衛生習慣｜情侶旅遊驚揭女友內衣褲連穿6日，潔癖男友極崩潰欲分手

內衣／衛生習慣／細菌｜台灣一名男網民早前發文大呻，與女友同居後發現對方衛生習慣極差，兩人出國旅遊時，女友更只帶一套內衣褲，且穿6天都不清洗，令有潔癖的他大感崩潰。

個人衛生｜女友衛生習慣極差欲分手

台灣一名男網友在Dcard討論區以「女友衛生習慣太差想分手…」為題發文，指女友一直以來都是「香噴噴的漂亮女孩」，結果同居後竟發現對方其實「很不修邊幅」，比如碗會放3天不洗；垃圾廚餘放一個禮拜都不丟；洗澡完排水孔的頭髮不撿等等，令他直言「真的快把我這個潔癖人逼瘋」。

雖然叫她做她也是會做，但我能感覺她覺得我很小題大作，感情也因此降溫了不少。

個人衛生｜女友出國帶一套內衣褲著足6日

而兩人吵架的導火線是上個月樓主與女友去日本旅行一個星期，當時女友只帶了一套內衣褲出國，「就是出發時身上穿的那件」，當他詢問女友原因，對方竟解釋，「日本都乾冷，不會流汗，完全沒必要增加行李重量」。

我想到要跟穿了6天同樣內衣褲的人躺在同一張床上，真的很不能接受。

於是樓主追問女友是否會每天洗一洗睡前掛在房間晾乾，女友則回答因為鋼圈內衣太常洗會變形，所以不需要。樓主便主動提出可以幫她買快乾無鋼圈，並幫她清洗，而女友則以「不想給別人清潔她的私密衣物」為由拒絕了樓主。

我當下實在是有點生氣了，她交往前就知道我有潔癖怎麼還會問我這種問題？捫心自問日常生活我已經夠遷就她的「隨意」了，大小家事也都是我在處理，要是她可以打理好自己，誰想要當老媽子一直碎碎念？

自此之後，樓主與女友冷戰了近一個月，更令樓主浮現出「難道是我們不適合嗎」的想法，一方面他認為是不是自己太吹毛求疵，又覺得女友未有體諒他，「這段感情好像走不下去了」，但他偶爾又會想起交往時甜蜜的場景而感到不捨，故詢問網民意見。

個人衛生｜網民斥女友行徑噁心勸分手

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛表示女友行徑太噁心，勸樓主分手，「我不算潔癖人但愛乾淨，完全無法想像另一半不換內裡，衛生堪憂會是多麼可怕的事」、「我也不算太潔癖，但這太誇張了…」

亦有網民表示，女友的行為恐引發健康問題，「女生本來就很容易得婦科病要注重清潔 內褲穿一個禮拜是三小，根本就不是出不出汗的問題欸」、「內衣可以不用每天洗，但是內褲要，女生會流分泌物，或是小便後就算用衛生紙擦也不一定乾淨，她一定私密處常常感染的人吧」。

更多網民留言請看：

對，不適合。每天穿同套內衣褲的人，我完全不想靠近，超噁，私密處超髒。

這種根本就無解，趕快分手。我雖然沒潔癖東西也喜歡亂放不馬上收，但沒這麼糟糕，廚餘不趕快丟、碗不洗會長蟑螂螞蟻欸，你們的生活習慣根本差超多，你要是能一輩子幫她打掃，遷就她不妥協的地方，那你就繼續在一起吧。

內衣我也不會每天換，這個我覺得還好，但內褲不行，她都不會有分泌物嗎……垃圾放1、2天就會臭了，不丟真蠻厲害的。

這不是潔癖，而是你女友髒到非正常女生……內褲連續都不換洗太傻眼。

好歹帶個紙內褲吧？穿完就丟還不佔空間。

清洗內褲｜正確清洗內褲5個步驟

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾指出，內褲因長期與身體持續接觸，含有滿滿的細菌，更帶有「超級抗藥性細菌」。對此，他提出了正確清洗內褲的5個步驟，以保持衛生：

1.內褲、內衣分開洗，以免交叉感染細菌。

2.使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5至10分鐘即可。

3.以輕柔的方式搓洗內褲，由後慢慢往前搓洗。

4.用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再脫水或用乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

5.若用洗衣機洗內褲，應定期清潔洗衣槽，可使用洗衣機的槽洗淨功能或浸泡消毒。

資料來源：台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒