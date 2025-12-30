山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益

養生Tips血壓血糖山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 Share 30/12/2025 作為近年的大熱養生食材之一，秋葵的好處你又知幾多？原來除了降糖、降膽固醇，秋葵更富含維他命C和維他命K，能鞏固身體的免疫系統和凝血系統！但秋葵內含的黏液嚇怕不少人，怎樣才能煮得好味又有益？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺 山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟 Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#秋葵#三高#糖尿病 Add a comment ...
