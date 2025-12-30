腎臟健康｜38歲男確診4期腎衰竭，不服藥靠3類食物改善腎功能

據醫管局資料顯示，現時約10%港人患有不同程度的慢性腎功能衰退，估計有超過10,000名末期腎衰竭病人。都市人生活壓力大、飲食不當，可能正悄悄摧毀腎臟健康！台灣有醫生分享個案，一名38歲男子感到疲倦，於醫院接受身體檢查後，竟發現患上腎衰竭第4期。在醫生建議下，他未有服用藥物，僅透過多吃3類食物，8個月後腎功能已得到明顯改善。

38歲男感疲倦體重達95kg 揭患腎衰竭第4期

台灣家庭醫學科專科醫生李唐越在其Facebook專頁撰文指出，脂肪不僅影響體態，更如同一個內分泌器官，會不斷釋放發炎因子，導致身體長期處於慢性發炎狀態，而腎臟正是最易受拖累的器官之一。他分享病例表示，一名38歲男子從事保險業，身高1米75，體重達95公斤，感到異常疲倦。直至一次醫院體檢，才發現已罹患腎衰竭第4期，且身體發炎指數明顯偏高。

長期生活習慣不當致病

患者對此深感困惑，不明白為何自己只是體重過重，腎臟卻出現嚴重問題。李唐越指出，由於患者工作繁忙、應酬多，長期攝取高油、高鹽、高糖的飲食，且經常飲含糖飲料，正是長期生活習慣一點一滴累積的結果。

不用藥靠多吃3類食物 成功改善腎功能

李唐越表示，醫生並未為他處方激烈的藥物治療，而是從護腎、抗發炎的飲食方式著手。以下是具體方法：

● 日常飲食以黑米、紫米等全穀雜糧，取代精製澱粉

● 多吃不同顏色的蔬菜，讓植化素協助身體抗發炎

● 蛋白質食物優先選擇魚類，減少進食油炸、滷製及加工肉品

該患者沒有用藥，僅透過調整飲食與生活習慣，8個月後體重慢慢下降，發炎狀況與腎臟負擔亦顯著改善。他提醒，傷腎往往不是一天造成的，而是長期忽略身體發出的訊號導致，「少一點加工、少一點含糖飲料，多一點原型食物與穩定節奏，就是每天都能做到的護腎行動」。

10大傷腎惡習

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的葱、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想舒壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：手搖飲品及加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

轉載自晴報