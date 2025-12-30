家居健康｜拜神燒香30年致全家鉛中毒，醫生揭毒素難清除

家中有老人家如有拜神習慣，每逢初一、十五，甚至臨近歲晚都會上香還神，感謝神明祖先庇佑。台灣一家人三代同住，婆婆30年來都非常虔誠，定時定候上香供奉神明，而正因為婆婆這個習慣導致全家三代集體中毒。有醫生提醒，這種毒素一旦攝進體內，難以完全排清，恐後患無窮。

據《TVBS》報道，台灣腎臟科醫生林軒任引述過往病例，提醒市民關於傳統拜神的隱憂及注意事項。他指，一名老婆婆有家中拜神的習慣，這個習慣已經維持長達30年。直到最近，婆婆因嚴重貧血、雙腳水腫求醫，經檢查後發現身體血紅素數值僅剩5.8 g／dL，遠低於女性正常值的11.0-16.0 g／dL。血液抹片檢查發現，其紅血球上布滿密密麻麻的藍色斑點，醫學上稱為「嗜鹼性點狀紅血球」，是重金屬中毒的症狀。

進一步檢查更發現，婆婆的血鉛濃度竟高達59μg／dL，遠超過10μg／dL的參考標準，處於嚴重鉛中毒狀態。經追查污染源，發現元兇是源於婆婆拜神使用的香燭，屬於劣質香。由於婆婆三代同住，醫生隨後在其他家人身上同樣發現鉛中毒的症狀，包括婆婆丈夫、兒子、媳婦，以及年僅3歲和12歲的孫子，證實一家三代集體鉛中毒。

鉛偽裝鈣質藏身骨骼 恐致兒童過動與學習障礙

林軒任醫生解釋，處理鉛中毒之所以棘手，因鉛進入人體後會「偽裝」成鈣質，被骨骼吸收並長期儲存，如同住進「骨頭銀行」的保險箱。隨後再緩慢釋出，即使患者接受治療後亦難以完全排清，故此血鉛濃度常會出現「反彈」情況。尤其是患有骨質疏鬆的長者，當身體分解骨質以獲取鈣質時，這些「恐怖房客」更會大量湧入血液，攻擊全身。

由於鉛能穿透血腦屏障，對兒童腦部發育會造成不可逆的傷害。林軒任醫生指出，鉛會深深累積在腦中，可能導致孩童出現過動、注意力不集中或學習障礙等問題，家長常誤以為是孩子調皮，實則是環境中的「鉛粉塵」悄悄影響了他們的未來。

安心祭拜3大須知：強力通風、濕式清潔、慎選香品

家中祭拜的傳統是不少老一輩的常見習慣，林軒任醫生提供以下3項具體建議：

● 強力通風：燒香時務必保持空氣流通，避免煙霧微粒滯留室內，在天花板、家具表面形成毒素聚落。

● 濕擦清潔：清潔神壇周邊環境時，切勿使用雞毛撢子，以免揚起灰塵。應改用濕抹布擦拭，才能有效吸附並帶走含鉛粉塵。

● 選擇品質良好的香：購買有檢驗證明、品質合格的香品，誠心祭拜不在於煙霧繚繞，減少燃香數量並保持空氣清新，才是對家人最好的保護。

國際醫學期刊《Clinical Toxicology》在2021年亦曾發表類似報告，指出家庭頻繁燒香可能導致鉛中毒。醫師提醒，除了劣質香，生活中鉛暴露的來源還可能包含老舊油漆、部分化妝品、受污染的飲水或食物，如某些水產品等。市民若出現莫名疲勞、腹痛、貧血等症狀，且有相關暴露史，應提高警覺，適時就醫檢查。