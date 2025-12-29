節日健康負擔｜20個肝膽失調警號，膽紅素處理能力下降致皮膚瘙癢

上星期列出了肝膽開始不勝負荷的10個常被忽略的身體狀況，今期繼續。以下是另外10個肝膽失調的警號：

11. 手掌大小魚際部位（大拇指根部和小指根部兩邊）出現不規則、不均勻的紅點、紅斑：當肝臟功能失調，體內的雌激素就無法有效地被代謝，結果就是小動脈擴張。在手掌大小魚際部位出現異常紅點或紅斑，就是這處的小動脈擴張所致。若用另一隻手在大小魚際部位按壓，會暫時變白，但手放開後又會恢復紅點或紅斑。 有時不單止在手掌，其他地方的皮膚也可能會出現像蜘蛛狀的紅點或紅斑，常見於上半身。以上情況常見於肝臟疾病。

12. 皮膚痕癢：當肝臟失調，其處理膽紅素的能力會下降，膽鹽因此可能在皮膚中積聚，引起體內瘙癢。這種瘙癢沒有明確的地方或紅疹，卻異常痕癢。

13. 身體容易瘀傷：從中醫角度，肝主藏血，負責儲存與調節血液。肝也負責疏泄，維持全身氣血暢通。當肝功能不佳的時候，其疏泄功能會減弱，導致氣血運行不順。當身體受到輕微碰撞時，這些不流通的血液便容易滲出形成瘀青。從西醫角度，肝臟負責製造凝血蛋白，肝功能減弱，凝血功能亦相對變差，會導致身體更容易出現瘀傷和出血。

14. 慢性疲勞：肝臟負責代謝身體毒素，當肝功能失調，毒素會累積在血液中，導致持續性疲勞。這種倦意或疲累感，是縱然睡眠正常和充足，都不能減退的。

15. 眼白與皮膚泛黃：當肝臟無法有效地代謝膽紅素或膽道排出受阻時，膽紅素會在體內過剩，它會導致黃疸，會令皮膚和眼白泛黃。

16. 尿液顏色變深：這亦是膽紅素無法被代謝的問題，尿液就會呈現不尋常的褐色、橙色或琥珀色。

17. 大便顏色變蒼白或粘土色：健康的大便因膽汁而呈現啡色，但肝臟功能衰的或膽管阻塞者，大便顏色會變淺色。

18. 眼圈發黑：眼圈發黑跟眼腫不同，眼腫多是腎的問題，眼部周圍長期有明顯黑眼圈，主要是肝血不足。

19. 夜間經常定時醒來：若凌晨1至3點經常醒來，那是肝經當值的時候，可能是肝臟在發出警報。

20. 啤梨身型（上身較瘦，下身則不合比例地肥，又或腰圍粗但四肢纖細）：肝臟是負責代謝雌激素與合成膽固醇的主要器官。當肝功能不佳，不能有效地代謝雌激素，造成體內雌激素水平相對過高。高雌激素狀態會促使脂肪更容易在下腹、臀部與大腿等下圍處堆積。 同時，受損的肝臟合成白蛋白能力下降，亦可能導致下肢水腫。脂肪堆積再加水腫，便容易形成上半身較瘦、下半身肥胖的啤梨身型。

肝臟是需要被溫柔對待的器官。它不會輕易抱怨，但當它發出訊號時，我們必須學會聆聽。若這兩期文章列出的二十項裡面，發現有幾個情況已持續相當長的日子，建議盡快尋求專業中西醫幫助。