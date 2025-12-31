胃癌警示｜29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習慣曝光

長食外賣小心為健康帶來風險！內地有一名29歲何姓男子是外賣平台支持者之一，為了省時省力，一年內用外賣程式次數竟近300次。長年累月下，他的身體開始出現異況，其後到醫院檢查後確診胃癌。有醫生警告，5大壞習慣恐增致癌風險。

1年叫外賣300次確診胃癌 出現4種症狀

綜合內媒報道，29歲何男年紀輕輕，已備受上司重用，亦由於工作忙碌，因此經常使用外賣平台叫外賣。他媽媽形容「一年叫近300次外賣，一周一兩次宵夜，加起來接近400次了」。惟一個月前，他總覺得上腹痛，且有頭暈目眩，四肢無力，大便總是黑色的，不過當時他未有太大為意。

直到兩周前，他的媽媽見他情況未見好轉，於是便不斷催促他前往醫院進行胃鏡檢查。豈料結果一出，竟確診胃癌。慶幸的是，由於腫瘤未見有轉移，何男透過手術切除了2/3的胃，以及周邊淋巴結後，康復情況十分順利，只是往後仍需接受後續輔助化療。

5大壞習慣增患胃癌風險

至於為何年僅29歲，又沒有家族病史的何男會確診胃癌？浙江省人民醫院胃腸胰外科醫生王元宇認為，可能與他的飲食作息相當混亂所致。綜合文章內容及醫生分析，導致何男患癌的5大壞習慣如下：

過度依賴外賣： 一年叫近300次外賣，多為高油、高鹽、重口味食物。

一年叫近300次外賣，多為高油、高鹽、重口味食物。 嗜吃宵夜與燒烤 ：每周至少1-2次與同事吃燒烤、喝酒，這些食物含有致癌物質（如亞硝胺、苯并芘），且深夜進食增加腸胃負擔。

：每周至少1-2次與同事吃燒烤、喝酒，這些食物含有致癌物質（如亞硝胺、苯并芘），且深夜進食增加腸胃負擔。 飲食極度不規律： 經常「飽一頓餓一頓」，錯過早餐或隨便吃餅乾充飢。

經常「飽一頓餓一頓」，錯過早餐或隨便吃餅乾充飢。 長期捱夜與壓力大： 工作狂模式，經常捱夜加班，導致免疫力下降。

工作狂模式，經常捱夜加班，導致免疫力下降。 忽視身體警號：身體出現不適（腹痛、黑便）時未及時就醫，抱有僥倖心態。

王元宇解釋，不良嗜好、工作壓力和遺傳因素均是胃癌的高危因子。在這個案例中，雖然何男並沒有胃癌家族病史，但他平時飲食及作息混亂、工作壓力大，繼而增加患胃癌的風險。很多腸胃疾病，如胃癌和腸癌，均與不規律和不合理的飲食習慣有關，而晚上吃燒烤和外賣，更會增加腸胃負擔、影響睡眠及容易肥胖。

因此王元宇呼籲，年輕人要將工作和生活平衡好，簡言之要勞逸結合；盡量改變長年累月吃外帶燒烤宵夜等飲食習慣，遠離煙酒。對於身體出現腹脹、腹痛、噁心嘔吐、黑便、體重減輕等狀況，要積極就診及進行篩檢。

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

台灣胰臟科醫生林相宏曾指出胃癌有6大常見症狀：

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾指出胃癌的8大高危因素：



引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：



1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍、瘜肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡。

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜。

3.適量運動、減肥，紓緩壓力、保持人情愉悅

4.年近40歲人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生