

建議：每日攝取25-30克上述2種膳食纖維

 

多攝取植物固醇

  • 如：豆製品（豆腐、毛豆、豆漿）、堅果、植物油、強化食品（如植物奶）

☑ 植物固醇能阻斷膽固醇在腸道的吸收
☑ 幫助降低血清膽固醇

 

控制膽固醇攝取量

  • 如：動物內臟（如肝臟、腎臟）、蛋黃、海鮮（如蝦、蟹）

建議：

☑ 每日膽固醇攝取量應少於300毫克
☑ 已確診冠心病者則建議不超過200毫克

 

增加富含Omega-3脂肪酸食物

  • 如：三文魚、鯖魚、沙丁魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃

☑ Omega-3能降低三酸甘油酯，減少心臟發炎風險

 

避免高糖食物

  • 如：甜點、含糖飲料、精製糖

**高糖攝取會增加三酸甘油酯水平，加重血脂異常

 

適量飲用綠茶

☑ 綠茶中的兒茶素（catechins）有助於降低壞膽固醇
✖空腹喝，以免刺激胃部

 

保持低鹽飲食

  • 如：加工食品、罐頭、醃製食品等含高鈉
  • 隱藏鹽分：如速食麵、罐頭湯或醃製泡菜

建議：

☑鹽分攝取量應少於6克（約1茶匙）
☑烹飪時用天然香料，如迷迭香，胡椒粉、檸檬汁替代鹽調味
☑可以多選擇新鮮食材以減少隱藏的鹽分

資料來源：營養專家洪泰雄

　
資料來源：《美國臨床營養學期刊

Tags:#護心食物#核桃#膽固醇#代謝疾病#美國賓州州立大學#美國臨床營養學期刊#營養學#哈佛醫學院#飲食
