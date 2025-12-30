公立醫院新收費｜9個加價重點一次看清 ，覆診連藥收費或過千元，一項服務維持免費

踏入2026年，照顧者首當其衝的課題，莫過於公立醫院加價。除了備受關注的急症室收費上調外，陪診與配藥等日常亦全面受影響，財政負擔倍增，取藥也要多走幾轉。

與其要長輩記住繁瑣的新收費，以免覆診後才發現醫藥費不足，不如由照顧者先「溫書」總結重點。母親最近頻繁往返公院物理治療部，已從職員口中得悉收費由80元上升至250元，令她頗為震驚。加上父親在2026年1月2日已有公院覆診，第一時間面臨加價衝擊。

打開「HA Go」手機應用程式，查看長老的覆診預約，筆者着手計算診金與藥費的新支出，結果令人頭痛。

父母沒有領取長者生活津貼，以他們的情況，新收費普遍較舊制高出兩至四倍。金額折算的單次收費，最高甚至超出逾千元。

公營醫療收費改革於2026年1月1日實施，由急症室、家庭醫療診所至專科等，均會加價。(圖：醫管局網頁)

9大收費重點，部分服務需預繳

為免混亂，我整理出九大要點，供照顧者參考：

1. 家庭醫學門診診金加至150元，每種藥收5元，以四星期為一個計費單位。

2. 專科門診診金加至250元，每種藥收20元，同樣以四星期為單位。

3. 若藥物用量超過24星期，只可先取首24星期份量，餘下需持「取藥單」於指定日期再到藥房領取。

4. 物理及職業治療屬專科門診，診金同樣為250元。

5. 門診注射或敷藥服務每次收50元。

6. 急症室收費400元，若屬危殆或危急則可豁免。

7. 普通X光檢查仍然免費。

8. 其他非緊急放射檢查，就需要收費。超聲造影收費250元、其他如電腦掃描造影CT、磁力共振MRI，以及正電子電腦斷層掃描PET-CT，均為500元。

9. 非緊急放射檢查須預先付款，最遲在預約前14日繳費，否則會被取消。

公院服務新收費一覽。(圖：醫管局網頁)

非緊急放射檢查新收費一覽。(圖：醫管局網頁)

X光是公營醫療收費改革內，少數維持免費的項目。(圖:cottonbro studio@Pexels）

長輩擔心配藥頻撲

這些都是長輩最常接觸的服務。母親既是癌症康復者，又剛完成膝關節置換手術，須定期進行物理治療。她得知或要多跑幾趟藥房後，不禁嘀咕：「我又係病人又係照顧者，攞藥都要走幾轉，真煩。」

她的煩惱，我感同身受。父母各有一科專科，覆診期相隔一年，但每日都需服藥。以往一次可取全年藥量，現在最多只可取半年份，半年後還得再去醫院藥房排隊。若無人代辦，長輩便要自己奔波。

再多談幾句，母親淡淡地說：「要畀多啲錢，梗係煩。」一句平實得讓人心酸。

我嘗試先為父母計算「一年一會」的指定專科覆診支出，專科診金由80元升至250元，加上藥費每四星期一計，每種藥一年藥費約260元，升幅驚人。這還未計其他定期覆診的專科。

家庭醫學門診(前稱「普通科」門診)由原本診金50元包藥物，變成150元診金另加藥費。父親每次一來，花費由50元增至逾250元，支出飆升達四倍。粗略估算，父親新一年的家庭醫學與專科覆診，診金連藥費多出至少2,200元。

專科計費周期縮短，藥費開支大增

母親的情況較複雜，覆診及檢查系出多門。其中一個專科，連藥費在內開支不輕，因藥物種類及用量較多，加上計費周期由16星期縮短至4星期。原本15元可領取近四個月藥量，現需80元才能取得相同份量，更何況相關專科的藥量遠超16星期。

估計加價後，單次覆診比過往有機會多出逾千元。我有想過她會否達到新制度下，公院全年收費上限一萬元的總額，得以申請「封頂」。

不過她現階段的首要任務是膝關節術後復康，每周一次物理治療。新收費每次250元，內容以拉筋、負重訓練及消炎為主，未使用儀器（俗稱「做機」），每月開支約1,000元。

她開始盤算有否更便宜的方法取代公院物理治療，「都係踩板啫，我們這些長者去體育館做(器械健身)踩板，只需7.5元。」

我心想，若公院加價後，物理及職業治療能引入更多機械輔助，或新科技器材，病人或許更覺物有所值。但若因費用而放棄治療，延誤復康，反而得不償失。

由於公院專科藥物的計費周期縮短，由16個星期大減至每4個星期計費一次，病人藥費開支大增。老友記普遍服用多種藥物，藥費計算亦因而變得複雜，容易混亂。（ 圖：Polina Tankilevitch@Pexels)

宣傳與執行配套，有改善空間

醫管局展望公營醫療收費改革有助減少藥物浪費，以便善用資源，繼而擴闊藥物名冊，引入更多新藥及罕見病藥。作為曾經的罕見病患者家屬，我深知自費罕病藥物開支之重，也衷心希望醫管局能夠言出必行，讓更多病人受惠。

另一方面，新制度的事先宣傳，仍有加強空間。母親一向記性不差，這次卻對門診與藥費加價詳情一頭霧水。我再回望「HA Go」程式，才發現加價訊息的位置隱䀲，不易察覺。

截至2025年12月28日，公眾仍須進入程式內的「最新消息」，選擇「醫管局訊息」Toolbar，再點擊「收費」欄，選取「醫療收費改革」層層點進，方能看到新收費資料。若系統能於程式首頁自動彈出加價提示，新收費表或更新橫額，提醒市民，不就更加人性化？

整體而言，加價雖有理據，但執行與配套仍需改善。長者用藥繁多，公院藥房又有指定的付款方式，動輒連八達通增值，也未必足夠支付新收費。

再者他們往往行動不便，若要頻繁往返取藥，既費時又增加照顧者壓力。若醫管局能考慮在個別情況下，酌情批准一次性取齊藥物，以及理順電子收費選擇和系統，對病患與照顧者都是福音。

截稿前，加價訊息埋藏在「HA Go」手機應用程式頁面深處，不易察覺。用家先選擇「最新訊息」中的「醫管局訊息」頁面，點擊左上角Toolbar，便會出現圖中畫面。然後選擇「醫療收費」，再從中選擇「公營醫療收費改革」，才會出現相關內容。估計在2026年元旦實施新收費後，加價資訊會移至較顯眼位置。(圖：HA Go 截圖)