抗癌成功｜《單身即地獄》車炫承半年抗血癌宣布痊癒
其他癌症
健康Tips

抗癌成功｜《單身即地獄》車炫承半年抗血癌宣布痊癒

健康解「迷」
健康解「迷」

　　抗癌戰士／血癌／白血病／車炫承／單身即地獄︱34歲韓國男星、人氣舞者車炫承在與血癌抗戰半年後，於12月22日宣布完全康復，並以自身經歷鼓勵癌友不要放棄希望。

 

抗癌戰士︱參加《單身即地獄》迎事業高峰

 

　　車炫承過去是南韓人氣女星宣美的御用舞者之一，2018年與宣美在Waterbomb上表演時，憑藉精壯身材和驚人顔值一炮而紅，被封為「朱古力歐巴」。他之後參加Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》第一季，以陽光健康形象受到觀眾歡迎，被激讚為「天菜舞者」，更參與Mnet《Be Ambitious》、Netflix《體能之巔：百人大挑戰》等節目，甚至以演員身份出道。

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承是南韓人氣女星宣美的御用舞者之一。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

參加Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》第一季，獲得超高人氣。

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

廳著精壯身材和驚人顏值，被封為「朱古力歐巴」。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

以陽光健康形象受觀眾歡迎。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱不煙不酒驚罹血癌

 

　　然而，正當事業如日中天之際，車炫承今年6月在急診送醫後確診罹患血癌（白血病），當時他原本已通過正在進行的試鏡最終甄選。9月，車炫承正式公開罹病消息，坦言難以接受，因為自己戒煙又不飲酒，沒想到健康生活卻還會罹癌。更為雪上加霜的是，他還遇上韓國醫療罷工，差點因沒有醫院願意收治而崩潰。

 

　　而在接受化療期間，車炫承亦經歷了極大的身心煎熬。他公開頭髮掉光的模樣，並在社群平台上分享心路歷程時透露，在獲得痊癒診斷之前，內心始終被恐懼籠罩：「我擔心若無法痊癒該怎麼辦？腦出血？腦梗塞？」擔心出現各種不好的狀況。

 

抗癌戰士︱心態轉變積極面對病痛

 

　　直到有一天，車炫承突然想通。他回憶指，有時身體沒有發冷也不覺得痛，只是在平靜休息，醫護人員卻發現他的體溫高達40度，要立即開退燒藥給他。這讓車炫承體悟到「包含痛苦都是讓我活下去的其中一個過程」；既然無法完全阻止病情惡化，那就至少讓病情放緩。

 

　　他説：「如果連我的心態都崩了，只會讓情況更惡化。」從那時起，車炫承開始學習與病痛共處，保持正面態度，變得笑口常開，恐懼與疲憊也漸漸消散。

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承在Instagram發出「各位！我痊癒了！」字樣，正式宣布抗癌成功。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承正式宣布抗癌成功。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承今年6月在急診送醫後確診罹患血癌（白血病）。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

最初遇上韓國醫療罷工，差點因沒有醫院願意收治而崩潰。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

在接受化療期間，車炫承亦經歷了絕大的身心煎熬。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

他公開頭髮掉光的模樣，並在社群平台上分享心路歷程。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承體悟到：「包含痛苦都是讓我活下去的其中一個過程。」（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承學習與病痛共處，保持正面態度，笑口常開。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承痊癒後心情猶如收到聖誕禮物。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

車炫承溫暖祝福所有病友，不要放棄笑容與希望。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱《單身即地獄》車炫承罹血癌　抗癌半年宣布痊癒：最棒的聖誕禮物

他承諾未來會更用心照顧自己我身體，並感謝一直以來關心與支持他的人。（圖源：IG）

 

抗癌戰士︱抗癌半年宣布康復：最棒的聖誕禮物

 

　　2025年12月22日，車炫承在Instagram發出「各位！我痊癒了！」字樣，正式宣布抗癌成功。他寫道：「2025年12月22日，彷彿永無止境的抗癌歷程，終於畫下句點。」

 

　　車炫承還分享了醫生告訴他「檢查數據很理想」、「已完全痊癒」的影片片段，他坦言那一刻終於放下心中的大石：

 

　　我原本都不敢期待何時可以結束，現在的心情猶如收到聖誕禮物，這是最棒的禮物。

 

　　最後，車炫承更溫暖地對仍在對抗病魔的病友們祝福道：「我相信此時此刻也在跟病魔搏鬥的所有病友一定會痊癒的。會幫大家祈禱，不要太疲倦也不要太累，也拜託不要放棄笑容與希望。」他也表示，未來會更用心照顧自己的身體，並感謝一直以來關心與支持他的人。

 

同場加映：血癌6大徵狀

 

　　據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

 

　　以下為血癌6大徵狀︰

 

經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

發熱

貧血、消瘦、無胃口

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

資料來源：醫院管理局

Tags:#抗癌戰士#車炫承#單身即地獄#血癌#白血病#健康#娛樂#韓國流行音樂#網飛#社交媒體#Instagram#抗癌#朱古力歐巴#化療#癌症徵狀#出血#發熱#貧血#無胃口#盜汗
