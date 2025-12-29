抗癌成功｜《單身即地獄》車炫承半年抗血癌宣布痊癒

抗癌戰士／血癌／白血病／車炫承／單身即地獄︱34歲韓國男星、人氣舞者車炫承在與血癌抗戰半年後，於12月22日宣布完全康復，並以自身經歷鼓勵癌友不要放棄希望。

抗癌戰士︱參加《單身即地獄》迎事業高峰

車炫承過去是南韓人氣女星宣美的御用舞者之一，2018年與宣美在Waterbomb上表演時，憑藉精壯身材和驚人顔值一炮而紅，被封為「朱古力歐巴」。他之後參加Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》第一季，以陽光健康形象受到觀眾歡迎，被激讚為「天菜舞者」，更參與Mnet《Be Ambitious》、Netflix《體能之巔：百人大挑戰》等節目，甚至以演員身份出道。

車炫承是南韓人氣女星宣美的御用舞者之一。（圖源：IG）

參加Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》第一季，獲得超高人氣。

廳著精壯身材和驚人顏值，被封為「朱古力歐巴」。（圖源：IG）

以陽光健康形象受觀眾歡迎。（圖源：IG）

抗癌戰士︱不煙不酒驚罹血癌

然而，正當事業如日中天之際，車炫承今年6月在急診送醫後確診罹患血癌（白血病），當時他原本已通過正在進行的試鏡最終甄選。9月，車炫承正式公開罹病消息，坦言難以接受，因為自己戒煙又不飲酒，沒想到健康生活卻還會罹癌。更為雪上加霜的是，他還遇上韓國醫療罷工，差點因沒有醫院願意收治而崩潰。

而在接受化療期間，車炫承亦經歷了極大的身心煎熬。他公開頭髮掉光的模樣，並在社群平台上分享心路歷程時透露，在獲得痊癒診斷之前，內心始終被恐懼籠罩：「我擔心若無法痊癒該怎麼辦？腦出血？腦梗塞？」擔心出現各種不好的狀況。

抗癌戰士︱心態轉變積極面對病痛

直到有一天，車炫承突然想通。他回憶指，有時身體沒有發冷也不覺得痛，只是在平靜休息，醫護人員卻發現他的體溫高達40度，要立即開退燒藥給他。這讓車炫承體悟到「包含痛苦都是讓我活下去的其中一個過程」；既然無法完全阻止病情惡化，那就至少讓病情放緩。

他説：「如果連我的心態都崩了，只會讓情況更惡化。」從那時起，車炫承開始學習與病痛共處，保持正面態度，變得笑口常開，恐懼與疲憊也漸漸消散。

車炫承在Instagram發出「各位！我痊癒了！」字樣，正式宣布抗癌成功。（圖源：IG）

車炫承正式宣布抗癌成功。（圖源：IG）

車炫承今年6月在急診送醫後確診罹患血癌（白血病）。（圖源：IG）

最初遇上韓國醫療罷工，差點因沒有醫院願意收治而崩潰。（圖源：IG）

在接受化療期間，車炫承亦經歷了絕大的身心煎熬。（圖源：IG）

他公開頭髮掉光的模樣，並在社群平台上分享心路歷程。（圖源：IG）

車炫承體悟到：「包含痛苦都是讓我活下去的其中一個過程。」（圖源：IG）

車炫承學習與病痛共處，保持正面態度，笑口常開。（圖源：IG）

車炫承痊癒後心情猶如收到聖誕禮物。（圖源：IG）

車炫承溫暖祝福所有病友，不要放棄笑容與希望。（圖源：IG）

他承諾未來會更用心照顧自己我身體，並感謝一直以來關心與支持他的人。（圖源：IG）

抗癌戰士︱抗癌半年宣布康復：最棒的聖誕禮物

2025年12月22日，車炫承在Instagram發出「各位！我痊癒了！」字樣，正式宣布抗癌成功。他寫道：「2025年12月22日，彷彿永無止境的抗癌歷程，終於畫下句點。」

車炫承還分享了醫生告訴他「檢查數據很理想」、「已完全痊癒」的影片片段，他坦言那一刻終於放下心中的大石：

我原本都不敢期待何時可以結束，現在的心情猶如收到聖誕禮物，這是最棒的禮物。

最後，車炫承更溫暖地對仍在對抗病魔的病友們祝福道：「我相信此時此刻也在跟病魔搏鬥的所有病友一定會痊癒的。會幫大家祈禱，不要太疲倦也不要太累，也拜託不要放棄笑容與希望。」他也表示，未來會更用心照顧自己的身體，並感謝一直以來關心與支持他的人。

同場加映：血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰

經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

發熱

貧血、消瘦、無胃口

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

資料來源：醫院管理局