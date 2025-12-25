西梅 vs 日本梅乾 vs 香港話梅｜3種梅營養價值比較

數星期前在本專欄提及過乾果的營養價值，另有一篇文章提及到紓緩便秘能手的西梅，文章裏分享了一張相片，建議讀者選擇無添加無糖的西梅。有讀者留言問，為何在超市見到的梅乾產品，全部都有添加調味料。我看到他傳給我的相片後，就決定寫今個星期的文章。

香港常見的三種「梅」

在港人飲食文化中，「梅」是一個熟悉的味道。但從營養學角度來看，西梅、日本梅乾、以及香港話梅其實是三種本質完全不同的食品；它們的來源、加工方式與健康功效，都大有不同。

分別一：原料本身不同

● 西梅Prunes／Dried Plums

西梅多數來自歐洲布冧Prunus domestica。這類李子糖分高、黑深色果肉緊實、水分較低，適合脫水乾燥。西梅不是醃製品，而是單純去水的乾果。

● 日本梅乾Umeboshi

日本梅乾來自日本梅Prunus mume，其實更接近杏，而非布冧。日本梅酸澀，幾乎不可直接新鮮進食，主要用於加工保存，製作成醃製品。

● 香港話梅

話梅的原料也是多為梅Prunus mume，與日本梅乾同源，但用途與處理方式不同，屬於高度加工的涼果蜜餞。有時會在話梅包裝成分表中見到列出「青梅」，意思是未成熟的梅prunus nume。

分別二：製作方式不同

● 西梅：脫水濃縮

西梅的製作核心是乾燥。新鮮布冧在受控溫度下去除水分，不加鹽、不加糖、不加調味。結果是營養被濃縮，尤其是膳食纖維、鉀、多酚類抗氧化物質。

● 日本梅乾：鹽漬＋日曬

日本梅乾先以高鹽醃製，經發酵後再日曬。若加入紫蘇，會呈現紅色。這是一種保存型食品，重點在於抑菌、防腐與調味，而非營養濃縮。

● 香港話梅：醃製＋調味＋加工

話梅通常在鹽漬後，再加入糖、甘草粉、甜味劑，甚至色素。目的不是保存營養，通常是為了口感與風味層次。

分別三：營養價值有別

注意，由於需要做對比，因此使用了每100克。事實上，沒有人進食100克乾果這麼多的。

熱量（每 100 克）

● 西梅：~240卡路里，水分低，能量密集，每次進食一至兩粒即可

● 日本梅乾：~30 - 40卡，水分中等

● 香港話梅：視乎配方，主要分別來自糖含量，有時會用代糖

膳食纖維

● 西梅：約7克，屬高纖乾果

● 日本梅乾：約 3-4克

● 話梅：纖維有高有低，視乎水分含量

鉀與鈉

● 西梅：有助降血壓的礦物質鉀含量高（約 700毫克），鈉低

● 日本梅乾：鉀中等，但鈉極高

● 話梅：鈉含量超高。如下圖產品，週用了代糖，因此糖含量是零，鈉含量就超過6,800毫克！

分別四：營養學上定位不同

● 西梅：乾果類，可納入水果攝取，具實證支持

● 日本梅乾：調味食品，小量使用

● 香港話梅：零食類涼果，非營養來源

希望現在大家懂得分辨，也吃得安心。