21
十一月
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集 東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
大型盛事 節慶活動
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
12
十一月
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 "Magical Christmas "
推介度：
12/11/2025 - 04/01/2026
免費
名人家庭｜49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難活2歲
健康Tips

名人家庭｜49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難活2歲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　鍾麗淇／罕見病｜現年49歲鍾麗淇（Margaret）與中意混血老公Nardone Ruggero婚後育有兩女，惟大女Isabella在半歲大時，便被診斷患上罕見基因病，曾一度被醫生認為活不過2歲。但鍾麗淇與老公卻從未放棄一直細心照顧，日前更分享愛女15歲生日照，見證愛女成長感動：「媽媽感到無比幸福」。

 

鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日

 

　　鍾麗淇日前在IG發文分享舉家為大女Isabella慶祝15歲生日的照片，並以英文留言表示：「分享我們度過的美好一天有點晚了…那天真是太棒了。看著你成長為如此美麗、優雅、充滿魅力的年輕女孩，媽媽感到無比幸福。再過一年你就要16歲……時間都去哪了？！我非常非常愛你，Isabella…永遠永遠」。

 

　　相中可見，鍾麗淇與丈夫為Isabella悉心籌辦生日會，打扮成少女的她戴上小皇冠及彩帶，狀態甚佳，宛如童話中的小公主；妹妹Michela亦特意穿上綠色上衣，兩姊妹以同色系裝束溫馨亮相。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

大女Isabella在半歲大時確診罕見基因病。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella曾一度被醫生認為活不過2歲。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella曾一度被醫生認為活不過2歲。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella曾一度被醫生認為活不過2歲。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella曾一度被醫生認為活不過2歲。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella曾一度被醫生認為活不過2歲。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella曾一度被醫生認為活不過2歲。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇舉家為大女Isabella慶祝15歲生日。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇舉家為大女Isabella慶祝15歲生日。（IG圖片）

 

　　Isabella和Michela姐妹情深，日常相處都充滿愛意。Michela不僅經常主動擁抱家姐，更樂於與她分享喜悅，在生活中處處照顧Isabella的需要。鍾麗淇曾感動表示：「我真的很幸運，能在我生命中擁有這兩個美麗的靈魂。Michela充滿了同情心、善良和歡樂。帶點小淘氣的她充滿關懷的心，她不僅啟發和引領Isabella，同時還令爸爸媽媽有所領悟。」

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇與老公卻從未放棄一直細心照顧。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇與老公卻從未放棄一直細心照顧。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇與老公卻從未放棄一直細心照顧。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella和Michela姐妹情深。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella和Michela姐妹情深。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

Isabella和Michela姐妹情深。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇不時帶Isabella出外遊玩。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇不時帶Isabella出外遊玩。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇不時帶Isabella出外遊玩。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

48歲鍾麗淇與混血男友Nardone Ruggero於2010年結婚。（IG圖片）

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

2人結婚多年仍相當恩愛。（IG圖片）

 

鍾麗淇家人接二連三患病

 

　　鍾麗淇在14歲時，曾目睹19歲的哥哥因肌肉急劇萎縮而離世；1999年，其母又患上子宮良性瘤接受手術，翌年再被證實患上乳癌，雖成功切除腫瘤保住一命，但直到2001年，鍾母又確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮寫為ALS），即坊間俗稱的「漸凍人症」。

 

　　而鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，亦不幸確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，更一度被斷言不能走路，活不過2歲。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾麗淇與母親感情良好。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

1999年，鍾母患有子宮良性瘤接受手術，翌年再被證實患上乳癌。

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

鍾2001年，鍾母又確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮寫為ALS），即坊間俗稱的「漸凍人症」。 

 

永不放棄丨鍾麗淇為罕見病大女慶祝15歲生日　創生命奇蹟感動嘆：無比幸福

2001年，鍾母又確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮寫為ALS），即坊間俗稱的「漸凍人症」。

 

同場加映：漸凍症患者多在3至5年內死亡

 

　　據香港罕見疾病聯盟資料顯示，「漸凍人症」（又名「漸凍症」）的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

 

　　在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20至30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括：

 

漸凍人症8大病徵

 

1. 腿部變弱難爬樓梯。

2. 口齒不清

3. 吞嚥困難

4. 握力不足

5. 肌肉抽搐

6. 體重減輕

7. 四肢變瘦

8. 無法控制哭笑

 

資料來源：香港罕見疾病聯盟

 

Tags:#罕見病#鍾麗淇#健康問題#網絡熱話#兒童健康#養生#四號染色體缺損綜合症#生命奇蹟#肌肉萎縮#子宮瘤#乳癌#肌萎縮性脊髓側索硬化症#漸凍人症
抗老飲食 │醫生推薦1款飲品有效保護腸道、穩定血糖、減少發炎
抗老飲食 │醫生推薦1款飲品有效保護腸道、穩定血糖、減少發炎
最新
人氣
