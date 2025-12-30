歡迎回來

名人健康｜53歲金鐘視后高慧君甲亢併發罕見眼疾，險永久失明剩最後一次手術
健康Tips

名人健康｜53歲金鐘視后高慧君甲亢併發罕見眼疾，險永久失明剩最後一次手術

健康解「迷」
健康解「迷」

　　53歲的金鐘影后高慧君近年因甲狀腺疾病併發罕見單眼斜視，視力大受影響。自今年10月起，她在短時間內連續接受三次眼部手術，過程充滿艱辛，同時亦獲醫生告知即使完成手術後，仍有機會永久失明。

 

甲狀腺異常引眼疾 斜視惡化險失明

 

　　53歲的金鐘影后高慧君在今年聖誕節（25日）當天，在Facebook發文分享近況，從近照可見，她術後仍有明顯「大細眼」的情況。她表示，治療已進入尾聲，僅剩最後一次手術。據了解，高慧君的眼疾根源於甲狀腺功能異常，自2021年起，她因甲狀腺功能低下，開始出現斜視等症狀，視力與外觀均受影響。期間雖曾接受手術矯正，但未完全痊癒，視力僅恢復約八成。她也曾透露，病況最嚴重時曾一度眼珠翻出，讓她非常恐懼，擔心再也無法回到最熱愛的演藝工作，甚至悲觀自問：「該怎麼活下去？」 

 

甲狀腺亢進｜與張學友合唱金曲成名 53歲歌手視后惡疾纏身恐永久失明 做「最壞打算」：剩最後一次手術

 

       今年她的病情出現變化，眼球突出加劇，壓迫到視神經，面臨視力永久受損甚至失明的風險。因此她自10月起積極治療，密集進行了三次眼部手術。她指，醫生曾明確告知她即使手術成功仍存在失明風險，她坦言已做好最壞的心理準備，甚至思考過若無法重返舞台，就回山上老家養雞種菜，或轉型當網紅。

 

甲狀腺亢進｜與張學友合唱金曲成名 53歲歌手視后惡疾纏身恐永久失明 做「最壞打算」：剩最後一次手術

 

聖誕節勇敢曬近況 最後一關在望
 

　　在聖誕節發出的最新帖文中，高慧君寫下「Merry Christmas 太多想祝福的事情。『感謝天主』代表一切」，並附上一張正面直視鏡頭的照片，清楚可見雙眼大小不一的狀況。她勇敢註記：「很勇敢正面照一張大小眼照。就剩最後一次手術了。」 

 

　　帖文發布後，大量粉絲湧入留言，紛紛為她加油打氣，祝福她早日康復、最後一次手術順利平安，指「加油～勇敢的女人最美麗」。

 

甲狀腺亢進｜與張學友合唱金曲成名 53歲歌手視后惡疾纏身恐永久失明 做「最壞打算」：剩最後一次手術

 

壓力為致病主因

 

　　過往訪問中，高慧君曾透露認為主要病因是長期累積的壓力。身為長女的她，在父親罹癌、母親患失智症後，扛起照顧雙親的責任。她曾為了讓媽媽舒服一點，甚至去學習筋膜按摩，差點考取執照。這幾年為了兼顧拍戲、舞台劇演出等工作，作息與飲食亦不正常，體重上升形成惡性循環，導致身體健康狀況下滑。病情最嚴重的時候，她眼珠翻出需要停工休養，但她仍正面抗病，將生病的時間視為陪伴母親的機會，並從信仰中獲得力量。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#治療#聖誕節#張學友#甲狀腺亢進#甲亢#視力受損#眼疾
