山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益

作為近年的大熱養生食材之一，秋葵的好處你又知幾多？原來除了降糖、降膽固醇，秋葵更富含維他命C和維他命K，能鞏固身體的免疫系統和凝血系統！但秋葵內含的黏液嚇怕不少人，怎樣才能煮得好味又有益？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

