易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

Fitness & Wellness

2026年星座運程預測(二): 獅子座、處女座、天秤座、天蠍...
世事政情 政經范局

「船尾處的黑色小人」——從佩里叩關到侵略中國(一)
health
山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益
養生Tips
血壓
血糖

山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　作為近年的大熱養生食材之一，秋葵的好處你又知幾多？原來除了降糖、降膽固醇，秋葵更富含維他命C和維他命K，能鞏固身體的免疫系統和凝血系統！但秋葵內含的黏液嚇怕不少人，怎樣才能煮得好味又有益？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Read more：

山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺　

山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#秋葵#三高#糖尿病
更多山今養生智慧文章
山今老人分享排便養生智慧！不同顏色大便代表甚麼？便秘有分熱秘虛秘？3大穴位+象數療法助排便暢通
