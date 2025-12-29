錯誤減肥警示｜29歲女半年只食白烚菜雜糧，驗出重度脂肪肝

【減肥／瘦身／素食／節食／脂肪肝】減肥不當恐致嚴重健康問題！內地一名女子早前驗出患有輕度脂肪肝，決心為健康茹素減肥後，半年內僅食青菜雜糧，最後雖然成功減磅，但同時亦發現患上中重度脂肪肝。醫生強調，不少人認為肥胖人士才會患上脂肪肝，惟減肥期間其實常有2大陷阱，同樣會令脂肪肝惡化。

綜合內媒《中國藍新聞》及《長壽科學》報道指，浙江寧波一名29歲女子身高1米6、體重約58公斤，雖不算肥胖，惟腹部稍微有些贅肉。直到半年前一次體檢，她被診斷出患有輕度脂肪肝，於是下定決心，要減肥以改善健康問題。

成功減磅後慘罹中重度脂肪肝

女事主認為，自己患上脂肪肝是基於平日吃太多肉類及油膩食物，因此毅然戒去葷腥及精緻碳水，每餐基本只吃蒸雜糧及水煮菜，最終成功減去10公斤、腰腹亦明顯變得平坦。未料半年過去，她前住寧波大學附設第一醫院進行超聲波檢查時，卻發現其脂肪肝已惡化成中重度脂肪肝，令她大感疑惑。

2大關鍵致脂肪肝惡化

該院感染科楊乃彬醫生解釋，事主半年來減肥幾乎沒有攝取蛋白質及油脂，由於人體需要的營養種類繁多，例如礦物質、維生素、微量元素等，長期茹素又未有搭配好這些營養，容易導致營養不均、繼而影響肝臟等器官功能；其中蛋白質攝取不足，恐令人體無法令肝臟脂肪順利排出，加重脂肪肝問題。

健康減肥3大要訣

醫生強調，不少人認為只有肥人才會患上脂肪肝，但到醫院求診的病人當中，其實有20%至30%脂肪肝患者並不肥胖，部分體重正常甚至偏瘦，而因肥胖而引起脂肪肝的族群，應採用健康減肥方法，以逆轉脂肪肝，不健康的減肥方法恐會導致脂肪肝病情惡化，以下3大要訣極為重要：

1. 切勿盲目使用減肥產品及保健品

市面上減肥產品及保健品大部分誇大效果、甚至含違禁成分如瀉藥、利尿劑及違禁藥物停用後反或會反彈，甚至對身體造成傷害



2. 適量運動

運動可提升基礎代謝促進脂肪燃燒



3. 健康飲食

健康飲食、減少不必要熱量攝取配合運動可有助健康減肥



資料來源：住寧波大學附設第一醫院感染科楊乃彬醫生

同場加映：脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為「非酒精性脂肪肝」及「酒精性脂肪肝」。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

1. 肥胖人士：風險高20倍

2. 酗酒人士：風險高18倍

3. 二型糖尿病患者：風險高3.5倍

4. 三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍

5. 低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%

6. 空腹血糖水平過高者：風險高50%

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生區漢達

同場加映：4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

4類食物易致脂肪肝

1. 高糖汽水及紙包飲品

例如：高糖果汁

2. 甜品，例如：蛋糕

3. 精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

4. 高油脂的煎炸食物，如：煎炸糕點、月餅

資料來源： 腸胃及肝臟科專科醫生吳昊