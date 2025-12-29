歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

華府擬推動機械人發展 對港股相關股利定弊？💰新股京東工業抽唔抽？🚗造車新勢力不再新？
從唐寧街到唐人街的回憶
世事政情 英倫歲月

從唐寧街到唐人街的回憶
稻浪與海風:台東池上秋收與香港鹽田梓的藝術對話
Art & Living

稻浪與海風:台東池上秋收與香港鹽田梓的藝術對話
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
害蟲出沒 │ 打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
健康Tips

害蟲出沒｜打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【曱甴／蟑螂】曱甴出沒注意！家中曱甴黑點不外乎廚房和廁所，有日本專家警告，打死曱甴後絕對不建議「棄屍」馬桶沖走，可能會帶來更嚴重的問題。

 

　　據日本媒體《Grape》報道，日本福岡「林外科・內科診所」理事長林裕章指出，蟑螂即使被沖入馬桶仍可能存活，甚至在下水道繁殖後「組團」重返住家，呼籲民眾改用更安全的處理方式。

 

家居害蟲｜曱甴屍沖馬桶2大風險

 

　　林裕章解釋，曱甴身體兩側佈滿氣孔，能自行關閉以在水中存活約40分鐘，被沖入馬桶後可能在下水道存活並繁殖。此外，曱甴屍體、糞便和脫落的殼含有強烈過敏原，可能引發氣喘或過敏性鼻炎；曱甴還可能堵塞排水管。

 

家居害蟲｜正確處理3步驟

 

1.　徹底殺滅

 

● 使用速效殺蟲劑或冷凍噴霧，或用力拍打確保蟑螂死亡。

● 有兒童或寵物的家庭，可改用高濃度酒精噴霧，快速蒸發且對環境影響小。

 

2.　密封丟棄

 

● 用衛生紙或紙杯拾取蟑螂屍體，放入密封袋後丟入垃圾桶，避免直接接觸。

 

3.　環境防治

 

● 清除食物殘渣、修復漏水處，填補牆壁縫隙。

● 若蟑螂頻繁出沒，可放置含殺蟲劑的毒餌，或尋求專業蟲害管理（IPM）服務。

 

家居害蟲｜預防蟑螂入侵貼士

 

● 切斷食物來源：食物密封存放，及時清理廚餘和垃圾。

● 減少潮濕環境：修復漏水管道，保持室內乾燥。

● 物理阻隔：在排水孔加裝細網，防止蟑螂從下水道進入。

 

　　林裕章強調，蟑螂繁殖力驚人，「發現一隻代表附近可能隱藏數百隻」，建議定期檢查居家環境，從根本減少蟑螂孳生。

 

家居害蟲｜消滅及預防蟑螂方法

 

　　香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

 

　　在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。本港滅蟲專家李宇軒早前接受訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

 

　　小編綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

 

專家教殺滅蟑螂 + 預防方法    

殺滅蟑螂 （放置藥餌）

● 雪櫃、廚櫃靠牆位置    

● 微波爐、焗爐後方    

● 廚房角落    

● 鋅盤上面角落    

● 水渠位    

● 垃圾桶旁    

    

清潔劑  

用水稀釋洗潔精／肥皂（比例8：1）    

倒入噴壺備用    

見到蟑螂時噴灑，可令牠窒息    

    

自製捕蟲器    

把汽水樽一分為二在下半部分倒入「環保酵素150毫升+糖30克」    

上半部分倒放        

 

資料來源：綠人工作室創辦人陳佩貞

    
預防蟑螂    

● 在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止蟑螂越過    

● 在排水孔安裝網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大蟑螂入屋。    

● 妥善貯存食物，將垃圾及食物殘渣放入緊蓋的垃圾桶，每天最少清倒一次    

    
資料來源：食物環境衛生署

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#食用安全#家居#昆蟲#健康養生#曱甴#蟑螂#家事百科#衛生#馬桶#德國蟑螂#家居衛生#殺蟲水#肥皂水#鹼水#藥餌
Add a comment ...Add a comment ...
醫生實測吃1種天然Botox級食物，皺紋深度減9%！抗衰老食物清單
更多健康解「迷」文章
醫生實測吃1種天然Botox級食物，皺紋深度減9%！抗衰老食物清單
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處