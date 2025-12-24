歡迎回來

冬至湯水推介｜淮山蟲草花瑤柱雞湯補脾腎，冬天養陽必飲
養生Tips
湯水食療

冬至湯水推介｜淮山蟲草花瑤柱雞湯補脾腎，冬天養陽必飲

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「今年的冬至似乎不太冷。」Janice說。

 

       「在中國傳統，冬至和農曆新年同樣重要，甚至地位更高，有『冬大過年』的說法。為甚麼？這和冬至的意義有關。

 

　　冬至日日照最短，黑夜最長，陰氣最盛，是一年中重要的陰消陽長的轉捩點，過了這一天，白天時間漸漸增長，陽氣漸生，故有冬至一陽生的說法。這時陽氣開始慢慢回
升，要好好呵護，來年陽氣足，我們才能健康。

 

　　於冬至不冷，近年來冬天也不太冷，對我們的身體真的很有影響。」我感嘆道。

 

　　「每到冬天，手腳容易冰冷，所以冬天不太凍，對我來說挺不曾啊。」Janice說。

 

　　「你知道冬天為何變得寒冷？因為大自然的能量往下收降，如果有在農村生活過的朋友，會發現冬天的井水相對是溫暖的。我們人體也一樣，夏天能量往外發散，我們會有較多戶外活動，多出汗。到了冬天，能量要收藏，則會多在室內活動，多聚餐。如果冬天不夠冷，反映收藏之力弱，影響我們的健康。收藏不足，氣血不足，四肢才會冷。你看，天氣反常，不時都聽到有水災、旱災等新聞。我們的身體怎會不受影響。」我說。

 

　　「那怎麼辦？」Janice問。

 

　　「剛過去的是冬至日，但冬至時氣共有十五天，在這段時間好好閉藏，養好陽氣。內經云︰『春夏養陽，秋冬養陰』。早睡養陰，養陰就包括養腎水。經常晚睡的人，常常出現想早睡也睡不著的情況，這是由於長時間熬夜耗陰，導致心火旺而腎水不足。

 

　　生命是個陽氣不斷耗散的過程，治病養生旨在重陽扶陽，少食生冷寒涼，注重下肢保暖。冬至的重要性，就是養好冬至的藏道，明天就能從藏而生出氣，我們就有生氣！這裏的氣，不是發脾氣的生氣，而是生機處處的氣息！冬至後一個月就是立春，陽氣開始升發。冬至時陰寒重，陽氣初生，正好喝溫補湯水，培植正氣，為來年做好準備。

 

　　冬天相對應的臟腑為腎，應好好補腎。近日天氣反覆，不少人都有大便溏的問題。我們可以吃淮山，即山藥，，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。

 

　　為了加強補脾腎的作用，我們可以吃蟲草花和瑤柱。蟲草花有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功。瑤柱有滋陰補肝腎，益精髓，活血散結，調中消食的功效。

 

　　栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

 

　　脾主四時，要適應天氣變化，社會急促發展，脾胃功能強，適應力會較強。我們可以吃生薑和紅棗。生薑能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。紅棗即大棗，能補中益氣、養血安神、緩和藥性。生薑和紅棗是好拍檔，兩者一起使用，增強健脾溫中的作用。 
這些材料可以煲成冬至養生湯水，一家大小也合宜。」我說。

 

　　「謝謝你。我也要為來年作好預備。」Janice說。

 

　　「機會留給有準備的人。我們一起為健康努力！」我說。

 

冬至湯水

 

冬至湯水

 

材料(4人份量)︰

 

冬至湯水

淮山1兩、栗子8粒、蟲草花4錢、瑤柱2粒、陳皮2角、紅棗5粒、生薑2片、雞肉8兩、紅蘿蔔1條

 

製作方法︰

1. 紅蘿蔔去皮切片。

2. 雞肉汆水。

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1.5小時。

4. 最後加少許天然鹽。

註︰陳皮不用刮囊。

 

Tags:#冬至養生#中醫#湯水#冬至#二十四節氣#健脾補腎#養陽#蟲草花#淮山#瑤柱#保健
